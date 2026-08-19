Enfermarse tras las vacaciones no es casualidad: estos factores pueden estar detrás de los síntomas

Una mujer con sombrero de paja se sujeta el abdomen por malestar estomacal mientras está sentada en una silla de playa junto a un plato de comida frita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el cierre de las vacaciones y el retorno a las actividades laborales o escolares, muchas personas manifiestan que “siempre se enferman después de este periodo vacacional”. Esta creencia está muy extendida, aunque, de acuerdo con Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, no existe evidencia directa que vincule el receso con una mayor incidencia de enfermedades.

Durante el descanso suelen acumularse factores que pueden facilitar la aparición de ciertos padecimientos o hacer más notorios algunos ya existentes. Cambios en los hábitos cotidianos y la exposición a entornos distintos juegan un papel relevante en este fenómeno.

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El especialista aseguró que las modificaciones en la rutina, como alteraciones en el sueño, alimentación diferente o menor actividad física, sumadas a ambientes poco habituales, pueden incrementar la susceptibilidad a diversos problemas de salud.

Factores que influyen en la salud tras las vacaciones

Durante los viajes, las personas suelen pasar más tiempo en sitios concurridos como aeropuertos, terminales, aviones, restaurantes, museos y hoteles. Estos espacios, al reunir gente de distintos lugares, elevan la posibilidad de contacto con virus respiratorios y otros agentes infecciosos, sobre todo si se permanece en áreas cerradas o con poca ventilación.

El uso constante de aire acondicionado, los cambios abruptos de temperatura, la exposición solar, la falta de hidratación y los trayectos largos también pueden contribuir a la aparición de síntomas. Modificar la forma y los horarios de las comidas incrementa el riesgo de trastornos digestivos, desde irritaciones estomacales hasta infecciones por alimentos o agua contaminados.

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De esta manera, el periodo de incubación de diversas infecciones refuerza la percepción de que las vacaciones enferman, aunque el contagio puede ocurrir durante el viaje o en el trayecto de regreso, y los síntomas presentarse días después, ya estando de vuelta en casa.

Una infografía de Infobae detalla los riesgos de enfermarse durante o después de un viaje y las medidas para prevenir afecciones de salud al regresar de las vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés y vulnerabilidad en el regreso a la rutina

El retorno a la rutina puede generar ansiedad y dificultades para dormir, factores que, combinados con el cansancio, una dieta poco equilibrada y la falta de descanso, pueden alterar la respuesta del organismo. El académico destacó que el estrés no provoca enfermedades específicas, pero sí puede facilitar la aparición o el agravamiento de trastornos como gastritis, colitis, alergias, crisis asmáticas y malestares digestivos.

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A lo largo de los primeros días tras el regreso, es común sentir fatiga general. Aquellas personas con padecimientos crónicos, como diabetes o hipertensión, deben prestar especial atención a la continuidad de sus tratamientos y no modificar horarios ni dosis sin supervisión, ya que los cambios pueden causar descompensaciones que suelen hacerse evidentes tras el retorno.

Los adultos mayores presentan un riesgo mayor de desarrollar un padecimiento después de un periodo vacacional. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a riesgos adicionales durante el receso escolar, como accidentes, intoxicaciones y violencia, por lo que es fundamental reforzar los cuidados familiares.

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Hábitos saludables para un regreso laboral y escolar seguro

Para reducir la posibilidad de enfermar tras las vacaciones, Rodríguez Álvarez recomendó medidas sencillas y efectivas como: lavado frecuente de manos, consumo de agua potable, preferencia por alimentos bien cocidos, descanso suficiente, hidratación adecuada y ventilación de los espacios cerrados, así como el uso de cubrebocas en lugares concurridos o ante síntomas respiratorios también es aconsejable.

Es útil dejar un día de transición entre el regreso y la reincorporación a las actividades habituales para retomar gradualmente los horarios y rutinas. Si aparecen fiebre, diarrea, tos u otros síntomas, se recomienda consultar al médico y detallar los lugares visitados y las actividades realizadas, para orientar el diagnóstico.

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Mantener una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas, junto con una hidratación adecuada, fortalece el sistema inmunológico. Además, es importante considerar riesgos sanitarios específicos, como el dengue en zonas tropicales o la necesidad de esquemas de vacunación completos frente a enfermedades como sarampión y Covid-19.