Además de Estefanía Maldonado, tres periodistas más denunciaron acoso laboral en reconocido noticiero de televisión

El caso de Maldonado reveló que habrían varios episodios que tienen patrones en común y que las víctimas calificaron como acoso laboral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ambiente de trabajo en el canal público Canal Capital se encuentra bajo la lupa tras una serie de denuncias por acoso laboral presentadas por extrabajadores del informativo AHORA.

Cuatro testimonios, tres de ellos anónimos y sumado al que se conoció en redes sociales por parte de la periodista Estefanía Maldonado, describieron una dinámica marcada por el maltrato verbal, el aislamiento y la presión constante.

Las acusaciones apuntan de forma concreta a la directora del sistema informativo, Marta Noriega, a quien responsabilizan de haber instaurado un clima de “terror” y hostilidad que, según sus relatos que conoció el diario Q’hubo Bogotá, convirtieron la experiencia profesional en un calvario diario.

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Los testimonios recogidos revelaron patrones de comportamiento reiterativos, tal y como le contó Maldonado a Infobae Colombia, luego de compartir una publicación desde su cuenta en X el 30 de junio, que se hizo viral días después.

Maldonado afirmó en charla con el diario bogotano que los problemas comenzaron apenas inició en el equipo, y destacó que Noriega “empezó con comentarios pasivo-agresivos sobre mi físico, sobre cómo me vestía, cómo me maquillaba y cómo me peinaba”.

Marta Noriega, directora del sistema informativo AHORA en Canal Capital, fue mencionada en los cuatro testimonios por parte de extrabajadores del medio de comunicación en Bogotá - crédito @noriegamarta1/IG

Maldonado aseguró que en otra ocasión ella fue señalada presuntamente por Noriega por abandonar su puesto de trabajo cuando se encontraba en su hora de almuerzo.

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Por lo anterior, la misma periodista contó lo que después le dijo en privado Noriega, de acuerdo con su relato: “Me decía que ella estaba arrepentida de haberme contratado, que a duras penas era buena persona, pero que ni buena periodista ni buena profesional era”.

El relato de Maldonado incluye episodios de aislamiento laboral y cambios constantes de funciones sin previo aviso como cambios de agenda de manera repentina.

Amenazas, represalias y cambios de funciones

Una de las voces anónimas recogidas por el medio denunció amenazas de despido luego de no confirmar una entrevista para el día siguiente.

Según su relato, la reacción de la directora fue desproporcionada. “Marta me llamó a la oficina, me habló súper feo, como si hubiera cometido el error más grande en el periodismo (…) me dijo que para ella no era ningún problema hablar con gerencia para pedir mi despido”, señaló el periodista.

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Maldonado le confirmó a Infobae Colombia que la situación se hizo insostenible al punto de afectar su salud mental, y por eso decidió renunciar y alzar la voz - crédito @Nia_Maldonadoo/X

El mismo trabajador precisó que solo la promesa de tomar medidas drásticas puso fin a los gritos y amenazas, y en el mismo relato, el afectado contó que como “castigo” Noriega le aplicó la ‘ley del hielo’ y lo dejó de fuentes “‘irrelevantes’”.

El periodista describió el impacto de los cambios consecutivos de fuente en su carrera: “Me cambió de fuente en dos ocasiones en poco tiempo, cosas que si no te adaptas, te pueden inhabilitar o desubicar en el trabajo”, añadió.

Exclusión deliberada y hostilidad interna

Otra extrabajadora, productora del canal, relató cómo el ambiente laboral se volvió insostenible tras oponerse a decisiones internas.

“Simplemente ella me anuló, me empezó a quitar responsabilidades, me dejó de invitarme a reuniones de emisión”, recordó en el testimonio que le compartió al mismo medio.

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La tensión se incrementó al punto de que el miedo era un elemento cotidiano en la redacción. “Todo el mundo le tenía miedo a Marta Noriega, nadie decía nada al respecto”, afirmó la víctima de los presuntos tratos por los que señalan a la misma mujer.

La situación se volvió insostenible en menos de tres meses esta persona decidió retirarse.

Restricciones, vigilancia y desprotección institucional

Un cuarto testimonio sumó nuevas denuncias sobre represalias tras intentar proponer una reunión para abordar los problemas internos.

“Me empezó a decir que yo era sindicalista y revolucionaria, y desde ahí comenzaron una serie de acciones de acoso en mi contra”, relató la víctima de los maltratos.

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Este caso se suma a la ola de denuncias que provocó la creación del movimiento Me Too Colombia, que además de acoso laboral, también documento acoso sexual en algunas de las periodistas que relataron sus experiencias infortunadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según su relato, las exigencias no se limitaban al horario laboral, al relatar que Noriega les imponía tareas adicionales, como responder en horas no presenciales de servicios, sumado a una estricta vigilancia sobre la presentación física: “A un compañero le decía que se veía muy gordo, a otra que se veía muy ‘tetona’”

Producto de estos episodios la salud mental de quienes señalaron a Noriega se vio afectada.

Respuesta institucional de Marta Noriega

Consultada sobre las denuncias, Canal Capital se refirió de manera no oficial al caso de Maldonado, pero Noriega no brindó declaraciones al mismo diario bogotano.

Desde las directivas del canal se insistió en el compromiso de la entidad con la prevención y el cumplimiento de la normatividad laboral y se rechazó cualquier forma de maltrato, acoso laboral y hostigamiento.

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Al final, y como respuesta a lo que señaló Maldonado (que a pesar de poner en conocimientos estas conductas de Noriega en los canales dispuestos dentro del canal no se tomaron correctivos ni medidas para evitar que siguieran presentándose estos casos), desde el canal se mencionó que no se han recibido quejas formales.