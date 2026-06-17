América Latina

La Policía de Brasil arrestó a un responsable financiero del Tren de Aragua y busca a otros 25 miembros del grupo

Están acusados de tráfico de armas, drogas y personas, delitos en los que, según las investigaciones, existe una asociación con la banda brasileña Comando Vermelho

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Una vista aérea de billetes de dólares estadounidenses y reales brasileños, junto a una tarjeta de crédito dorada, distribuidos sobre una superficie de madera
Dinero incautado en Brasil al financista de la banda criminal Tren de Aragua

La Policía brasileña realizó este martes un operativo simultáneo en seis estados para detener a 25 integrantes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

Estas personas están acusadas de tráfico de armas, drogas y personas, delitos en los que, según las investigaciones, existe una asociación con la banda brasileña Comando Vermelho.

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La operación contempla 30 órdenes de búsqueda e incautación de pruebas, distribuidas en seis estados de norte a sur, según informó la Policía Civil en un comunicado.

En el estado de Amazonas, fueron arrestados varios “venezolanos asociados al grupo criminal”, además de un armero brasileño encargado también del transporte terrestre de armamento, según declaró el comisario Mário Paulo, citado por la Policía Civil regional.

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Un hombre con camisa negra y jeans es escoltado por dos agentes de policía con camisetas oscuras y credenciales, frente a puertas de cristal
En Río de Janeiro, las autoridades detuvieron a un sospechoso identificado como el responsable financiero del grupo

En Río de Janeiro, las autoridades detuvieron a un sospechoso identificado como el responsable financiero del grupo. Este individuo habría gestionado el blanqueo de 300 millones de reales (unos 60 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos para el Tren de Aragua durante el último año, de acuerdo con el comunicado de la Policía Civil regional.

El arresto tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Río, donde también se incautó un coche de lujo valorado en un millón de dólares, según información del portal G1.

Según el comunicado oficial, los datos recabados durante la operación confirman la existencia de un vínculo financiero entre el Tren de Aragua y el Comando Vermelho en territorio brasileño.

Un hombre esposado es escoltado por dos hombres hacia un coche blanco con la puerta abierta, en un estacionamiento con varios niveles al fondo
El responsable financiero del grupo habría gestionado el blanqueo de 300 millones de reales (unos 60 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos para el Tren de Aragua durante el último año

Las investigaciones coordinadas señalan al Tren de Aragua como proveedor de armas de guerra para grupos criminales en Brasil.

La operación sigue en curso y las autoridades no han informado todavía la cifra exacta de detenidos ni la cantidad de armas confiscadas.

Este megaoperativo en Brasil se produce menos de una semana después de una acción en Venezuela, en la que participó Estados Unidos y que resultó en la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero“, considerado el líder máximo de la banda criminal originada en cárceles venezolanas.

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