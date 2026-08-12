Gobierno de Sheinbaum dará más recursos a medallistas de JCC

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió más estímulos económicos para los medallitas de los JCC Santo Domingo 2026. Crédito: X/ @Rommel_Pacheco

Guardar

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ignoró las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el presente ejercicio fiscal y dará más recursos a los medallistas de los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo reveló que los multimedallistas de la justa regional podrán obtener un estímulo económico por cada una de sus presas.

Sin embargo, lo dicho por la mandataria va en contra de las Reglas de Operación, que estipulan otorgar solo un premio económico según la medalla de mejor lugar de acuerdo con cada caso.

PUBLICIDAD

“Dieron un gran resultado y se lo merecen, así de sencillo. Rommel Pacheco ya me había dicho lo de las medallas, que no sólo se premiara una, sino todas, le pregunto qué presupuesto representa eso y lo podemos hacer, no tiene problema”, dijo Sheinbaum Pardo.

El titular de la Conade Rommel Pacheco estuvo presente en la conferencia mañanera del 12 de agosto. Crédito: X/ Rommel_Pacheco

Así funcionan las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte

Tras lo declarado por la presidenta, habrá que recordar que los tabuladores de las Reglas de Operación estipulan un incentivo de 50 mil pesos para medalla de oro, 30 mil por la plata y 15 mil para el bronce en competencias individuales.

Mientras que en pruebas compartidas, los estímulos económicos van desde los 30 mil, 15 mil y 10 mil pesos para cada integrante; así como 15 mil, 10 mil y ocho mil pesos para cada medallista en los deportes por equipo.

PUBLICIDAD

Los anuncios de Sheinbaum no pararon ahí, ya que también adelantó que la medida será extensiva para las y los entrenadores que hayan preparado a deportistas que ganaron más de una presea, según sea el caso.

Reglas de Operación para la entrega de recursos a medallistas de los JCC. Crédito: Gobierno de México.

Nadadora mexicana podría recibir hasta 360 mil pesos

De acuerdo con Proceso, bajo el criterio discrecional adoptado por el Gobierno Federal, la nadadora Cecilia Pulido, quien fue la máxima medallista para México con ocho medallas de oro, una de plata y otra de bronce, tanto en individual como en relevos, pasaría de obtener 50 mil a 360 mil pesos.

Sheinbaum promete aumento a becas mensuales para deportistas

Como la presidenta estaba contenta por lo que la delegación mexicana logró durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dio a conocer que habrá un incremento de al menos 10 por ciento en las becas mensuales de los deportistas a partir de 2027.

PUBLICIDAD

“No le va a faltar nada Conade. Ojalá pudiéramos darle cinco veces el presupuesto que tiene ahora. Rommel me lo dice cada tercer día, pero en la medida de lo posible vamos a aumentar el presupuesto”, expresó la primera mandataria.

“Y la verdad que es colectivo, porque no sólo es un asunto de recurso económico, sino a qué lo destinas. ¿Qué es lo que te permite tener medallas, pero también impulsar a otros jóvenes que están iniciando a ser parte del gran equipo deportivo de México?”, agregó Sheinbaum.

¿Cuántas medallas ganó la delegación mexicana en Santo Domingo 2026?

Los múltiples anuncios hechos desde Palacio Nacional la mañana de este 12 de agosto, se dieron días después de que concluyeran los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde México fue el máximo ganador en el medallero.

PUBLICIDAD

El clavadista mexicano Osmar Olvera estuvo presente en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Rommel_Pacheco

La delegación mexicana tuvo una actuación por demás destacada, al obtener 167 oros, 125 platas, 115 bronces, para un total de 407 presas, con esas cifras alcanzaron los máximos históricos en cuanto a la obtención de títulos y metales totales.

Constantemente se exige a las autoridades que den mayor presupuesto al deporte mexicano. Bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo hará con los medallistas de los JCC, pero brincándose la Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte.