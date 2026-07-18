América Latina

Tras cumplir su condena, el disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se refugiará en Estados Unidos

La aprobación del permiso migratorio fue divulgada este viernes en un comunicado en Facebook, tras semanas de gestiones, y ocurre después de que el artista cumpliera una sentencia de cinco años en Cuba

Guardar
Google icon
Luis Manuel Otero Alcántara. EFE/Yander Zamora
Luis Manuel Otero Alcántara. EFE/Yander Zamora

Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico y activista cubano, recibió la aprobación de un parole humanitario para viajar a Estados Unidos tras cumplir una condena de cinco años de prisión en Cuba, según un comunicado publicado este viernes en el perfil oficial del creador en Facebook.

“Después de varias semanas de gestiones constantes, anunciamos que la solicitud de parole de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobada”, indica el texto, replicado por la activista y curadora de arte Anamely Ramos en la misma red social.

PUBLICIDAD

Otero Alcántara, de 38 años, debía haber quedado en libertad el 9 de julio, fecha en que se extinguía formalmente su condena, pero su paradero permaneció desconocido para amigos y familiares durante días. Según el comunicado, el artista “aún sigue en manos de la policía política, en un paradero que no podemos precisar”.

Ramos confirmó el martes por la noche, a través de sus redes sociales, que logró comunicarse telefónicamente con él, aunque sin conocer su ubicación exacta. El artista fue retirado del penal de Guanajay, al oeste de Cuba, dos días antes de que venciera su sentencia. Su primer contacto desde que salió de prisión se produjo el 9 de julio, mediante “un teléfono móvil de la Seguridad del Estado de Cuba”, según relató Ramos, quien añadió que el artista dijo encontrarse “bien”.

PUBLICIDAD

Luis Manuel Otero Alcántara. REUTERS/Alexandre Meneghini
Luis Manuel Otero Alcántara. REUTERS/Alexandre Meneghini

En esa misma comunicación, las autoridades cubanas preguntaron por el avance del trámite del parole, según informó Ramos la semana pasada. El comunicado señala que “la Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión”, y recuerda que desde comienzos de 2023 el artista aceptó el exilio “como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista”.

En una transmisión en vivo realizada el viernes por la tarde en Facebook, Ramos afirmó que Otero Alcántara llegaría a Estados Unidos “mañana”, en referencia al sábado, y mencionó en varias ocasiones la ciudad de Miami como destino probable, sin precisar los detalles del traslado. Otros opositores cubanos, como José Daniel Ferrer, salieron hacia Estados Unidos en octubre de 2025 amparados en figuras migratorias similares.

La llegada del disidente cubano José Daniel Ferrer a la ciudad de Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)
La llegada del disidente cubano José Daniel Ferrer a la ciudad de Miami (Crédito: Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU)

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las manifestaciones masivas contra los apagones que se extendieron por toda la isla, las mayores en décadas. Un tribunal lo condenó en 2022 por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, cargos que el artista siempre negó. La organización Amnistía Internacional (AI) lo consideró preso de conciencia y exigió su “liberación inmediata e incondicional”.

La organización Cubalex pidió un recurso de habeas corpus a su favor, así como “información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento, comunicación con sus familiares y acceso a representación legal”. El caso había recibido atención creciente en los últimos días por parte de organizaciones de artistas y de derechos humanos.

El artista se dio a conocer internacionalmente al liderar, junto al rapero Maikel Castillo —conocido como “Osorbo”—, el movimiento San Isidro, que en 2020 impulsó una protesta de creadores frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Castillo fue juzgado en el mismo proceso de 2022 y condenado a nueve años de prisión, pena que actualmente cumple en un centro penitenciario en las afueras de La Habana.

Temas Relacionados

Amnistía InternacionalSan IsidroCrisis humanitaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

La ministra Alexandra Hill y el director interino Carl Skau destacaron el impacto de los proyectos ejecutados desde 2022 y anunciaron su interés en explorar nuevas áreas de colaboración para favorecer a los sectores más vulnerables

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Un abogado que se entregó voluntariamente quedó bajo detención provisional, mientras la investigación alcanza al menos a 17 personas.

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre

El Gobierno informó que el CACCO registra un importante avance en su construcción y mantiene el cronograma para ser entregado en dos meses. Las autoridades aseguran que la nueva infraestructura busca impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros penitenciarios

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre

Guatemala activó el Plan Nacional de Respuesta tras el sismo de 7.4, se reportan 42 réplicas y 58 incidentes

El balance oficial contabilizó 21 afectados y 11 evacuados, además de viviendas con daños de distintos niveles, derrumbes en tres rutas y grietas en 14 escuelas y 12 edificios públicos

Guatemala activó el Plan Nacional de Respuesta tras el sismo de 7.4, se reportan 42 réplicas y 58 incidentes

Encuentran muerta a una joven y sigue la búsqueda de su acompañante tras desaparecer en un río de República Dominicana

El hallazgo del cuerpo de la joven ocurre tras su desaparición junto a Jonathan Batista en una moto acuática, en medio de investigaciones que exploran todas las posibilidades sobre el origen del hecho

Encuentran muerta a una joven y sigue la búsqueda de su acompañante tras desaparecer en un río de República Dominicana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY por invitación de Donald Trump

Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY por invitación de Donald Trump

Petro y otros políticos ‘estallaron’ por decisión del CNE de no otorgar curul afro al Movimiento Libres: “La aberración”

Día del Pollo a la Brasa: ¿cuál es la mejor pollería para disfrutar este plato peruano?, según los Premios Summum

Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

Arantza Ruiz revela su estrategia para ganar La Casa de lo Famosos México 2026: no buscará una relación amorosa

INFOBAE AMÉRICA

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Según imágenes satelitales y expertos, un petrolero sancionado está derramando petróleo cerca de Omán

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Rashida Jones habló del peso de crecer bajo el legado de Quincy Jones: “Es muy difícil no sentirte un fracaso”

La sorprendente razón por la que Lenny Kravitz entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”