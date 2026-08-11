A la merch pirata de Harry Styles le fue mal: decomisan más de 9 mil productos tras sus conciertos en CDMX

La merch no oficial de Harry Styles se consideró ilegal y muchos productos fueron decomisados por autoridades (Raúl A. González/Infobae México)

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9,450 piezas de mercancía apócrifa decomisadas, 73 detenidos por reventa de boletos y cinco por probable robo: ese fue el saldo del operativo que la SSC desplegó durante los seis conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, entre el 31 de julio y este 10 de agosto de 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX coordinó el dispositivo junto con personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para retirar la mercancía no autorizada que se vendía en los alrededores del recinto, ubicado en la alcaldía Iztacalco. El aseguramiento se acumuló a lo largo de las seis jornadas del tour.

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Seis noches que la CDMX no esperaba: Harry Styles fue se sanción

Más de 9 mil artículos pirata fueron decomisados en las inmediaciones del Estadio GNP (SSC)

La residencia de Harry Styles en el GNP Seguros comenzó con dos fechas anunciadas. La demanda desbordó las expectativas y el calendario creció hasta llegar a seis funciones, con capacidad para 65,000 personas por noche. El cantante británico, exintegrante de One Direction, aterrizó en la Ciudad de México el 27 de julio y fue visto en la Roma Norte y la Condesa días antes del primer show.

La gira Together, Together llevó al escenario del GNP Seguros un repertorio que combinó sus cuatro álbumes de estudio con canciones de su nueva etapa. Temas como “Watermelon Sugar”, “As It Was”, “Sign of the Times” y “Fine Line” sonaron en cada fecha, con la cantante británica Jorja Smith como acto de apertura.

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Cinco de las seis funciones se agotaron. La demanda también alimentó un mercado paralelo: en los alrededores del Metro Santa Anita, sobre la Línea 8, se instaló un bazar con más de 15,000 productos no oficiales. Fue precisamente esa oferta la que terminó en los operativos de decomiso.

La merch oficial, a unas cuadras en la Juárez

La demanda por boletos obligó a ampliar la residencia de Harry Styles en el GNP Seguros de dos a seis fechas, con capacidad para 65,000 personas por noche. El tour cerró su paso por la Ciudad de México este 10 de agosto de 2026. (REUTERS)

Mientras la SSC retiraba mercancía apócrifa en Iztacalco, la producción del tour habilitó una pop-up store oficial en Lucerna 32, colonia Juárez, abierta del 31 de julio al 10 de agosto. Ahí se vendía mercancía exclusiva.

La diferencia entre ambos circuitos —el oficial en la Juárez y el apócrifo en Iztacalco— quedó documentada en los 9,450 piezas aseguradas por la SSC a lo largo de la residencia.

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133 oficiales, 23 unidades y 8 drones en cada fecha

Setenta y tres personas fueron detenidas por la probable reventa de boletos durante la residencia de Harry Styles en CDMX; 16 de los detenidos son menores de edad y 15 ya contaban con antecedentes por la misma conducta. (SSC)

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial montó el operativo en un horario de las 16:00 a las 22:00 horas en cada una de las seis noches. El esquema incluyó técnicas de inteligencia terrestres y aéreas, con ocho drones que monitorearon los accesos y la periferia del estadio.

Entre los 73 detenidos por reventa de boletos hay 32 mujeres y 41 hombres. Dieciséis son menores de edad y 15 ya contaban con antecedentes por la misma conducta. Solo se recuperaron dos boletos durante todo el operativo.

Cinco detenidos por robo a asistentes

Los uniformados también atendieron reportes de robo dentro del dispositivo. Tres hombres y dos mujeres fueron detenidos tras localizar los objetos que asistentes reportaron como sustraídos: tres celulares, dos carteras y dinero en efectivo. A todos se les leyeron sus derechos constitucionales antes de ser presentados ante las autoridades.

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