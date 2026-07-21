Colombia

Por qué el gobernador de Antioquia le propuso al presidente electo Abelardo de la Espriella adelantar el reloj por una hora en Colombia: “Aprovechemos la luz natural”

Andrés Julián Rendón insistió en que la propuesta pretende ser medida de ahorro en los picos de consumo y para disminuir el riesgo de interrupciones del servicio

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El gobernador hizo el anuncio en un acto realizado en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia
El gobernador hizo el anuncio en un acto realizado en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, realizó el anuncio de cinco propuestas al presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella con la que se beneficiarían no solo los antioqueños sino el resto del país.

En su intervención, realizada en los actos de conmemoración del Grito de Independencia en el Túnel del Toyo (vía al Mar), el mandatario regional enfatizó en la necesidad de que el gobierno entrante pueda adelantar sus operaciones en todas las áreas, especialmente en materia de seguridad, transporte y energía.

En este punto, Rendón planteó crear una “Mesa antiapagón” bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía para reunir a los actores del sector, aumentar la oferta y racionalizar el consumo.

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También, destacó el papel de la central Hidroituango, que hoy aporta cerca del 12% de la energía que consume Colombia, pero alertó que, aunque evita los riesgos de un eventual apagón, esto no se daría por un tiempo prolongado.

“Antioquia es también corazón energético de Colombia. Concentra una riqueza hídrica excepcional y la convierte en un activo estratégico para toda la nación. Con Hidroituango aportando hoy cerca del doce por ciento de la energía que consume Colombia, Antioquia espanta el apagón, pero no por mucho tiempo”, indicó.

Incluso, lanzó una propuesta que será evaluada por el eventual jefe de Estado colombiano. “Es preciso adelantar los relojes en una hora para aprovechar la luz natural durante las horas pico de demanda entre las seis y las nueve de la noche”, sostuvo.

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Detalles de la propuesta

Antes de que el gobernador Rendón lo anunciara de manera oficial, la Sociedad Hidroituango le sugirió el adelantamiento del horario en el país, al considerar que podría generar un ahorro cercano al 2% de la demanda nacional de energía y modificar hábitos de consumo con efectos de entre 2% y 7%.

El objetivo, según explicó el gerente de la sociedad Alejandro Arbeláez Arango, es empezar la mesa de “antiapagón” antes de la posesión de De la Espriella para, en sus palabras, “ganar cinco semanas de trabajo” frente a una contingencia que considera inminente.

Además, planteó crear incentivos económicos para encender desde ahora las termoeléctricas y permitir que las hidroeléctricas almacenen agua para septiembre, mes que señaló como el pico del fenómeno.

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