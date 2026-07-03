América Latina

La crisis en la familia Bolsonaro sacude a la derecha brasileña antes de las elecciones

A tres meses de las elecciones en Brasil, el enfrentamiento entre Michelle y Flávio pone en riesgo la cohesión de la derecha, sector que intenta evitar un nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva

Guardar
Google icon
Michelle Bolsonaro denunció ataques coordinados en redes sociales por parte de Flávio y otros miembros de la familia (Reuters)
Michelle Bolsonaro denunció ataques coordinados en redes sociales por parte de Flávio y otros miembros de la familia (Reuters)

Una familia, tres liderazgos y varios intereses en conflicto. En Brasil, una disputa por la herencia política del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro enfrenta a su hijo mayor y precandidato presidencial Flávio con la ex primera dama Michelle.

A tres meses de los comicios, la crisis entre Michelle Bolsonaro, de 44 años, y Flávio Bolsonaro, de 45, amenaza la unidad de la derecha, que busca impedir la reelección del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

PUBLICIDAD

En guerra fría con sus cuatro hijastros desde hace años, la ex primera dama publicó la semana pasada dos videos de casi media hora en los que acusa a Flávio de humillarla y al resto, también figuras políticas, de un “ataque coordinado” a través de las redes sociales.

El nombre de Michelle sonaba como posible presidenciable hasta que Flávio anunció a finales de 2025 que el expresidente Bolsonaro (2019-2022) lo había elegido como precandidato.

PUBLICIDAD

Ahora, con la campaña de su hijastro en apuros por revelaciones que lo vinculan a un banquero acusado de estafa, la ex primera dama ventiló la crisis familiar ante sus 8,2 millones de seguidores en Instagram.

“Respeto muchísimo a Michelle, tengo la convicción de que vamos a superar este momento difícil y que ella va a estar caminando con nosotros”, reaccionó Flávio.

Más que una esposa

Michelle Bolsonaro se ocupa actualmente de la salud de Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario por intento de golpe de Estado (Reuters)
Michelle Bolsonaro se ocupa actualmente de la salud de Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario por intento de golpe de Estado (Reuters)

Michelle acompaña y cuida de la debilitada salud de Jair Bolsonaro, de 71 años, que purga en casa una pena de 27 años por un intento de golpe de Estado en 2022.

Impedido de expresarse públicamente, se desconoce si el mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña avaló el pronunciamiento.

La ex primera dama tiene una activa trayectoria en el Partido Liberal (PL) del expresidente, y ha recorrido el país para impulsar la organización de las mujeres, un electorado poco proclive a votar por Flávio, según los sondeos.

Cristiana evangélica, también ejerce liderazgo sobre los fieles de esta corriente protestante, clave en el ascenso de la derecha brasileña.

Michelle Bolsonaro ya no es solo la ex primera dama ni la esposa del expresidente Bolsonaro. Es la persona de conexión y de comunicación orgánica con el campo evangélico”, dice a la AFP la directora del Instituto de Estudios de Religión, Ana Carolina Evangelista.

Tiene una “doble importancia de expansión para el campo evangélico y el campo femenino”, resume.

“Humillación”

La disputa entre Michelle y Flavio Bolsonaro también tiene como telón de fondo la lucha por la nominación de aliados para las elecciones locales y regionales, que se celebrarán en octubre junto con las presidenciales.

El punto de inflexión se produjo cuando ella criticó públicamente la alianza del Partido Liberal con un influyente político local que había criticado a su marido, y recibió una llamada de Flavio.

Un llamado telefónico entre Flávio y Michelle Bolsonaro marcó el quiebre definitivo en la relación política y personal (AP)
Un llamado telefónico entre Flávio y Michelle Bolsonaro marcó el quiebre definitivo en la relación política y personal (AP)

“Fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal”, contó en los videos recientes.

“Ante esa humillación, entendí que no quería mi apoyo”.

El senador se disculpó con su madrastra y la invitó a un encuentro con precandidatas regionales y parlamentarias del PL que tuvo lugar el miércoles en Brasilia.

Michelle no solo no acudió, sino que renunció a la jefatura del directorio femenino del partido y podría desistir de postularse al senado, según el presidente del PL, Valdemar Costa, que medió sin éxito por una reconciliación.

Estrategia

Tras varios meses en un empate técnico con Lula en las encuestas, Flávio cayó varios puntos por detrás del mandatario a finales de mayo.

Su campaña aún lidia con las repercusiones de un audio en el que el senador pidió dinero para una producción hollywoodense sobre su padre a Daniel Vorcaro, un banquero preso acusado de una vasta trama de corrupción.

Para Evangelista, el pronunciamiento de Michelle es estratégico: está “plantando semillas” para una posible candidatura presidencial en 2030.

Y en 2026, “si la candidatura de Flávio se vuelve aún más inviable, ella ya ha señalado que están un poco separados”, sostiene la analista.

Mientras se ven los efectos de la crisis, los cuadros bolsonaristas piden unión.

“Quien tiene una familia grande lo sabe: al final todo se arregla”, dijo el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Senado, Carlos Portinho.

“En época de campaña todos se abrazan, se acomodan, porque tenemos un objetivo mayor”.

(AFP)

Temas Relacionados

BrasilBolsonaroJair BolsonaroMichelle BolsonaroFlavio BolsonaroFamilia Bolsonaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Guatemala anuncia la compra de 300 buses eléctricos en 2027 para reorganizar la movilidad del área metropolitana

El presidente Bernardo Arévalo presentó la iniciativa en el foro Guatemala Se Transforma y dijo que el paquete forma parte de una red metropolitana para articular servicios de la capital y municipios cercanos

El Gobierno de Guatemala anuncia la compra de 300 buses eléctricos en 2027 para reorganizar la movilidad del área metropolitana

El presidente Bernardo Arévalo ratifica el convenio marco de cooperación entre Guatemala y Panamá

El texto establece que cualquiera de las partes podrá retirarse mediante notificación oficial, pero la salida solo se hará efectiva medio año después, y los proyectos iniciados continuarán hasta completarse salvo pacto en contrario

El presidente Bernardo Arévalo ratifica el convenio marco de cooperación entre Guatemala y Panamá

Médico salvadoreño advierte que el sobrepeso y el sedentarismo se vinculan con más inflamación y riesgo inmunológico

El especialista advirtió que el alto consumo de productos industriales y la baja ingesta de alimentos frescos pueden favorecer un entorno proinflamatorio y más complicaciones ante infecciones; propone priorizar frutas, verduras y actividad física.

Médico salvadoreño advierte que el sobrepeso y el sedentarismo se vinculan con más inflamación y riesgo inmunológico

El Ejército de Nicaragua decomisó 132 paquetes de cocaína cerca de la frontera con Honduras

La operación se desarrolló en el litoral del Pacífico noroeste, a unos 7 kilómetros de Mechapa, tras un intercambio de disparos que dejó a dos ocupantes capturados y a otro prófugo

El Ejército de Nicaragua decomisó 132 paquetes de cocaína cerca de la frontera con Honduras

República Dominicana y México firman acuerdo para modernizar el sector energético ante la crisis de hidrocarburos

La alianza prevé proyectos conjuntos para fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de importaciones en República Dominicana

República Dominicana y México firman acuerdo para modernizar el sector energético ante la crisis de hidrocarburos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Detuvieron a siete de banda delictiva dedicada a la extorsión, robo de casas y por asesinatos en CDMX

El dólar cerró la semana estable pero se mantuvo en su precio más alto desde octubre

Fans de Shakira de Europa y América sorprenden a la cantante con cartas emotivas por el éxito de ‘Dai Dai’: “Nos emociona hasta las lágrimas”

Qué tan preparada está la capital de Colombia para un terremoto u otra catástrofe natural: esto concluyó el análisis de ‘Bogotá cómo vamos’

INFOBAE AMÉRICA

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

Más de 640.000 libaneses regresaron a sus hogares tras el alto el fuego con Israel

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Los mercados europeos cierran con subas y el STOXX 600 marca un máximo intradía

Estados Unidos registra la tasa de mortalidad más baja de su historia y estas son las razones

El Gobierno de Guatemala anuncia la compra de 300 buses eléctricos en 2027 para reorganizar la movilidad del área metropolitana

ENTRETENIMIENTO

La policía de Nueva York revela todos los detalles de la ceremonia de Taylor Swift: “Nunca hubo una boda de esta escala”

La policía de Nueva York revela todos los detalles de la ceremonia de Taylor Swift: “Nunca hubo una boda de esta escala”

Entre estrellas de rock y leyendas de Hollywood: estos fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar