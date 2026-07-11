Juan Vergara nos habla de “Cosas que pienso los domingos”, una obra sobre las preguntas que nos hacemos en soledad

La obra está escrita por Adrián Madrigal y dirigida por Diana Uscanga (cortesía)

Juan Vergara lleva a escena, todos los domingos de julio en el Foro Sylvia Pasquel, el unipersonal Cosas que pienso los domingos, una obra que aborda esas preguntas sobre nosotros mismos que muchas veces preferimos evitar, y que aparecen cuando el mundo se detiene en esas tardes de domingo.

La obra, escrita por Adrián Madrigal y dirigida por Diana Uscanga bajo el sello de Producciones Luna Escarlata, sigue a Domingo, un escritor que se pregunta por qué el día de descanso trae consigo melancolía, arrepentimientos y cuestionamientos que el ruido de la semana mantiene callados.

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El silencio como detonador de preguntas profundas de la vida

Juan Vergara encarna a Domingo (cortesía)

Juan Vergara describió la premisa de la obra como un fenómeno que la mayoría reconoce: la calma del domingo como espejo incómodo. “Hay algo que son los silencios”, dijo el actor. “A veces esos silencios nos enfrenta a lo que estamos evadiendo. Y muchas veces ese ruido justo es la actividad que tienes. Lo evades con actividades, redes sociales, como con muchos vicios que uno puede llegar a tener. Pero cuando llega ese momento de calma es cuando la voz que te dicta una verdad aparece y ya decides tú qué haces con ella”.

La obra toca temas como la depresión y el suicidio. Juan Vergara contó que antes del estreno realizaron lecturas del texto frente a grupos de personas para recoger sus reacciones, porque la imagen que existe del suicidio no siempre corresponde a la realidad. “Muchas veces pensamos que la depresión es esta persona triste, que habla bajito y que se suelta. Muchas veces una persona con tendencias suicidas por la depresión es una persona energética. Desgraciadamente, por eso luego está el comentario de: ‘Es que no lo veía venir’”.

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El actor también explicó la capacidad del arte para intervenir en momentos de crisis personal, especialmente una obra como esta: “Desde el punto de vista de escape, que estés teniendo un mal momento y siempre llegas a tu casa a ver esa película o esa serie que te calma. De repente conectas demasiado con el actor o el personaje que está ahí y se vuelve parte de ti. Por eso es que hay muchos fans de ciertas sitcoms o ciertas películas, porque les ha salvado la vida”.

Un actor que se encontró en el personaje

Juan Vergara no evitó encontrar similitudes entre su propia vida y el personaje de Domingo. (cortesía)

Para preparar a Domingo, Juan Vergara no tuvo que ir lejos. El actor sostiene que actuar es, en su raíz, decir la verdad, y que todo personaje guarda algo del intérprete. En este caso, la distancia fue mínima. “Llegué a conectar con muchas similitudes del personaje. Y más porque es un artista que está buscando su camino en el mundo. Es innegable el no encontrarme en eso”.

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(cortesía)

La obra estrenó el domingo 5 de julio. Juan Vergara recuerda la tensión que se respiraba en la sala antes de que comenzara la función, y lo que vino después. “Ver a la gente, por ejemplo, estaban amigos míos, amigos directores, mis papás incluso, y ver cómo después platicar con ellos. Se sentía como mucha despresurización, como una calma de haberla visto”.

El arte y el público joven en México

(cortesía)

Vergara también se pronuncia sobre el lugar del teatro frente a otras expresiones artísticas. Reconoce que México aún no tiene las condiciones para que el teatro sea una industria rentable por sí sola, pero ve señales alentadoras en las generaciones más jóvenes. “Siento que la gente que me rodea, o mi algoritmo por lo menos, me muestra estos chavos que ya están cansados de inteligencia artificial y toda esta parte y se vuelve más de nuevo como a lo análogo. Coleccionar discos, películas, ir más al cine, buscar más teatro, cafeterías. Me siento un poco optimista con esta generación”.

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Cosas que pienso los domingos se presenta los domingos de julio a las 16 h en el Foro Sylvia Pasquel.