Human Rights Watch denunció que a cinco años de las protestas del 11J todavía hay cerca de 800 presos políticos en Cuba

Familiares de presos políticos exigieron a la dictadura cubana el fin de la represión (ANAMELY RAMOS)

Unos 800 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, casi la mitad de ellos por haber participado en esas manifestaciones, según denunció este sábado Human Rights Watch (HRW).

La organización denunció que aún hay participantes del 11J en prisión y exigió al régimen de Miguel Díaz-Canel que libere “de inmediato e incondicionalmente” a todos los presos políticos y que ponga fin a la “represión sistemática” contra la disidencia.

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HRW afirmó que los tribunales cubanos condenaron a muchos manifestantes pese a que ejercían de forma legítima la libertad de expresión y de asociación. La ONG también señaló que a otros los acusaron de delitos violentos, como arrojar piedras, con pruebas “poco confiables o sin corroborar”, y que recibieron penas de prisión desproporcionadas.

La ONG indicó además que habló con personas que salieron de prisión y describieron abusos graves durante su detención, entre ellos golpes, aislamiento y falta de atención médica.

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Entre los casos citados figura el del activista y artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien esta semana fue retirado de prisión con una liberación condicionada al exilio.

La dictadura cubana recrudeció la persecución contra la disidencia tras las protestas del 11J (AP Foto/Ramón Espinosa)

La ONG también mencionó a Juan Enrique Pérez Sánchez, Duannis Dabel León y Lizandra Góngora, quienes enfrentan maltratos y negligencia sanitaria, de acuerdo con la misma fuente.

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En el caso de Juan Enrique Pérez Sánchez, HRW sostuvo que cumple una condena de ocho años por desacato, desórdenes públicos y sabotaje. La organización agregó que los fiscales cubanos lo acusaron de arrojar piedras con base en “huellas de olor” supuestamente halladas en esos objetos.

Expertos forenses del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura dijeron a HRW que esos rastros “no deben considerarse como evidencia con base científica”.

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El aniversario del 11J también motivó pronunciamientos desde Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio pidió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos y escribió en X que “a día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales”. Asimismo, exigió a la dictadurallevar a cabo “reformas reales antes de que sea demasiado tarde”.

A cinco años de las protestas del 11J, Marco Rubio exigió al régimen de Cuba “reformas reales antes de que sea tarde” (REUTERS/Yves Herman)

“A día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales, por el simple pecado de preguntar por qué los cubanos no pueden tener negocios propios libremente, participar en el proceso político, o proveer para sí mismos y sus familias”, escribió Rubio en su cuenta de X. “El régimen debe liberar a estos presos políticos de inmediato”, exigió el funcionario.

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Y advirtió:“Los líderes de Cuba simplemente deben elegir comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”.

Por su parte, la organización Prisoners Defenders documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio. De ese total, 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad. Según la ONG, en los últimos 12 meses se sumaron 264 nuevos presos políticos. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, afirmó a Infobae: “El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”.

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Las protestas antigubernamentales de julio de 2021, señaladas por organizaciones de derechos humanos como las mayores en décadas en la isla, terminaron con más de 1.400 detenidos. Cinco años después, el aniversario vuelve a poner el foco sobre quienes aún siguen presos por aquellas manifestaciones.