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La broma de Ochoa y Mora se viraliza antes del partido México vs. Inglaterra

Fanáticos en redes reaccionaron a la publicación nocturna del portero sobre el joven tricolor, que avivó el ambiente en la concentración

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La broma entre Guillermo Ochoa y Gilberto Mora se volvió tema de conversación en redes sociales después de que el arquero de la Selección Mexicana compartió en Instagram mensajes y un video sobre el juvenil antes del duelo ante Inglaterra.

El portero publicó primero una historia con la frase: “Días, a darle Don Memo”. Después escribió: “Ya pasé a dormir a mi Niño. Descansen, buenas noches”, acompañando un video en el que aparece Gilberto Mora en la puerta de su habitación con anteojos de sol, chanclas y sin camiseta, durante la concentración del combinado nacional.

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Guillermo Ochoa se sumó así a las bromas sobre la diferencia de edad con el mediocampista, una situación que rápidamente generó comentarios y memes entre los aficionados.

La broma de Ochoa y Mora se viraliza antes de los octavos de final

El arquero participó activamente en la conversación desde su cuenta oficial de Instagram, lo que provocó nuevas reacciones entre los seguidores del Tricolor, quienes retomaron el apodo de “Don Memo” e incluso compartieron versiones animadas inspiradas en el intercambio.

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Todo esto ocurre mientras México prepara su partido frente a Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Mientras el cuerpo técnico trabaja en los últimos ajustes tácticos, Guillermo Ochoa también aporta experiencia dentro del grupo y contribuye a mantener un ambiente relajado en la concentración, con Gilberto Mora como protagonista de una de las bromas más comentadas previo al siguiente compromiso del Tricolor.

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