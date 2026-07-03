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Especialista explica cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en un partido del Mundial 2026

De acuerdo con la IBERO esta estrategia podría ser utilizada durante el partido México vs Inglaterra

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Escudo de la Selección Nacional de México, escudo de la selección de Inglaterra, Estadio Azteca de fondo y líneas luminosas que simulan redes de datos.
Escudos de la Selección Nacional de México y de Inglaterra se muestran superpuestos sobre el Estadio Azteca, con líneas luminosas que sugieren inteligencia artificial y conectividad de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un actor silencioso pero determinante en el futbol de alto rendimiento. Aunque no se verá a ninguna máquina en el campo ni anotando goles durante el esperado duelo entre México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, la tecnología lleva meses influyendo en la preparación del conjunto europeo.

De acuerdo con el Dr. Francisco Betancourt, académico de la Universidad Iberoamericana, la ciencia de datos se ha vuelto indispensable para planificar entrenamientos, analizar rivales y reducir la incertidumbre que rodea a cada partido.

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Las selecciones de élite ya no dependen únicamente de la intuición de entrenadores o de la experiencia acumulada por ojeadores. Actualmente la toma de decisiones está respaldada por el procesamiento masivo de información: desde videos de partidos hasta patrones de rendimiento físico, trayectorias, jugadas a balón parado y otros indicadores que permiten detectar fortalezas y vulnerabilidades propias y ajenas. Este panorama sitúa a la IA como una herramienta clave para anticipar escenarios y diseñar estrategias detalladas.

La influencia de la inteligencia artificial en el futbol inglés

Aunque esta herramienta no determina el resultado de un partido, sí permite a los equipos optimizar su preparación. El especialista aclara que la tecnología no es un “oráculo” al que se consulta en tiempo real para tomar decisiones inmediatas; más bien, se trata de una tecnología que trabaja durante meses, procesando datos para ofrecer recomendaciones a entrenadores y analistas. Su función es reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de tomar mejores decisiones, sin sustituir el papel del director técnico ni eliminar el componente impredecible del deporte.

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Campo de fútbol dividido en dos banderas, México y Inglaterra, con gráficos de inteligencia artificial y datos. Incluye el logo de Google Cloud y Universidad Iberoamericana.
Una ilustración tecnológica muestra la aplicación de inteligencia artificial y análisis de datos en un campo de fútbol dividido por las banderas de México e Inglaterra, con los logos de Google Cloud y la Universidad Iberoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que distingue a Inglaterra es el nivel de institucionalización de la ciencia de datos en sus equipos. Mientras que en México la adopción de estas tecnologías depende, en muchos casos, del interés personal de entrenadores o cuerpos técnicos, en el país europeo la integración de analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial es una política establecida desde principios de los años 2000.

Prácticamente todos los clubes profesionales cuentan con expertos dedicados a convertir datos deportivos en decisiones estratégicas. Un hito relevante ocurrió en 2019, cuando la Football Association firmó un acuerdo con Google Cloud para fortalecer la infraestructura tecnológica y el análisis de datos en todos los niveles del futbol inglés.

El Azteca, la localía y el futuro de la IA en México

No obstante, Betancourt manifestó que la tecnología no puede suprimir el factor emocional que representa jugar como local. El apoyo de la afición, la familiaridad con el terreno y la altitud de la Ciudad de México constituyen ventajas difíciles de neutralizar incluso para los algoritmos más avanzados. El Estadio Azteca es un entorno hostil para las selecciones visitantes, y su influencia se evidenció en el reciente triunfo mexicano frente a Ecuador, donde la afición resultó decisiva.

Además, una de las contribuciones menos visibles de la ciencia de datos es la capacidad de un equipo para mantener la calma en situaciones adversas, como ocurrió con Inglaterra frente a la República Democrática del Congo. La preparación basada en información sólida genera confianza y serenidad, mientras que equipos menos preparados pueden sucumbir ante la presión y cometer errores.

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