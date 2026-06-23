América Latina

El Gobierno de Kast se comprometió a generar 50 mil nuevos empleos en 4 meses

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que los esfuerzos estarán concentrados especialmente en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío

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Un operador trabaja en una refinería de cobre en Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido
Un operador trabaja en una refinería de cobre en Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido

Luego de la conformación de una Mesa por el Empleo mandatada por el presidente José Antonio Kast para combatir la crisis laboral que tiene a unas 940 mil personas sin trabajo en todo el país, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó este lunes que el Gobierno se puso como meta crear 50 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses, esfuerzos que estarán dirigidos sobre todo a las mujeres y las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Bío Bío, las más afectadas por el desempleo.

“El Presidente nos ha pedido generar empleo porque no hay mejor forma de proteger a las familias chilenas que con trabajo digno. Queremos llegar con soluciones concretas a los territorios y apoyar especialmente a quienes hoy enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral”, señaló el secretario de Estado.

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De acuerdo al biministro, el país vive “una emergencia de un grado mayor en las regiones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana. Vamos a trabajar con programas (sociales) ya existentes, como los que tiene Sercotec, por ejemplo, para aquello”.

La idea es destrabar proyectos entrampados por la llamada “permisología”, y agilizar herramientas y programas sociales actualmente en funcionamiento como los que ofrece Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica), la Corfo (Corporación de Fomento de la Producción) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), a fin de hacer más eficaz y eficiente su impacto en el empleo.

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El biministro Daniel Mas recordó que "no hay mejor forma de proteger a las familias chilenas que con trabajo digno".
El biministro Daniel Mas recordó que "no hay mejor forma de proteger a las familias chilenas que con trabajo digno".

Las cifras

En tanto, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recordó que “estamos en un momento en que el desempleo está por encima del 9%, con cifras sobre dos dígitos en el desempleo femenino y jóvenes y ante esa realidad no se puede ser indiferente”.

Cabe recordar que la tasa de desocupación femenina se elevó al 10,5% en el trimestre móvil febrero-abril, según las últimas cifras del INE, mientras que ellos jóvenes de entre 15-25 años muestran un desempleo de 22,8% en el mismo periodo.

Mientras tanto, las regiones que presentan los mayores índices de desocupación son Valparaíso (10,3%), Bío Bío (9,8%) y Metropolitana (9,7%).

Así las cosas, la Mesa por el Empleo sesionará nuevamente esta semana, por lo que se esperan nuevos anuncios al respecto.

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