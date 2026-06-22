Una universidad chilena sancionó a alumnos que agredieron a la ministra de Ciencia

Ximena Lincolao tuvo que salir corriendo de la Universidad Austral.

La Universidad Austral de Chile cerró un sumario interno y sancionó con hasta tres semestres de suspensión a cuatro estudiantes que empujaron, insultaron con gruesos epítetos y lanzaron agua a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien tuvo que salir escoltada y corriendo del recinto, en abril pasado.

La agresión fue repudiada de manera transversal por todo el espectro político y ahora, desde la casa de estudios ubicada en la ciudad de Valdivia (900 kilómetros al sur de Santiago), anunciaron una “suspensión académica según su grado de responsabilidad”, pues se logró comprobar su participación “en los referidos acontecimientos”.

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De esta manera, uno de los estudiantes acusados recibió tres semestres de suspensión, otro dos semestres, y los dos restantes, un mes cada uno.

Finalmente, desde la UACH subrayaron que “la universidad tiene una historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país. Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia”, cerraron.

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La agresión a la ministra Lincolao fue repudiada por moros y cristianos.

La investigación penal

Cabe recordar que tres de los estudiantes detenidos por la agresión fueron formalizados ese mismo mes por la justicia acusados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad pero con la medida cautelar de arraigo nacional, a pesar de que el Gobierno -que actuó como querellante- y el Ministerio Público pidieron prisión preventiva para ellos.

Los detenidos son dos hombres, estudiantes de bioquímica y pedagogía en historia y ciencias sociales, y una mujer que cursa la carrera de antropología, quienes por ahora deben presentarse ante el juzgado cada dos semanas por los próximos 120 días que dio de plazo el juez para la investigación.

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En caso de ser condenados, arriesgan penas de hasta tres años de cárcel, además de multas, las cuales cumplirían en libertad dado su irreprochable historial previo.

Tras la agresión, figuras femeninas de todo el espectro político solidarizaron con Lincolao.

“La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia. Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, afirmó la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

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Por su parte, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó “todo el apoyo a la ministra ante el cobarde ataque que acaba de sufrir. Y mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultra izquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.

Desde la otra vereda, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que “solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato“.

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De la misma opinión fue la diputada Ericka Ñanco (FA), quien manifestó que “lo ocurrido con la ministra de Ciencias es inaceptable. En democracia, la protesta es legítima, pero nunca debe transformarse en agresión”.