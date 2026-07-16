América Latina

Comenzó en Chile el juicio contra 21 comuneros mapuches por ataque incendiario a un histórico molino

Todos son miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y enfrentan hasta cadena perpetua

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Prisión preventiva para nueve miembros de un grupo radical mapuche en Chile
El atentado al Molino Grollmus en 2022 obligó al presidente Boric a reconocer que hay terrorismo en Chile.

En el Tribunal Oral de Cañete (630 kms al sur de Santiago) partió este miércoles el juicio contra 21 comuneros -19 adultos y 3 menores edad-, acusados del ataque incendiario al histórico Molino Grollmus, ocurrido en la comuna de Contulmo, en agosto de 2022.

Todos son miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y el Ministerio Público adelantó que en el transcurso de las 37 audiencias telemáticas programadas, presentará las declaraciones de 11 testigos protegidos a fin de acreditar los delitos de homicidio frustrado, incendio, disparos injustificados y robo con violencia, por los cuales los menores de edad enfrentan hasta 10 años de internación provisoria, mientras que los adultos arriesgan cadena perpetua.

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Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por el líder de la RML, Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

Primer plano de una foto de identificación inclinada de Federico Gerónimo Astete Catrileo, mostrando su rostro con cabello oscuro y perilla sobre fondo oscuro
Federico Astete, líder de la RML.

El grupo se reunió en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

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Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

Detenidos cabecillas del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche
El ataque fue reivindicado horas después por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

El ataque

Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus,provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora Uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar. En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.

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