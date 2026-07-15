Organismo internacional podría investigar posibles omisiones de México en muerte de tigre Kenzo

Un tigre de Bengala blanco, con sus distintivas rayas negras y ojos azules, observa directamente a la cámara entre la vegetación verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo creado en el marco del T-MEC para abordar y atender retos ambientales compartidos en Estados Unidos, México y Canadá, admitió una petición para investigar posibles omisiones en la aplicación de las leyes ambientales en México tras la muerte del tigre Kenzo, ocurrido durante un operativo de captura en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El caso, de acuerdo a un boletín emitido por el organismo internacional, será investigado gracias a una petición realizada el pasado 6 de julio por un ciudadano —cuya identidad debe permanecer anónima—, quien pidió que se investiguen las circunstancias que ocasionaron la muerte al tigre de bengala.

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“Esta petición, la octava en lo que va de 2026, marca el mayor número de peticiones recibidas en un mismo año calendario desde la creación del proceso SEM en 1994″, destacó el organismo. Las Peticiones sobre la Aplicación Efectiva de la Legislación Ambiental (SEM, por sus siglas en inglés) son un mecanismo de la CCA para que los ciudadanos realicen peticiones en caso de considerar que alguno de los tres países que conforman el T-MEC ha cometido alguna falta en su legislación ambiental.

Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo, (Jesús Avilés / Infobae México)

En ese contexto, la CCA admitió revisar la petición (identificada como SEM-26-008) para investigar el caso del tigre Kenzo, sin embargo, tiene 30 días para determinar si cumple los requisitos del artículo 24.27 del T-MEC.

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De acuerdo al organismo, quien realizó la solicitud sostiene que las autoridades mexicanas omitieron acciones en la supervisión, inspección y manejo de la vida silvestre, específicamente en el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) de donde escapó Kenzo. La denuncia argumenta deficiencias en los protocolos técnicos, manejo de riesgos y ausencia de inspecciones preventivas. El documento cita la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento federal.

Caso Kenzo: operativo de captura y omisiones en protocolos

La captura de Kenzo, comenzó tras su avistamiento el 28 de junio de 2026 en el municipio de Tepetlaoxtoc, lo que generó alarma entre habitantes y autoridades. El operativo para asegurar al animal se extendió por cinco días sin éxito inmediato.

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(Profeopa)

El 2 de julio, una brigada localizó al tigre en una barranca. De acuerdo con Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el felino reaccionó de forma agresiva al percibir a los equipos de captura, lo que llevó a que un elemento de seguridad disparara contra el animal. El primer dardo sedante fue lanzado después, pero el efecto tardó entre tres y cinco minutos; antes de que surtiera efecto, el tigre habría intentado atacar a un veterinario y recibió un disparo.

El ejemplar fue colocado en una camilla y trasladado al santuario Reino Animal, pero perdió los signos vitales durante el trayecto. La necropsia preliminar realizada por la UNAM confirmó que la muerte fue consecuencia directa de la herida de bala.

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El sitio donde Kenzo estuvo en resguardo fue clausurado por la Profepa por violar protocolos para el manejo de especies peligrosas. Según la funcionaria federal, la fuga ocurrió por un error en el protocolo de apertura y cierre de puertas durante labores de mantenimiento. La investigación administrativa sigue abierta para revisar controles internos y medidas de seguridad del predio.