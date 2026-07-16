México

No es el momento de dar información sobre Ayotzinapa: Sheinbaum niega dar avances por “respeto” a las familias

Consideró difícil que pueda crearse un nuevo grupo de expertos, como lo fue en su momento el GIEI y reiteró el compromiso de su gobierno por investigar el caso

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REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un comunicado en el que eximía al Ejército Mexicano de haber participado en la desaparición de los 43 alumnos normalistas la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 16 de julio, la mandataria aseguró que ahora “no es el momento” para hablar del caso, “por respeto a las familias”.

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