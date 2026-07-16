No es el momento de dar información sobre Ayotzinapa: Sheinbaum niega dar avances por “respeto” a las familias

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un comunicado en el que eximía al Ejército Mexicano de haber participado en la desaparición de los 43 alumnos normalistas la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Durante su conferencia de prensa matutina de este 16 de julio, la mandataria aseguró que ahora “no es el momento” para hablar del caso, “por respeto a las familias”.
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La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio:
La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia
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