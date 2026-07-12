La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por la expansión de grupos armados y redes delincuenciales en Santander

Alertaron sobre instrumentalización de menores y extorsión en el área metropolitana de Bucaramanga - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Bucaramanga y su área metropolitana debido al incremento de riesgos asociados al accionar de grupos armados, bandas criminales y estructuras delictivas.

La advertencia busca salvaguardar la vida, libertad e integridad de los habitantes de la región, donde la presencia y expansión de actividades ilegales han generado preocupación entre autoridades y comunidades.

El análisis identificó a las organizaciones criminales Los de la olla, el Tren de Aragua y grupos que operan desde cárceles como los principales responsables de ejercer control territorial en barrios populares.

Estas estructuras exigen “permisos” para el ingreso de personas, imponen normas y afectan la legitimidad de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Bucaramanga bajo riesgo: informe oficial advirtió aumento de control territorial por grupos armados - crédito @corpades/X

El Tren de Aragua, de carácter transnacional, se dedica al sicariato, la extorsión y el microtráfico, con amplia influencia en entornos escolares, deportivos y comunitarios. Por otro lado, la operación desde los centros penitenciarios consiste en coordinar extorsiones, amenazas y homicidios desde las cárceles, especialmente desde los municipios de Girón y la capital santandereana.

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La Defensoría advirtió que niños, niñas y adolescentes se encuentran entre los grupos más vulnerables, siendo instrumentalizados como “campaneros” o utilizados para el transporte de drogas.

Las mujeres, en particular aquellas que enfrentan riesgos de feminicidio, también figuran en alto nivel de exposición, junto con personas Lgbtiq+, líderes sociales, comerciantes y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes han sido blanco de amenazas y acciones violentas.

En el mapa de riesgos presentado por la Defensoría y citado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), se destacaron zonas de mayor presencia y control territorial de estos grupos en diferentes comunas de Bucaramanga y municipios aledaños como Girón, Floridablanca y Piedecuesta.

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Los corredores de movilidad identificados son rutas frecuentemente utilizadas para actividades ilícitas, donde se facilita la circulación de drogas, armas y dinero producto de la extorsión. Además, las cárceles con operación delictiva consolidada están señaladas como focos de coordinación criminal y generación de violencia.

Niños y mujeres, los más vulnerables ante la violencia de bandas en Bucaramanga, según la Defensoría - crédito Defensoría de Pueblo

Entre las dinámicas de riesgo descritas, se encuentra la extorsión a comerciantes, transportadores y contratistas, así como el microtráfico en entornos escolares y la violencia basada en género.

El reclutamiento y uso de menores para actividades ilícitas, la coordinación de homicidios y la instrumentalización de liderazgos sociales figuran como tendencias preocupantes. El informe subrayó que la violencia sexual y feminicida es una amenaza persistente, especialmente para mujeres y personas Lgbtiq+.

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Recomendaciones de la Defensoría ante la problemática en Santander

La Defensoría formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas, destacó la necesidad de disuadir e investigar los factores de amenaza, fortalecer la protección diferencial para poblaciones vulnerables y mitigar las vulnerabilidades en los territorios priorizados.

Por ende, solicitaron la prevención de violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como el fortalecimiento institucional y de capacidades locales para enfrentar la criminalidad organizada.

El documento sugirió, además, intervenciones integrales en comunas, entornos escolares y deportivos, corredores metropolitanos y zonas de alta incidencia delictiva.

Imagen de referencia. Defensoría presentó 27 recomendaciones para frenar la criminalidad en Bucaramanga y municipios vecinos - crédito Colprensa

En el informe recomendaron la coordinación entre entidades como el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Gobernación de Santander, alcaldías municipales, Policía Metropolitana y la Unidad Nacional de Protección, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Inpec.

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El informe señaló la importancia de articular esfuerzos para reducir la presencia de grupos armados y bandas, proteger la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y evitar la instrumentalización de menores.

Las acciones deben incluir la atención a mujeres en riesgo, prevención de feminicidios y violencia sexual, y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección frente a amenazas contra la comunidad Lgbtiq+.

La Defensoría enfatizó la urgencia de implementar medidas integrales para restablecer la seguridad y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales en Bucaramanga y los municipios de su área metropolitana.

Por último, la entidad reiteró su compromiso de monitorear el desarrollo de los riesgos identificados y de acompañar a las comunidades en la exigencia de garantías de seguridad, vida y dignidad.

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