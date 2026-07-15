México

¿Viajarás durante las vacaciones de verano? Así puedes prevenir enfermedades antes y durante tu estancia en otro lugar

El 40% de los viajeros mexicanos incluyen zonas rurales en su itinerario, lo que incrementa la exposición a riesgos sanitarios específicos

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Una doctora muestra un mapa mundial de vacunación a un paciente en un consultorio. Hay una caja de medicamentos Medician y un repelente en el escritorio.
Una doctora explica a su paciente las recomendaciones de vacunación para viajes internacionales y la prevención de enfermedades tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir de viaje, es esencial considerar una consulta médica previa, ya que esta acción puede disminuir hasta en un 78% el riesgo de enfermar durante las vacaciones, de acuerdo con Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM.

Esta institución, con sedes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en Ciudad Universitaria, promueve la prevención de padecimientos en turistas y la formación en medicina del viajero, disciplina aún poco difundida en México.

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El especialista resaltó la importancia de recibir orientación especializada, sobre todo al planear viajes internacionales. Muchas enfermedades no existen en el país pero sí en otros destinos, y pueden prevenirse con medidas como la vacunación.

Cada estancia en otro lugar al habitual implica riesgos diferentes, y una gran parte de los vacacionistas mexicanos visitan lugares donde la probabilidad de presentar problemas de salud es alta. Además, el 40% incluyen zonas rurales en su itinerario, lo que incrementa la exposición a riesgos sanitarios específicos.

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“Es muy importante que se tomen en cuenta las enfermedades más comunes del lugar de destino”, recomendó el experto, señalando que lo ideal es acudir a consulta médica al menos tres o cuatro semanas antes de viajar, para poder recibir las indicaciones necesarias.

Consejos para prevenir enfermedades durante un viaje

La Clínica del Viajero, ubicada frente a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, brinda atención tanto a mexicanos que viajan fuera del país, como a extranjeros que están en México. Ofrece asesoría para prevenir complicaciones asociadas a los vuelos internacionales, como la trombosis venosa, y orienta sobre el correcto transporte y adquisición de medicamentos en el exterior.

Infografía con texto "Cómo evitar enfermedades en vacaciones", un viajero en la playa, imágenes de consulta médica, medicamentos, botiquín, repelente y protector solar.
La infografía, avalada por la Clínica del Viajero de la UNAM, detalla medidas preventivas y recomendaciones para turistas que viajan a destinos de playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el destino vacacional es una playa, el doctor Baruch advirtió que las infecciones transmitidas por mosquitos, como el dengue, son las más frecuentes. Por ello, recomienda aplicar repelente cada seis u ocho horas, usar protector solar de al menos 50 FPS y reaplicarlo después de entrar al agua. El centro dispone de un repelente considerado el mejor de la región para protección contra estos animalitos.

El especialista también señaló la importancia de llevar un botiquín con medicamentos básicos para fiebre, diarrea, alergias, vendas y desinfectantes, además de protegerse del sol con ropa de manga larga y mantener una hidratación adecuada.

Cómo planificar tus vacaciones y cuidar tus finanzas este verano

El periodo vacacional de verano es una de las temporadas más esperadas, pero también puede representar un reto financiero si no se planifica con cuidado. La falta de organización puede traducirse en gastos excesivos que afectan el bolsillo familiar. La clave para evitar contratiempos económicos radica en la anticipación y en la correcta administración de los recursos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el primer paso consiste en elaborar una lista de verificación y definir el tipo de viaje, lo que permite prever necesidades y reducir el riesgo de omitir aspectos importantes. Preparar un presupuesto detallado para cada rubro (hospedaje, transporte, alimentación, actividades y emergencias) ayuda a mantener el control y la tranquilidad durante el viaje. También se recomienda destinar un fondo para imprevistos, ya que pueden surgir situaciones inesperadas que exijan ajustes en el gasto.

Entre los consejos adicionales destacan digitalizar tarjetas bancarias, comparar precios antes de reservar y elegir temporadas baja. Estas acciones permiten disfrutar el periodo de descanso sin sacrificar la diversión y minimizando el riesgo de endeudamiento, garantizando así una experiencia positiva y segura para toda la familia.

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