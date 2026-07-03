Chile: se cierra el cerco sobre los asesinos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Colombia extraditó a Orozco este miércoles.

Las autoridades colombianas extraditaron este jueves a Chile al ciudadano venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, sindicado como uno de los autores materiales del secuestro y crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, en Santiago en 2024. En paralelo, EE.UU ratificó la deportación al país de Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como el autor intelectual del asesinato.

Orozco, también acusado del crimen del oficial de Carabineros, Emmanuel Sánchez, fue detenido en la ciudad colombiana de Popayán el 23 de abril de 2024, tras escapar de Chile y haber pasado por Bolivia, Perú y Ecuador.

PUBLICIDAD

Su arribo al país ocurre mientras el Ministerio Público alista el juicio contra 20 acusados, todos miembros de la facción “Los Piratas de Aragua”, quienes llevaron a cabo la operación que terminó con la vida del malogrado exteniente.

La Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político” y orquestado en Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello como uno de los responsables, razón por la cuál también hay tratativas con el gobierno estadounidense para interrogar al exdictador, Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello”, reza la acusación presentada por la Fiscalía en diciembre de 2025.

Así llegó Dayonis Orozco a Chile.

De acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros figuran dos declaraciones de cercanos Rafel Gámez (El “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, célula que llevó a cabo el crimen-, y un audio del “Gordo Alex” -una de las cabezas del Tren de Aragua en el país-, que evidencian que el crimen de Ojeda fue planificado en Venezuela.

PUBLICIDAD

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza del “Turko”, quien aseguró a los detectives que la orden de matar a Ojeda provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko, (…). Así también, José Carlos ( Valverde, uno de los sujetos que ejecutó el secuestro de Ojeda), me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, reza la declaración.

PUBLICIDAD

El mismo testigo detalló que diez días antes del secuestro fue contactado e incluido en un grupo de WhatsApp.

“En el (chat) se encontraba el ‘Turko’ y ‘Chanel’ quienes son dos líderes dentro de la estructura delictual que opera en Chile, además de ellos, estaban unos amigos y conocidos, a quienes conozco por ‘Mudo’, ‘Jose Carlos Valverde’, ‘Edgar’, ‘Yolvi Gonzalez’, ‘Monito’, ‘Morocho’ y ‘Gordo Ale’. En ese grupo, el Turko escribió que ‘Bobby’ le había entregado la confianza para hacer un trabajo y que aparentemente el mismo era bastante complicado y se debía hacer vestido como PDI, razón por la que a través de ese grupo se entregaron varias funciones”.

PUBLICIDAD

Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, habría sido el autor intelectual del crimen de Ojeda y será extraditado desde EE.UU.

El “Turko”

En tanto, este mismo jueves EE.UU confirmó que se autorizó la deportación a Chile de “El Turko”, quien sería el autor intelectual del secuestro y crimen de Ojeda, asunto que podría concretarse la próxima semana.

Un segundo miembro de la banda, identificado como “Testigo Reservado N°7″, reconoció al “Turko” como su líder y aseguró que un tal José Carlos Valverde -quien permanece prófugo-, le dijo que el crimen de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno, sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas”.

PUBLICIDAD

También, que una vez cometido el asesinato debían huir a Perú, donde se les pagaría por el “trabajo” hecho.

"Larry Changa", uno de los fundadores del Tren de Aragua, fue extraditado a Chile este miércoles y es acusado de varios secuestros extorsivos.

“Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros incluso pensábamos, y más rápida, por lo tanto creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”, aseguró el fiscal, Héctor Barros.

PUBLICIDAD

Las extradiciones del “Botija” y ”El Turko” se suman a la deportación a Chile desde Colombia de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, firmada el miércoles por el presidente Gustavo Petro, quien será juzgado en Chile por otros secuestros extorsivos que terminaron en homicidios.