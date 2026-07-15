Chile es el tercer productor mundial de litio y concentra el 25% de sus reservas globales

Una vista aérea muestra las piscinas de salmuera de la mina de litio de SQM en el salar de Atacama, norte de Chile. REUTERS/Iván Alvarado

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) publicó su cuarto informe sobre el mercado internacional del litio, ubicando a Chile como el tercer productor mundial de este mineral con una participación de 19,3%, por detrás de Australia (31,7%) y China (21,4%).

Asimismo, el reporte señala que Chile concentra el 25% de las reservas globales de litio, la mayor proporción a nivel mundial, seguido de Australia (23%) y de Argentina y Estados Unidos, ambos con 12%.

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Y aunque Australia lideró las exportaciones en 2025, al considerar únicamente productos de litio con mayor grado de procesamiento, como el carbonato e hidróxido, el país se ubica como el principal exportador mundial, con una participación de 46%, seguido por Argentina (21%) y China (16%).

El volumen embarcado de litio chileno continuó en ascenso durante 2025, llegando a 321.695 toneladas de carbonato de litio, un 2,6% más que el año anterior. Sin embargo, las exportaciones totalizaron USD 2.397 millones, lo que representa una caída de 7,3% respecto a los US$2.585 millones de 2024.

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La divergencia entre ambas variables responde a la corrección de precios observada desde los máximos alcanzados en 2022, en un contexto de expansión de la oferta global y entrada de nuevos actores productores en países como Argentina, Brasil, Canadá, China, Malí, Estados Unidos y Zimbabue.

Durante la segunda mitad de 2025, los precios registraron una recuperación parcial impulsada por el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en China y Europa, y por la mayor demanda de sistemas de almacenamiento de energía, tendencia que se ha acentuado en 2026.

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“Chile tiene una posición estratégica en el mundo respecto al litio, siendo uno de los actores más relevantes tanto en reservas naturales como en exportaciones de productos con nivel mayor de procesamiento, como el carbonato y el hidróxido. Debemos ser capaces de capitalizar esa ventaja para posicionar cada vez más a nuestro país como un socio estratégico para otros mercados en un contexto de transición energética y desarrollo de nuevas tecnologías, impulsando además valor agregado”, señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Sacos de carbonato de litio en un almacén en La Negra, Antofagasta, Chile. REUTERS/Cristian Rudolffi

¿Dónde se va el litio chileno?

Tocante a destinos, China continuó siendo el principal importador del litio chileno en 2025, aunque su participación se redujo de 70% a 67% respecto al año anterior.

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El descenso se explica principalmente por el fuerte aumento de los envíos a Corea del Sur, que incrementó su participación de 15% a 22% en el período, consolidándose como el segundo mercado de destino.

El tercer lugar lo tiene Japón, seguido de Estados Unidos y la Unión Europea. En su conjunto, Asia representó por sí sola el 95% de las exportaciones chilenas de litio en 2025.

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“Una de nuestras prioridades es impulsar una mayor diversificación de mercados y eso incluye al litio, donde vemos una concentración en Asia, lo que también es natural ya que este continente es el que demanda gran parte de la producción mundial hoy en día. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos por delante”, agregó Estévez.

Otra de las cosas que destaca el estudio es la mayor competitividad que está habiendo en el mercado global, que está marcada por la entrada de nuevos actores, una expansión significativa de la oferta y precios internacionales más ajustados.

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“Esto ha cambiado las condiciones bajo las cuales opera la industria. Por lo tanto, Chile enfrenta un entorno internacional más exigente en el que el desafío estará en sostener y proyectar su liderazgo mediante mayor inversión, innovación, diversificación y valor agregado”, cerró la autoridad.