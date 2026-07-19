Emergencia en Montería: dos adolescentes murieron electrocutadas, luego de la caída de un cable de alta tensión

Las adolescentes se movilizaban en motocicleta cuando una rama desprendida por el vendaval provocó la caída del cable sobre el vehículo en Montería - crédito Alcaldía Montería

La muerte de dos menores de edad en Montería tiene consternada a la comunidad, tras el vendaval que azotó varios barrios la noche del sábado 18 de julio.

Hugo Kerguelen, alcalde local, confirmó que las víctimas fueron identificadas como Ana Sofía Álvarez Benítez, de 15 años, y Andrea Carolina Cordero Copete, de 16.

Las dos adolescentes perdieron la vida cuando un cable de alta tensión, derribado por la rama de un árbol, cayó sobre la motocicleta en la que se desplazaban en el barrio Santa Fe. Las autoridades reportaron que el accidente ocurrió en medio de la emergencia climática.

Ambas jóvenes recibieron auxilio inmediato y fueron trasladadas a un centro asistencial. Los médicos, sin embargo, confirmaron su deceso poco después de su ingreso.

Hugo Kerguelen expresó condolencias en X y anunció acompañamiento institucional a las familias de las dos menores fallecidas en Montería - crédito @kerguelenhugo/X

Se trató de una tragedia derivada directamente del vendaval que azotó la ciudad, causando daños en la infraestructura y afectando la movilidad en varios sectores. La caída de árboles y cables eléctricos incrementó el riesgo durante las intensas lluvias y vientos.

PUBLICIDAD

Las víctimas regresaban a casa después de salir a hacer una compra. Al cruzar la calle Segunda, se toparon con un cable de energía que había caído durante el vendaval. Ambas hicieron contacto con el conductor eléctrico cuando intentaban continuar su trayecto bajo la lluvia.

El mandatario local expresó su pesar mediante la red social X: “Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval. Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora”.

Más adelante, Kerguelen aseguró el respaldo oficial: “Nuestro equipo ya está en contacto con sus familias para brindar el acompañamiento y el apoyo que requieran. Montería está de luto”.

PUBLICIDAD

Ana Sofía Álvarez Benítez, de 15 años, y Andrea Carolina Cordero Copete, de 16, murieron tras la caída de un cable de alta tensión en el barrio Santa Fe -crédito Redes sociales

El gobierno municipal explicó que se mantiene activo el protocolo de atención a emergencias. La Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo de Desastres, junto con el Cuerpo de Bomberos y otras entidades, atendió distintos incidentes derivados del fenómeno climático.

Sectores afectados y respuesta de emergencias

Entre los reportes de la jornada, las autoridades informaron el incendio en la pesebrera de la hacienda La Nevada y la caída de árboles en múltiples zonas, incluyendo la glorieta del barrio El Dorado, sectores de Santa Fe y el anillo vial cercano a California.

El alcalde detalló que “durante la noche fueron despejados varios puntos de la vía Montería–Planeta Rica, donde un árbol cayó sobre la carretera y numerosas ramas obstruyeron ambos sentidos de la vía”.

PUBLICIDAD

Durante la madrugada del domingo 19 de julio, equipos de emergencia también controlaron la presencia de un enjambre de abejas en el barrio La Floresta, evitando así nuevos incidentes.

Las autoridades insisten en que la ciudadanía debe reportar cualquier emergencia a la línea 123. El municipio mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y reitera la importancia de la colaboración comunitaria para responder a futuros riesgos.

Entre las emergencias por el vendaval en Montería se reportaron un incendio en la pesebrera de la hacienda La Nevada y caídas de árboles en varios sectores. - crédito @ErikaFontalvo/X

Plan para mitigar emergencias en Montería

Las lluvias torrenciales en Montería obligaron a la empresa Veolia a desplegar un plan de emergencia para proteger el sistema de alcantarillado. Entre las primeras medidas, se priorizó el mantenimiento intensivo de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARs) ante el riesgo de obstrucciones causadas por el exceso de sedimentos y residuos arrastrados por el agua.

PUBLICIDAD

Las cuadrillas técnicas iniciaron sus labores en la madrugada del lunes 13 de julio, concentrando esfuerzos en los sectores sur, occidente y centro de la ciudad. Allí, los equipos removieron lodos y limpiaron a fondo las rejillas y pozos de succión, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar reboses en los manjoles.

La contingencia no solo ha requerido limpiezas profundas. Las tormentas del fin de semana provocaron daños eléctricos en algunas estaciones, obligando a intervenciones adicionales para sostener el bombeo sin interrupciones. Los trabajos eléctricos buscan asegurar que las bombas continúen operando a pesar de las afectaciones en la infraestructura.

PUBLICIDAD

La empresa Veolia ha declarado que estas acciones son esenciales para limitar los daños en las zonas más expuestas de Montería. Mantener la operatividad de las EBARs reduce el impacto de las lluvias excepcionales y protege a la población de posibles desbordamientos y problemas sanitarios.