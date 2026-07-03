¿Es legal? Inglaterra recurriría al viagra para combatir la altitud de la Ciudad de México

El equipo inglés llegará a la capital mexicana con apenas unas horas antes de su partido. (REUTERS/Paul Childs)

La Selección de Inglaterra se prepara para uno de los desafíos más complejos en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras asegurar su boleto a los octavos de final gracias a una remontada comandada por un doblete de Harry Kane frente a la República Democrática del Congo, el conjunto británico ahora debe trasladar su campamento a territorio azteca.

El gran obstáculo no es únicamente el combinado tricolor, sino las extremas condiciones geográficas de la capital del país. Para hacer frente a los más de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar, el cuerpo médico de los “Three Lions” ha decidido implementar un recurso poco convencional pero científicamente avalado: el uso de Viagra.

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Pastillas de viagra (ShutterStock).

El arma secreta de los británicos

Según un reporte exclusivo publicado por el diario británico The Sun, el cuerpo técnico liderado por el estratega Thomas Tuchel ha autorizado que los futbolistas utilicen sildenafil —el principio activo del famoso fármaco para la disfunción eréctil— como una vía médica legítima para contrarrestar los efectos del llamado “mal de montaña”.

Jugar al fútbol de alta competencia en la Ciudad de México representa un cambio drástico para un plantel que disputó toda la fase de grupos y los dieciseisavos de final a nivel del mar o en altitudes bajas dentro de los Estados Unidos.

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A una elevación superior a los 2,200 metros, el aire se vuelve considerablemente más delgado, lo que disminuye el porcentaje de oxígeno que ingresa al torrente sanguíneo de los atletas, provocando fatiga prematura, mareos y ralentización en la recuperación física.

El estadio Ciudad de México será el escenario de esta batalla por llegar a los Cuartos de Final. ( Luis Mote Nava - Infobae México)

¿Cómo funciona este método?

De acuerdo con la información difundida por The Sun, los estudios médicos especializados en medicina del deporte demuestran que el sildenafil actúa directamente como un potente vasodilatador en los pulmones.

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Al dilatar los vasos sanguíneos pulmonares, el medicamento maximiza la capacidad del organismo para bombear y distribuir el escaso oxígeno disponible a través del sistema cardiovascular, manteniendo la presión bajo control y ayudando a mitigar la sensación de mareo o el agotamiento extremo.

Ante los cuestionamientos sobre los posibles efectos secundarios anatómicos, los expertos aclararon al rotativo británico que los futbolistas no experimentarán ningún tipo de distracción física, ya que los beneficios del fármaco se canalizan por completo hacia el rendimiento cardiovascular y la resistencia aeróbica, a menos que existiera un estímulo de carácter sexual durante el desarrollo del cotejo.

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El cuerpo humano optimiza el uso del oxígeno con esta sustancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacío legal: libre de sospechas ante la WADA

Una de las principales preocupaciones que rodeaba al entorno de la Football Association (FA) era el riesgo de incurrir en infracciones reglamentarias ante los comités de dopaje. Sin embargo, para la FIFA el Viagra no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para este año 2026.

La WADA ha mantenido el sildenafil fuera de sus restricciones debido a que múltiples análisis científicos han demostrado que el fármaco no otorga ninguna ventaja competitiva artificial ni mejora el rendimiento físico en condiciones normales de baja altitud. Al ser efectivo únicamente para devolver al cuerpo a un estado de equilibrio en entornos de hipoxia (falta de oxígeno), su uso se considera un tratamiento preventivo de salud y no un estimulante ilegal.

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Inglaterra no es el primer equipo en la historia del balompié en adoptar este método. Previamente, escuadras de la liga argentina, como Unión de Santa Fe, recurrieron al Viagra para competir en la exigente altura de Quito, Ecuador, a más de 2,800 metros.

Con el reloj en marcha de cara al crucial enfrentamiento de octavos de final de este domingo, Thomas Tuchel busca agotar todas las herramientas científicas y logísticas posibles para que su constelación de estrellas mantenga el ritmo físico indispensable y logre arrebatarle el boleto a los cuartos de final al anfitrión de la justa.

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