La Altagracia lidera la producción de carne y leche en República Dominicana, con más de 215,000 cabezas de ganado

Un ganadero ordeña una vaca en una pradera verde, con un camión de recolección de leche y otras reses cerca de un establo rústico en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Altagracia reúne más de 215,000 cabezas de ganado bovino y encabeza la producción de carne y leche en República Dominicana, según informó el Ministerio de Agricultura en la XXXV Feria Agropecuaria de la Región Este. En el acto, además, entregó una empacadora a la Asociación de Ganaderos de Nisibón para aumentar la capacidad productiva y agregar valor a la actividad pecuaria de la zona.

La feria se extenderá hasta el 16 de agosto y reúne más de 530 ejemplares vacunos de distintas provincias del país. El programa incluye concursos lecheros, competencias de pasos higüeyanos, subastas de alta genética, juzgamientos, actividades familiares, juegos populares, competencias especiales y presentaciones artísticas.

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El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, sostuvo que la provincia se consolidó como la principal productora nacional de carne y leche. También afirmó que la actividad pecuaria es uno de los motores económicos del Este por su aporte a la producción de alimentos, la generación de empleo y el movimiento económico regional.

Entrega de una empacadora

Como parte del acto, el ministerio entregó este lunes una empacadora a la Asociación de Ganaderos de Nisibón (AGANI). La infraestructura, de acuerdo con la cartera agropecuaria, fortalecerá las capacidades de los productores y permitirá agregar valor a la producción local.

El Ministerio de Agricultura la cedió a la Asociación de Ganaderos de Nisibón durante la XXXV Feria Agropecuaria de la Región Este, en Higüey (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

La actividad se celebró en las instalaciones de AGANI, en La Otra Banda, Higüey. Allí, Espaillat Bencosme reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir fortaleciendo la sanidad animal, los servicios veterinarios, la asistencia técnica, el mejoramiento genético, el acceso al financiamiento y la innovación tecnológica.

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El funcionario planteó esa política como una respuesta a las necesidades del sector: el Gobierno continuará acompañando a los productores para elevar la productividad y la rentabilidad de la ganadería. En ese marco, dijo: “Quiero que cada ganadero que hoy nos acompaña tenga la certeza de una cosa: el Ministerio de Agricultura es y seguirá siendo un aliado permanente de la producción nacional”.

La asociación y su alcance regional

Durante la inauguración, el ministro destacó los 57 años de trayectoria de la organización, fundada en 1969. Señaló que la entidad se transformó en un referente de la ganadería nacional y que hoy cuenta con una membresía de más de 1,000 productores.

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Esa representación se extiende por La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana y Monte Plata. Para Espaillat Bencosme, esa expansión expresa el peso de la asociación en la organización del sector ganadero del Este.

La organización, con 57 años de historia y más de 1.000 miembros, reúne en Higüey a criadores de varias provincias con subastas, juzgamientos y actividades para impulsar negocios y tecnología (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Al referirse a la historia institucional de la entidad, el ministro expresó: “Hoy no inauguramos únicamente una feria. Hoy celebramos una historia de trabajo, perseverancia y visión que durante 57 años ha convertido a AGANI en uno de los grandes referentes de la ganadería nacional”.

El presidente de AGANI, Pedro Castillo, valoró el respaldo del Ministerio de Agricultura a los productores de la región. Sostuvo que ese acompañamiento permitió atender necesidades del sector y avanzar en acciones orientadas a fortalecer la producción, mejorar la productividad y generar mejores condiciones para quienes trabajan en el campo.

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Castillo también consideró que la entrega de la empacadora representa un apoyo para los productores y una mejora concreta en la infraestructura de la asociación. Añadió que la feria funciona como un espacio para promover la ganadería, mostrar avances de los productores y facilitar el intercambio comercial y tecnológico.