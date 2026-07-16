Sheinbaum revela el “costo oculto” de 20 mil mdp para frenar el incremento del precio de la gasolina

La mandataria detalla en Palacio Nacional que el gobierno baja gravámenes a combustibles cuando sube el crudo y compensa con mayores aportaciones de Pemex vía el Derecho Petrolero para el Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mecanismo financiero que utiliza el gobierno federal para mantener sin cambios los precios de la gasolina y el diésel en México, pese al alza internacional del petróleo.

De acuerdo con la mandataria, existe una compensación cruzada entre lo que el Estado deja de recaudar por reducir impuestos a los combustibles y lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) aporta de más al fisco cuando sube el precio del crudo.

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¿Cómo funciona la compensación?

Sheinbaum explicó que, cuando el precio internacional del petróleo se incrementa, el gobierno reduce el impuesto a la gasolina para evitar que el costo se traslade al consumidor final. Sin embargo, ese mismo incremento en el precio del crudo genera un ingreso adicional para el Estado a través de dos vías:

El Derecho Petrolero para el Bienestar , que representa el 30 % de la producción y que Pemex paga en mayor proporción cuando el barril cotiza más alto.

Los ingresos derivados de la exportación petrolera, que según la presidenta ya representa una porción menor del total, pues la mayoría del crudo producido se destina al procesamiento interno.

“Vamos a seguir haciéndolo, porque no podemos permitir que suba el precio de los combustibles”, afirmó la mandataria, según la versión de la conferencia.

La presidenta Sheinbaum explica el esquema fiscal para contener los precios de la gasolina y el diésel

Balance de alrededor de 20 mil millones de pesos

La presidenta precisó que, al comparar lo que entra y lo que sale de la Tesorería de la Federación por este esquema, el saldo hasta el momento ronda los 20 mil millones de pesos. No obstante, sostuvo que el gobierno continuará con la estrategia mientras el contexto internacional lo requiera.

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Tope vigente: 24 pesos la gasolina, 27 el diésel

Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración de mantener:

La gasolina magna en 24 pesos por litro.

El diésel en 27 pesos por litro.

Ambos topes forman parte de un acuerdo voluntario entre el gobierno federal y las empresas gasolineras, vigente desde meses previos, y que ha sido reforzado en distintas ocasiones ante el incremento en los precios internacionales de los hidrocarburos.

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El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Vigilancia y sanciones a gasolineras

La mandataria también anunció que el gobierno continuará exhibiendo públicamente a las estaciones de servicio que no respeten los precios acordados, así como aplicando sanciones a quienes incurran en irregularidades. Esta medida se suma a reportes previos de Pemex, que ha identificado estaciones —principalmente en la venta de diésel— que aún no se ajustan al tope establecido en distintas entidades del país.

El argumento de fondo: contener la inflación

Según explicó la presidenta, el objetivo de este esquema no es únicamente evitar el alza en los combustibles, sino contener la inflación general y proteger la economía de las familias, “sobre todo las que menos tienen”. Sheinbaum vinculó directamente el control de precios de gasolina y diésel con el comportamiento de otros productos, como los alimentos, cuyo costo también se ve presionado por el transporte de mercancías.

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La presidenta concluyó que la estrategia se mantendrá “si es que el incremento en el precio internacional del petróleo impacta en el incremento en el precio de los combustibles en México”, dejando abierta la posibilidad de ajustes según evolucione el mercado global de hidrocarburos.