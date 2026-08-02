Presunto ladrón se puso a predicar después de ser linchado: “No devuelvas mal por mal”

En Valledupar, un presunto ladrón vivió una situación inesperada tras ser retenido y golpeado por vecinos del barrio Dangond. Lejos de responder con violencia o huir, el hombre sorprendió a todos al levantarse y comenzar a predicar mensajes bíblicos, citando frases como “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y “No devuelvas mal por mal” ante quienes minutos antes lo enfrentaron - crédito Pitalito y alrededores / Facebook

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Lo que comenzó como un presunto intento de hurto terminó derivando en una escena inesperada en el barrio Dangond de Valledupar. Un hombre, señalado por la comunidad de intentar robar, fue sometido por varios vecinos y recibió una golpiza antes de la llegada de las autoridades.

El episodio, que quedó registrado en video, tuvo un giro abrupto. Tras el enfrentamiento, el hombre se puso de pie, ensangrentado, sacó de sus bolsillos unas hojas y comenzó a predicar, citando versículos bíblicos frente a quienes minutos antes lo habían retenido. Entre sus frases más repetidas se escuchaba: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y “No devuelvas mal por mal”.

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El incidente y la reacción de la comunidad

La secuencia de los hechos mostró cómo el presunto delincuente, rodeado por vecinos y con la tensión en aumento, optó por pedir perdón y dirigirse al grupo con mensajes religiosos. El hombre, todavía visiblemente afectado por la paliza, insistió en que la respuesta ante la violencia no debía ser más violencia.

Lo que parecía ser un acto típico de justicia por mano propia en el barrio Dangond de Valledupar se transformó en una escena insólita cuando el señalado de intentar un robo, tras ser reducido por la comunidad, tomó la palabra y comenzó a recitar versículos bíblicos a sus captores, invitando al perdón y a la reflexión con mensajes como “Ama a tu prójimo como a ti mismo” - crédito @LaJornadaco / X

La Policía arribó minutos después y logró controlar la situación, evitando que la confrontación escalara. Incluso con la presencia de los uniformados, el hombre no detuvo su discurso, lo que provocó sorpresa e incredulidad entre los testigos.

En las redes sociales, el video se viralizó y generó un debate inmediato. Algunos comentarios se centraron en la originalidad de la reacción del supuesto ladrón, mientras otros ironizaban sobre su súbito fervor religioso. Entre los presentes se escucharon frases como: “Él no se convirtió en predicador, es que así son los predicadores unos ladrones” y “Hay muchos que usan la religión para robar”.

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En redes sociales, también manifestaron cierta esperanza de que la reacción del hombre fuera sincera. “Lo tocó el señor en ese momento”, comentó uno de los internautas, aunque otros dudaron de la autenticidad de su arrepentimiento y sugirieron que podría tratarse de una estrategia para evitar represalias.

luego de que un presunto ladrón recurriera a la prédica bíblica tras ser retenido por vecinos, citando frases como “Ama a tu prójimo como a ti mismo - crédito Pitalito y alrededores / Facebook

Delitos frecuentes y patrones en Valledupar

El caso se presentó en un contexto más amplio de inseguridad urbana. Según el Observatorio de Seguridad y Convivencia, el hurto a personas sigue siendo el delito más común en Valledupar, con 2.808 casos reportados en 2025, cifra que representa un pequeño aumento respecto a 2024. El robo de celulares, en particular, pasó de 800 a 907 casos en un año, consolidando al teléfono móvil como el objeto más codiciado por los ladrones.

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Los datos de 2026 muestran una leve disminución general en el número de hurtos, con 720 casos frente a los 762 del mismo periodo anterior. No obstante, el robo de celulares continúa al alza, pasando de 106 a 122 casos. Esta tendencia indica que, aunque hay menos robos en términos globales, el foco de los delincuentes se concentra en los objetos que almacenan información sensible, contactos y datos bancarios.

Rutinas, horarios y riesgos: el patrón delictivo

El análisis de las cifras revela que la mayoría de los robos a personas y celulares ocurre los jueves por la tarde. Este patrón coincide con el incremento de movimientos económicos y sociales en la ciudad: pagos parciales, compras para el fin de semana, transacciones bancarias y un mayor flujo de personas en el centro urbano.

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El hombre fue golpeado ya que presuntamente cometió un robo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esas horas, la atención de los ciudadanos suele dispersarse mientras usan el celular para coordinar encuentros, pedir transporte o realizar pagos digitales, lo que genera una oportunidad para quienes buscan delinquir. Así, el jueves se ha consolidado como el día preferido por los ladrones para operar en Valledupar.

Luego de los videos virales los policías controlaron la situación y se desconoce si el hombre fue dejado en libertad o se le imputaron cargos por el presunto hurto.