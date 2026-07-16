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¿Quieres el balón de la final del Mundial 2026? Este es su precio y dónde comprarlo en México

El balón oficial que se utilizará en la final entre Argentina y España ya está disponible en México. Estos son sus modelos, precios y puntos de venta

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(adidas)
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El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y, para conmemorar los partidos finales del torneo, adidas lanzó una edición especial del balón Trionda, que ya fue utilizado durante las semifinales y será el protagonista de la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

Esta nueva versión mantiene la esencia del balón oficial del torneo, pero incorpora un diseño exclusivo para celebrar la recta final del campeonato. El modelo ya está disponible en México a través de la tienda oficial de adidas y cuenta con diferentes versiones para coleccionistas, aficionados y jugadores.

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¿Qué significa Trionda, el balón del Mundial 2026?

(adidas)
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El nombre Trionda surge de la combinación de dos conceptos: “Tri” y “Onda”. La primera parte hace referencia al histórico Mundial 2026, el primero organizado por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, “Onda” representa las olas de emoción que genera el futbol alrededor del mundo, además de hacer referencia a las formas curvas y fluidas que aparecen en el diseño del balón.

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A diferencia del Trionda utilizado durante la mayor parte del torneo, que tenía colores representativos de las tres naciones sede (verde para México con detalles inspirados en el águila, azul para Estados Unidos con estrellas y rojo para Canadá con la hoja de maple), la edición especial de la final presenta una apariencia más elegante.

El balón de las fases finales combina tonos negro, blanco y detalles dorados, mientras que los elementos gráficos sustituyen los símbolos de los países anfitriones por los nombres de todas las ciudades que fueron sedes de la justa mundialista.

Versiones del balón Trionda de la final del Mundial 2026 y precios

adidas puso a la venta tres versiones del balón especial de las finales de la Copa Mundial 2026, con diferentes características y precios dependiendo de su uso.

Minibalón Trionda Finales FIFA World Cup 26

(adidas)
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La primera opción está pensada para coleccionistas y aficionados que buscan una pieza conmemorativa. Se trata de un minibalón fabricado con un núcleo de espuma moldeada, por lo que no necesita inflarse con una bomba.

Su diseño replica los paneles del balón oficial del torneo y cuenta con certificación FIFA Quality Pro, convirtiéndolo en un artículo ideal para exhibición o para practicar habilidades de manera recreativa.

Precio: $399 pesos

Balón Trionda League Finals FIFA World Cup 26

(adidas)
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La segunda versión está enfocada en entrenamiento y uso recreativo. Cuenta con una cubierta resistente de TPU y gráficos inspirados en el balón oficial del Mundial.

Su diseño incorpora los motivos de la “ola” característica del Trionda y está pensado para sesiones de práctica, partidos casuales o mejorar habilidades dentro de la cancha.

Precio: $1,099 pesos

Balón Trionda Pro Finales FIFA World Cup 26

(adidas)
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La versión profesional es la más avanzada de la colección y está diseñada para jugadores que buscan un balón con características similares a las utilizadas en competencia.

Cuenta con certificación FIFA Quality Pro, el estándar más alto de la FIFA, además de una estructura térmicamente sellada sin costuras, superficie texturizada para mejorar la estabilidad en vuelo y materiales que favorecen el control, precisión y respuesta durante el juego.

Este modelo fue sometido a pruebas de peso, absorción de agua, tamaño y conservación de la forma para garantizar un rendimiento óptimo.

Precio: $3,999 pesos

¿Dónde comprar el balón Trionda de la final del Mundial 2026 en México?

(adidas)
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Las tres versiones del balón especial de las finales ya pueden adquirirse mediante la tienda oficial de adidas México, tanto en su plataforma digital como en establecimientos físicos seleccionados.

La disponibilidad puede variar dependiendo del modelo y la demanda, especialmente en la versión profesional, que está dirigida principalmente a coleccionistas y futbolistas que buscan el balón oficial de mayor calidad.

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