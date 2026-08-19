¿Cuándo cancelan mi línea telefónica si no la registro? Las fechas exactas según el último dígito de tu número

El trámite de vinculación se realiza directamente con la compañía telefónica, no ante el gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece un calendario por dígito para que los usuarios de prepago vinculen su número de celular antes de perder el servicio.

Las fechas van del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2026 y aplican a las líneas que aún no han completado el trámite. El proceso se realiza directamente con la compañía telefónica, con CURP e identificación oficial, no ante el gobierno.

La CRT establece fechas límite escalonadas para que los usuarios de prepago vinculen su número de celular antes de perder el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 158 millones de líneas celulares activas en México, 63 millones ya están vinculadas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.

Las de pospago quedan exentas de trámite adicional porque la vinculación ocurre desde la contratación del plan, según confirmó José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en conferencia en Palacio Nacional.

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Esto significa que quien tiene un plan tarifario firmado con alguna compañía de no necesita realizar ningún trámite adicional, siempre que sus datos estén actualizados ante el operador.

El registro de líneas celulares busca eliminar el anonimato que ha facilitado delitos como fraude y extorsión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último dígito del número define cuándo vence el plazo

Revisa el último número de tu celular y localiza tu fecha límite:

Termina en 0 → 15 de agosto

Termina en 1 → 31 de agosto

Termina en 2 → 15 de septiembre

Termina en 3 → 30 de septiembre

Termina en 4 → 15 de octubre

Termina en 5 → 31 de octubre

Termina en 6 → 15 de noviembre

Termina en 7 → 30 de noviembre

Termina en 8 → 15 de diciembre

Termina en 9 → 31 de diciembre

Las líneas suspendidas por falta de registro solo podrán realizar llamadas a números de emergencia y recibir alertas sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario fue publicado en el boletín de prensa 021/2026 a cargo de la CRT, y disponible a través del portal oficial del gobierno de México, a través del siguiente link: https://www.gob.mx/crt/prensa/crt-anuncia-calendario-y-fechas-limite-para-registro-de-lineas.

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Sin registro, la línea se suspende en 72 horas

Vencido el plazo correspondiente, la compañía telefónica suspende el servicio en un lapso de 72 horas.

La línea suspendida solo puede realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a la propia compañía, además de recibir alertas sísmicas.

Una vez completada la vinculación, el operador restablece llamadas, mensajes y datos móviles sin necesidad de adquirir un nuevo número.

Una vez completada la vinculación, el operador restablece llamadas, mensajes y datos móviles sin necesidad de adquirir un nuevo número. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CRT aclara que el proceso no almacena imágenes ni datos adicionales: las compañías únicamente asocian nombre y CURP al número.

En caso de que una línea se involucre en un delito, las autoridades pueden solicitar información al operador conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, con las garantías que ese ordenamiento establece.

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De 158 millones de líneas activas en México, 63 millones ya están vinculadas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago. (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones)

Cómo hacer el registro antes de que venzan los plazos

El trámite puede completarse en línea, por llamada telefónica o en sucursal.

Las compañías envían mensajes con el enlace directo al portal de registro, donde el usuario confirma su identidad y recibe un folio de comprobación.

El calendario fue publicado en el boletín de prensa 021/2026 de la CRT y está disponible en el portal oficial del gobierno de México. Crédito: CRT

Si el usuario falla tres intentos en línea, debe acudir a un centro de atención con identificación oficial vigente.

Las SIM diseñadas exclusivamente para transmisión de datos, sin funciones de voz ni SMS, quedan exentas del registro.

México se suma a 166 países que exigen identificación para comprar un chip

Hasta antes de esta disposición, en México era posible adquirir un chip sin presentar identificación.

La medida busca eliminar el anonimato que, según la CRT, ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude y extorsión a través de líneas no registradas.

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La CRT aclara que las compañías únicamente asocian nombre y CURP al número; no almacenan imágenes ni datos adicionales del proceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

La CRT sustenta la medida en que se trata de una práctica ya vigente en 166 naciones, donde cada línea móvil debe estar asociada a una identidad verificada.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones calcula que el proceso completo de vinculación debe concluir este mismo año, conforme a las fechas establecidas del calendario oficial publicado por la comisión.