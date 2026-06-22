América Latina

Una universidad chilena sancionó a alumnos que agredieron a la ministra de Ciencia

Cuatro estudiantes que insultaron y lanzaron agua a Ximena Lincolao fueron suspendidos hasta por tres semestres, mientras avanza la investigación penal por atentado contra la autoridad

Guardar
Google icon

Ximena Lincolao tuvo que salir corriendo de la Universidad Austral.

La Universidad Austral de Chile cerró un sumario interno y sancionó con hasta tres semestres de suspensión a cuatro estudiantes que empujaron, insultaron con gruesos epítetos y lanzaron agua a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien tuvo que salir escoltada y corriendo del recinto, en abril pasado.

La agresión fue repudiada de manera transversal por todo el espectro político y ahora, desde la casa de estudios ubicada en la ciudad de Valdivia (900 kilómetros al sur de Santiago), anunciaron una “suspensión académica según su grado de responsabilidad”, pues se logró comprobar su participación “en los referidos acontecimientos”.

PUBLICIDAD

De esta manera, uno de los estudiantes acusados recibió tres semestres de suspensión, otro dos semestres, y los dos restantes, un mes cada uno.

Finalmente, desde la UACH subrayaron que “la universidad tiene una historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país. Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia”, cerraron.

PUBLICIDAD

Chile: repudio transversal por agresión de estudiantes universitarios a la ministra de Ciencias: la insultaron y lanzaron agua
La agresión a la ministra Lincolao fue repudiada por moros y cristianos.

La investigación penal

Cabe recordar que tres de los estudiantes detenidos por la agresión fueron formalizados ese mismo mes por la justicia acusados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad pero con la medida cautelar de arraigo nacional, a pesar de que el Gobierno -que actuó como querellante- y el Ministerio Público pidieron prisión preventiva para ellos.

Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología, quienes por ahora deben presentarse ante el juzgado cada dos semanas por los próximos 120 días que dio de plazo el juez para la investigación.

En caso de ser condenados, arriesgan penas de hasta tres años de cárcel, además de multas, las cuales cumplirían en libertad dado su irreprochable historial previo.

Tras la agresión, figuras femeninas de todo el espectro político solidarizaron con Lincolao.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, afirmó la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

Por su parte, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó “todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que “solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“.

De la misma opinión fue la diputada Ericka Ñanco (FA), quien manifestó que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.

Temas Relacionados

ChileXimena LincolaoUniversidad Austral de ChileValdiviaAgresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades chilenas en alerta por ola de frío: habrá hasta -4°C

El gobierno activó el “Código azul” para seis regiones a fin de reforzar la atención a personas que viven en situación de calle

Autoridades chilenas en alerta por ola de frío: habrá hasta -4°C

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Donett M. Garth Durán recibió un tiro en la cabeza; en la escena hallaron 86 casquillos y la Policía investiga si fue el blanco del ataque

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Más de 19 mil hondureños retornaron al país entre enero y mayo de 2026, mientras el flujo de migrantes extranjeros en tránsito por Honduras cayó un 76.9 %, según datos de la OIM

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Cinco funcionarios de Migración fueron detenidos en Ecuador por facilitar viajes con identidades falsas

La investigación, realizada con apoyo de autoridades estadounidenses, reveló una red que habría operado desde el aeropuerto de Guayaquil

Cinco funcionarios de Migración fueron detenidos en Ecuador por facilitar viajes con identidades falsas

Chile descartó trata de personas en el caso de niños haitianos que entraron al país con tutores legales

“Hasta ahora, no hay denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico”, señaló el director de la Defensora de la Niñez, Anuar Quesille

Chile descartó trata de personas en el caso de niños haitianos que entraron al país con tutores legales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

ARSAT: la Justicia resolvió que siga en Comodoro Py la causa por drogas en la que está preso Facundo Leal

Alerta en Chorrillos: fuertes oleajes destruyen parte del malecón en la playa La Herradura

Con narcomensaje firmado por la Familia Michoacana: abandonan dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Puebla

La impresionante mansión de Antoine Griezmann en Madrid donde disfruta del verano más tranquilo tras su adiós a la selección francesa y al Atlético de Madrid

INFOBAE AMÉRICA

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Abel Rodríguez Mogaje Guihu: el artista amazónico que pintó unas 400 especies de memoria, en el Malba

Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Cinco funcionarios de Migración fueron detenidos en Ecuador por facilitar viajes con identidades falsas

ENTRETENIMIENTO

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos