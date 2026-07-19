América Latina

Chile: el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast entra en su etapa final

La también llamada “Ley Miscelánea” fue despachada en el Senado y este lunes volverá a la Cámara de Diputados para su tercer y último trámite, según espera el Ejecutivo

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Vista aérea de legisladores chilenos, hombres y mujeres, en un hemiciclo. Varios levantan el pulgar; hay banderas chilenas sobre los escritorios
La Cámara de Diputados ya aprobó por amplía mayoría el proyecto de ley en su primer trámite constitucional

La tarde del pasado jueves, mientras constataba en terreno los estragos producidos por los temporales que afectan a la mayor parte del país, el presidente José Antonio Kast se refirió brevemente al Proyecto de Reconstrucción Nacional, batería de más de 40 leyes que la madrugada del miércoles fue despachado en particular por el Senado en una maratónica sesión con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.

Y aunque desde la oposición ya aseguraron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en varios capítulos del proyecto en los que acusan “vicios de inconstitucionalidad”, el mandatario se mostró optimista y aseguró que su gobierno espera que la también llamada “Ley Miscelánea” o “Megarreforma“ sea aprobada definitivamente y “por un margen mayor” en la Cámara de Diputados, a la que volverá este lunes para su tercer trámite legislativo.

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“Esperamos sea aprobado en la Cámara de Diputados por un margen mayor. Y esperamos que, si hay parlamentarios que en su legítimo derecho lleven alguna presentación al Tribunal Constitucional (TC), eso se pueda resolver de manera rápida y oportuna (...) No creemos que haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad, pero está dentro de las reglas constitucionales y los parlamentarios que así lo planteen pueden recurrir al TC”, afirmó.

Su optimismo no es exagerado, pues la también llamada “Ley Miscelánea” o “Megarreforma”, ya fue visada en la Cámara Baja por una amplia mayoría de 90 votos a favor en mayo pasado, en su primer trámite, a la que ahora vuelve con varias modificaciones de última hora para destrabar los votos.

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Chile: el presidente Kast valoró la aprobación de su Plan de Reconstrucción en el Senado
Aquellos parlamentarios de oposición que recurran al Tribunal Constitucional (TC), “están en su derecho”, señaló el presidente Kast

Las modificaciones

1. El controversial “Derecho al olvido comercial”

-El cambio: Se incorporó un nuevo artículo (el artículo 37) presentado por la oposición que obliga a borrar de los registros comerciales y financieros los datos de deudas ya extinguidas de personas naturales.

-La polémica: El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se opuso tajantemente argumentando que esto ya se encuentra normado. Pese a sus reparos, la Sala lo aprobó por 25 votos a favor contra 23. El Ejecutivo ya levantó una reserva de constitucionalidad sobre este punto.

2. Rebaja al Impuesto a las Herencias y Donaciones

  • El cambio: El Senado añadió una disposición transitoria inédita que aplica una rebaja de hasta el 50% en el impuesto que grava a las herencias y a las donaciones. Se aprobó de forma estrecha por 26 votos contra 22, generando fuertes críticas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), los que acusaron que beneficia únicamente a los patrimonios más altos.

3. Restitución de Gastos Ambientales

  • El cambio: Se agregaron normas que facultan la restitución de gastos públicos o incentivos a empresas privadas cuyos grandes proyectos de inversión sufran la revocación o caída de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

4. Ajustes en Invariabilidad Tributaria y Plazos

  • El cambio: El Gobierno tuvo que modificar su propuesta inicial para amarrar un acuerdo con senadores del Partido por la Democracia (PPD). Se fijó un esquema estricto de tramos de protección para inversionistas (protección de 10, 15 y hasta 20 años según el volumen de capital invertido), dándole mayor estabilidad jurídica a las transacciones transnacionales.

5. Regulación de Pagos a Pymes

  • El cambio: Se modificó la regla sobre la velocidad y condiciones de los pagos que el Estado efectúa a sus proveedores de pequeñas y medianas empresas (Pymes). Al igual que con el derecho al olvido, el ministro de Hacienda formuló reparos constitucionales formales.
Sala de reuniones formal con dos largas mesas en forma de U, donde varias personas están sentadas. Una pantalla central muestra una videollamada con dos hombres
Si la Cámara Baja rechaza alguna de las indicaciones hechas en el Senado, el proyecto se trabará y tendrá que resolverse obligatoriamente en una Comisión Mixta integrada por miembros de ambas cámaras

Lo que se viene

Así las cosas, el proyecto volverá este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata para su tercer trámite que tiene reglas estrictas, pues los diputados solo pueden votar si aprueban o rechazan las modificaciones hechas por el Senado, sin agregar nuevas indicaciones. De ser ratificados los cambios, la norma quedaría en condiciones de ser promulgada como ley.

Sin embargo, si la Cámara Baja rechaza el derecho al olvido comercial, la rebaja a las herencias o la restitución ambiental, el proyecto se trabará y tendrá que resolverse obligatoriamente en una Comisión Mixta integrada por miembros de ambas cámaras, escenario que podría alargar aún su tramitación.

Por ahora, mientras el Ejecutivo aparece confiado en que el proyecto con el que espera anotar su primera gran victoria legislativa en sus poco más de cuatro meses de gobierno, será aprobado con celeridad, la oposición alista varios requerimientos al Tribunal Constitucional (TC), tal como lo confirmó el senador Alfonso de Urresti:

“A mas tardar el día lunes vamos a presentar en tiempo y forma el requerimiento al Tribunal Constitucional por materia ambiental, en materia de invariabilidad y otro aspecto”, aseguró la misma madrugada del jueves en que el Senado visó el proyecto.

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ChilePlan de Reconstrucción Nacional“Ley Miscelánea”José Antonio KastSenadoTribunal Constitucional (TC)Alfonso de Urresti

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