Isabel Zuleta se volvió a despachar contra Abelardo de la Espriella: “Volvemos a un Estado capturado por los grandes empresarios”

Isabel Zuleta: “El Estado está sometido a los patrones”, advirtió sobre situación laboral en Colombia - crédito @ISAZULETA/X

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta cuestionó en un reciente mensaje publicado en su red social de X lo que describió como un proceso de captura estatal por parte de grandes empresarios y empleadores, tras posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026.

La legisladora alertó sobre un retroceso en los derechos laborales y advirtió que el actual gobierno prioriza los intereses empresariales sobre las garantías de los trabajadores.

Según la parlamentaria, “con Abelardo de la Espriella volvemos a un Estado capturado por los grandes empresarios, los patrones”.

Zuleta aseguró que el objetivo de la administración es “despojarnos de derechos y garantías para los trabajadores porque los considera una amenaza para sus ganancias”. Estas declaraciones surgieron durante su intervención en la Asamblea Nacional de Sintramienergética, sindicato del sector minero energético.

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Isabel Zuleta cuestionó influencia empresarial en el Estado y advirtió por derechos laborales - crédito @ISAZULETA/X

Isabel Zuleta sostuvo que la relación entre los empleadores y el Estado permanece inalterada, con una institucionalidad que, a su juicio, ha dejado de ofrecer protección a los trabajadores.

“Hoy la relación entre ese patrón y el Estado es la misma. Ya no tenemos un Estado que dé garantías al trabajador”, expresó la senadora.

En palabras de Zuleta, “un Estado que va a estar sometido a los patrones, sometido a quienes tengan las condiciones económicas para la explotación de todos los bienes de la naturaleza, y ya lo estamos viendo en el Congreso”.

La dirigente del Pacto Histórico instó a los trabajadores a mantener la vigilancia y fortalecer sus organizaciones sindicales ante este escenario.

“Por eso, los trabajadores deben estar alerta, fortalecer sus organizaciones, movilizarse y emprender la resistencia civil desde las calles”, recomendó Zuleta en su discurso recogido por la propia senadora en X. Además, afirmó que los sectores sindicales y militantes se encuentran en el centro de la atención de quienes buscan reducir las garantías laborales con fines lucrativos.

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“Ellos lo que ven es que a menor posibilidad de garantía de derechos, mayor lucro. Así de sencillo”, remarcó la legisladora.

Isabel Zuleta volvió a lanzar fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @DELAESPRIELLAE

En su mensaje, la congresista hizo referencia a los debates legislativos recientes, donde, según su visión, se evidencia una orientación política orientada a favorecer la explotación de recursos naturales por parte de actores privados.

Por último, Zuleta utilizó un tono crítico hacia las decisiones adoptadas en el Congreso y subrayó la importancia de la movilización social como herramienta de resistencia.

Isabel Zuleta exigió que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía extranjera

La senadora de Colombia Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, reafirmó su negativa a reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente electo, insistiendo en que el Congreso no lo puede posesionar mientras mantenga su ciudadanía extranjera.

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En un video difundido a través de X, Zuleta sostuvo: “No voy a reconocer a Abelardo de la Espriella hasta que no renuncie a su ciudadanía extranjera y lo estoy sustentando en nuestra Constitución”.

La legisladora leyó el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia durante su intervención, argumentando que “todas las instituciones del Estado debemos defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la vigencia del orden justo”.

Isabel Zuleta insistió en que el Congreso no debe posesionar a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad - crédito @ISAZULETA/X

Para Zuleta, el hecho de que De la Espriella jurara lealtad a otro país al obtener la nacionalidad estadounidense implica, según su postura, una incompatibilidad con el ejercicio de funciones que requieren defender la soberanía. “Renunciar a la lealtad a nuestro país le impide ejercer funciones como presidente, sobre todo las establecidas en el artículo 189”, afirmó la senadora.

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Zuleta alertó sobre los efectos de una eventual posesión: “Lo que va a suceder el 7 de agosto, si el Congreso no reflexiona, es que vamos a entregar nuestro país a Estados Unidos, vamos a entregar nuestra soberanía”.

En su mensaje, también cuestionó la legitimidad del proceso y rechazó cualquier señalamiento de actitudes antidemocráticas: “Esa discusión sobre legitimidad no se la pueden quitar a ningún congresista y no puede ser llamada como antidemocrática”.

También subrayó que la comisión ha modificado la carta magna en más de 50 ocasiones y defendió la facultad del Congreso para proponer reformas constitucionales siempre que se sigan los procedimientos establecidos.

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