Doble feminicidio en CDMX: detienen a hombre acusado de asesinar a su madre y abuela con un bat modificado

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el presunto doble feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presunto doble feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, ha causado conmoción por la violencia con la que fueron asesinadas dos mujeres y por el vínculo familiar que existía entre las víctimas y el presunto responsable.

Las autoridades capitalinas detuvieron a Eduardo Uriel “N”, señalado como el probable responsable de privar de la vida a su madre y a su abuela utilizando un bat de béisbol que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido modificado con alambre de púas.

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Conforme avanzan las investigaciones, han surgido nuevos detalles sobre el caso, incluidos testimonios de familiares y datos sobre el presunto agresor.

¿Qué ocurrió en la vivienda de la Gustavo A. Madero?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Pastora, donde presuntamente Eduardo Uriel “N” atacó a las dos mujeres.

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Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth, madre del detenido, y Ana, su abuela.

Eduardo Uriel "N" fue detenido por autoridades capitalinas tras ser señalado como el presunto responsable del asesinato de su madre y su abuela. (X @c4jimenez)

Según los reportes preliminares, ambas fallecieron a consecuencia de los múltiples golpes que recibieron con un bat al que presuntamente el agresor le colocó alambre de púas, lo que incrementó la gravedad de las lesiones.

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Tras conocerse los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble e iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable.

El hombre fue detenido posteriormente y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una de las líneas de investigación señala que el detenido presuntamente consumía diversas sustancias ilícitas, entre ellas cristal, piedra y mariguana. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinen si este aspecto tuvo alguna relación con los hechos.

La tía del presunto agresor narró cómo encontró a las víctimas

Uno de los testimonios que más ha impactado es el de Leticia, tía del detenido, quien relató los momentos posteriores a la agresión y cómo descubrió los cuerpos de su madre y de su hermana.

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El testimonio de una tía del detenido aportó nuevos detalles sobre los momentos posteriores al crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, al llegar al domicilio observó a un familiar sentado, pero nadie le informó lo ocurrido.

“Ya cuando bajé, ya mi cuñado estaba aquí sentado y no me dijo nada. Ya cuando bajé no vi gente, y yo dije: ‘¡Mi mamá, mi mamá!’. Entré al cuarto de mi mamá y vi que mi mamá estaba en la cama ya muerta y mi hermana estaba en el suelo ya muerta”, narró.

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Después del hallazgo, aseguró que el presunto responsable salió del inmueble y fue cuestionado por otro vecino sobre lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, Eduardo Uriel respondió de manera directa.

“¿Qué hiciste?”, le preguntaron.

“Pues las maté”, habría respondido el ahora detenido, según el relato de su tía.

Este testimonio forma parte de los elementos que las autoridades analizan dentro de la investigación.

La investigación continúa

Tras la detención de Eduardo Uriel “N”, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y reunir todos los elementos periciales y testimoniales necesarios.

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Las autoridades deberán determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias que rodearon el ataque y las responsabilidades penales que correspondan al detenido.

Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía debido a la extrema violencia del ataque y porque las víctimas eran familiares directas del presunto agresor.

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El presunto doble feminicidio vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de que estos casos sean investigados con perspectiva de género y conforme al debido proceso, mientras las autoridades avanzan en la integración de la carpeta de investigación.