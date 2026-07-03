América Latina

Chile: se cierra el cerco sobre los asesinos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Colombia extraditó a Dayonis Orozco, uno de los autores materiales del crimen, y EE.UU autorizó la deportación de alias “El Turko”, sindicado como el que planeó el secuestro y posterior asesinato del ex militar venezolano en Santiago

Guardar
Google icon
Colombia extraditó a Orozco este miércoles.

Las autoridades colombianas extraditaron este jueves a Chile al ciudadano venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, sindicado como uno de los autores materiales del secuestro y crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, en Santiago en 2024. En paralelo, EE.UU ratificó la deportación al país de Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como el autor intelectual del asesinato.

Orozco, también acusado del crimen del oficial de Carabineros, Emmanuel Sánchez, fue detenido en la ciudad colombiana de Popayán el 23 de abril de 2024, tras escapar de Chile y haber pasado por Bolivia, Perú y Ecuador.

PUBLICIDAD

Su arribo al país ocurre mientras el Ministerio Público alista el juicio contra 20 acusados, todos miembros de la facción “Los Piratas de Aragua”, quienes llevaron a cabo la operación que terminó con la vida del malogrado exteniente.

La Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político” y orquestado en Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello como uno de los responsables, razón por la cuál también hay tratativas con el gobierno estadounidense para interrogar al exdictador, Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello”, reza la acusación presentada por la Fiscalía en diciembre de 2025.

Se cierra el cerco sobre los asesinos de Ronald Ojeda Colombia extraditó a Chile a Dayonis Orozco, uno de los autores materiales del crimen
Así llegó Dayonis Orozco a Chile.

De acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros figuran dos declaraciones de cercanos Rafel Gámez (El “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, célula que llevó a cabo el crimen-, y un audio del “Gordo Alex” -una de las cabezas del Tren de Aragua en el país-, que evidencian que el crimen de Ojeda fue planificado en Venezuela.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza del “Turko”, quien aseguró a los detectives que la orden de matar a Ojeda provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko, (…). Así también, José Carlos ( Valverde, uno de los sujetos que ejecutó el secuestro de Ojeda), me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, reza la declaración.

El mismo testigo detalló que diez días antes del secuestro fue contactado e incluido en un grupo de WhatsApp.

“En el (chat) se encontraba el ‘Turko’ y ‘Chanel’ quienes son dos líderes dentro de la estructura delictual que opera en Chile, además de ellos, estaban unos amigos y conocidos, a quienes conozco por ‘Mudo’, ‘Jose Carlos Valverde’, ‘Edgar’, ‘Yolvi Gonzalez’, ‘Monito’, ‘Morocho’ y ‘Gordo Ale’. En ese grupo, el Turko escribió que ‘Bobby’ le había entregado la confianza para hacer un trabajo y que aparentemente el mismo era bastante complicado y se debía hacer vestido como PDI, razón por la que a través de ese grupo se entregaron varias funciones”.

Se cierra el cerco sobre los asesinos de Ronald Ojeda Colombia extraditó a Chile a Dayonis Orozco, uno de los autores materiales del crimen
Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, habría sido el autor intelectual del crimen de Ojeda y será extraditado desde EE.UU.

El “Turko”

En tanto, este mismo jueves EE.UU confirmó que se autorizó la deportación a Chile de “El Turko”, quien sería el autor intelectual del secuestro y crimen de Ojeda, asunto que podría concretarse la próxima semana.

Un segundo miembro de la banda, identificado como “Testigo Reservado N°7″, reconoció al “Turko” como su líder y aseguró que un tal José Carlos Valverde -quien permanece prófugo-, le dijo que el crimen de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno, sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas”.

También, que una vez cometido el asesinato debían huir a Perú, donde se les pagaría por el “trabajo” hecho.

"Larry Changa", uno de los fundadores del Tren de Aragua, fue extraditado a Chile este miércoles y es acusado de varios secuestros extorsivos.
"Larry Changa", uno de los fundadores del Tren de Aragua, fue extraditado a Chile este miércoles y es acusado de varios secuestros extorsivos.

“Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros incluso pensábamos, y más rápida, por lo tanto creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”, aseguró el fiscal, Héctor Barros.

Las extradiciones del “Botija” y ”El Turko” se suman a la deportación a Chile desde Colombia de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, firmada el miércoles por el presidente Gustavo Petro, quien será juzgado en Chile por otros secuestros extorsivos que terminaron en homicidios.

Temas Relacionados

ChileRonald OjedaDayonis OrozcoRafael Enrique Gámez Salas“Botija”“El Turko”Emmanuel Sánchez“Los Piratas de Aragua”Diosdado CabelloNicolás Maduro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: comenzó el juicio contra un lonko mapuche acusado de extorsión

Guillermo Ñirripil Cheuquepán es acusado de exigir USD 14 mil a una empresa para no ocupar ilegalmente un predio forestal

Chile: comenzó el juicio contra un lonko mapuche acusado de extorsión

Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

El envío incluyó alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad

Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

La víctima laboraba en la Dirección de Tecnologías de la Información

Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

El tipo de parto influye en la microbiota del bebé desde los primeros días, según pediatra salvadoreño

Un médico pediatra explicó que el nacimiento vaginal favorece una comunidad microbiana más diversa, mientras la cesárea altera ese equilibrio desde los primeros días y se asocia con más alergias, trastornos metabólicos y enfermedades crónicas

El tipo de parto influye en la microbiota del bebé desde los primeros días, según pediatra salvadoreño

Ron guatemalteco lanza un libro de colección que retrata raíces, arte y cultura del país

La obra “Ron Zacapa From Guatemala” llegará en julio de 2026 a Casa del Ron y Vinoteca, con una primera tirada de 500 unidades y una mirada a la elaboración y al país de origen

Ron guatemalteco lanza un libro de colección que retrata raíces, arte y cultura del país
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Persecución de película en Surco: sujeto robó dinero en efectivo a cambista, pero fue capturado en minutos

Persecución de película en Surco: sujeto robó dinero en efectivo a cambista, pero fue capturado en minutos

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”

Militares denunciaron que les tocó hacer “vaca” para comprar drones con fines institucionales: “Las limitaciones de presupuesto”

Desarrollan un parche con células madre que regenera vasos sanguíneos en el corazón

INFOBAE AMÉRICA

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

Retiran más de 650,000 bolsas de papas fritas por riesgo de salmonella y emiten una alerta de máxima gravedad

El tipo de parto influye en la microbiota del bebé desde los primeros días, según pediatra salvadoreño

ENTRETENIMIENTO

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”