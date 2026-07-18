Tras cumplir su condena, el disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se refugiará en Estados Unidos

Luis Manuel Otero Alcántara. EFE/Yander Zamora

Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico y activista cubano, recibió la aprobación de un parole humanitario para viajar a Estados Unidos tras cumplir una condena de cinco años de prisión en Cuba, según un comunicado publicado este viernes en el perfil oficial del creador en Facebook.

“Después de varias semanas de gestiones constantes, anunciamos que la solicitud de parole de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobada”, indica el texto, replicado por la activista y curadora de arte Anamely Ramos en la misma red social.

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Otero Alcántara, de 38 años, debía haber quedado en libertad el 9 de julio, fecha en que se extinguía formalmente su condena, pero su paradero permaneció desconocido para amigos y familiares durante días. Según el comunicado, el artista “aún sigue en manos de la policía política, en un paradero que no podemos precisar”.

Ramos confirmó el martes por la noche, a través de sus redes sociales, que logró comunicarse telefónicamente con él, aunque sin conocer su ubicación exacta. El artista fue retirado del penal de Guanajay, al oeste de Cuba, dos días antes de que venciera su sentencia. Su primer contacto desde que salió de prisión se produjo el 9 de julio, mediante “un teléfono móvil de la Seguridad del Estado de Cuba”, según relató Ramos, quien añadió que el artista dijo encontrarse “bien”.

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Luis Manuel Otero Alcántara. REUTERS/Alexandre Meneghini

En esa misma comunicación, las autoridades cubanas preguntaron por el avance del trámite del parole, según informó Ramos la semana pasada. El comunicado señala que “la Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión”, y recuerda que desde comienzos de 2023 el artista aceptó el exilio “como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista”.

En una transmisión en vivo realizada el viernes por la tarde en Facebook, Ramos afirmó que Otero Alcántara llegaría a Estados Unidos “mañana”, en referencia al sábado, y mencionó en varias ocasiones la ciudad de Miami como destino probable, sin precisar los detalles del traslado. Otros opositores cubanos, como José Daniel Ferrer, salieron hacia Estados Unidos en octubre de 2025 amparados en figuras migratorias similares.

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La llegada del disidente cubano José Daniel Ferrer a la ciudad de Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las manifestaciones masivas contra los apagones que se extendieron por toda la isla, las mayores en décadas. Un tribunal lo condenó en 2022 por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, cargos que el artista siempre negó. La organización Amnistía Internacional (AI) lo consideró preso de conciencia y exigió su “liberación inmediata e incondicional”.

La organización Cubalex pidió un recurso de habeas corpus a su favor, así como “información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento, comunicación con sus familiares y acceso a representación legal”. El caso había recibido atención creciente en los últimos días por parte de organizaciones de artistas y de derechos humanos.

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El artista se dio a conocer internacionalmente al liderar, junto al rapero Maikel Castillo —conocido como “Osorbo”—, el movimiento San Isidro, que en 2020 impulsó una protesta de creadores frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Castillo fue juzgado en el mismo proceso de 2022 y condenado a nueve años de prisión, pena que actualmente cumple en un centro penitenciario en las afueras de La Habana.