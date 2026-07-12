Gustavo Petro aseguró que hizo el mejor gobierno de la historia de Colombia: “Puedo sonreír tranquilo”

Petro insiste en que su gobierno fue el mejor de la historia- crédito Juan Bello/Presidencia

Gustavo Petro poco a poco se despide de la presidencia de Colombia con una serie de declaraciones que, a su modo de ver la realidad del país, muestran cierto tinte de orgullo en su cuenta de X.

En su más reciente post, el jefe de Estado saliente afirmó haber encabezado “uno de los mejores gobiernos de la historia” del país y enumeró una serie de logros sociales y económicos al frente del Estado. La publicación estuvo acompañada de fotografías en las que aparece sonriente y con actitud distendida.

“Estoy tranquilo planeando el futuro”, escribió el mandatario saliente, cuyo gobierno concluye el 6 de agosto de 2026. “Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia”, afirmó sin rodeos.

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Los datos que Petro pone sobre la mesa

En su publicación, el presidente respaldó esa afirmación con cifras concretas. Señaló que la pobreza se ubica en el 25% de la población total para abril de este año, una reducción que calificó de “sustancial”.

Gustavo Petro sigue asegurando que su gestión fue la mejor de la historia - crédito @petrogustavo/X

Según datos del Dane, la pobreza monetaria llegó al 28% al cierre de 2025, su nivel más bajo en lo que va del siglo, mientras que la pobreza multidimensional cayó al 9,9%, por debajo del umbral del 10% por primera vez en la historia reciente del país.

Petro también destacó la reducción de la desigualdad social —el coeficiente de Gini descendió de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025— y aseguró que Colombia es el tercer país de la Ocde en disminuir la tasa de desocupación laboral.

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El desempleo cerró 2025 en 8,9%, su mínimo desde 2001, según la entidad encargada de recolectar datos y analizar la estadística oficial de los diferentes sectores en el país. En materia de salud, afirmó haber reducido a la mitad la tasa de mortalidad infantil durante su mandato, cifra que fuentes oficiales vinculan al subsidio a madres cabeza de familia y a la expansión de equipos de salud en regiones.

Un balance que no todos comparten

Gustavo Petro sorprendió con un atuendo que no pasó desapercibida por sus seguidores - crédito @petrogustavo/IG

El propio mandatario cerró su mensaje con una frase que resume el tono de la publicación: “Puedo sonreír tranquilo”.

La imagen que acompañó la publicaci´ lo muestra de cuerpo entero, con lentes de sol, chaqueta de lino beige y una sonrisa amplia, en una pose relajada que contrasta con el clima político de los últimos meses de su gobierno.

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La invitación de Petro a marchar el 20 de julio

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a convocar a una movilización nacional para el 20 de julio de 2026, en medio de su rechazo a la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

A través de sus redes sociales, Petro sostuvo que el “poder real” no está en las instituciones que certificaron el resultado electoral, sino en “la mayoría del pueblo”, y llamó a sus simpatizantes a salir a las plazas públicas del país.

En su mensaje, el mandatario insistió en desconocer la legitimidad del triunfo de De la Espriella y cuestionó a los sectores que respaldan al presidente electo. También cargó contra El Tiempo por informar sobre un primer consejo de ministros del nuevo gobierno y afirmó que ese tipo de reunión no puede considerarse válida mientras él siga siendo presidente. Incluso calificó esa situación como una forma de “sedición” en democracias más sólidas.

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Gustavo Petro aseguró que será "un hombre libre" luego del 7 de agosto de 2026, y que por eso invitará a la "gente libre" a movilizarse - crédito @petrogustavo/X

Petro aseguró que, una vez deje la presidencia el 7 de agosto de 2026, será “un hombre libre” y convocará al “pueblo libre” a manifestarse. En ese marco, invitó a “dar el grito por la segunda independencia” el 20 de julio y dijo: “Vamos a bailar porque el baile espanta las energías oscuras”.

La convocatoria tiene una carga política y simbólica especial, ya que coincide con la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.