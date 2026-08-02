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Isabel Zuleta se volvió a despachar contra Abelardo de la Espriella: “Volvemos a un Estado capturado por los grandes empresarios”

La senadora del Pacto Histórico advirtió en la Asamblea Nacional de Sintramienergética que las garantías laborales están en riesgo tras la llegada del presidente electo el 7 de agosto de 2026

Isabel Zuleta: “El Estado está sometido a los patrones”, advirtió sobre situación laboral en Colombia - crédito @ISAZULETA/X

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta cuestionó en un reciente mensaje publicado en su red social de X lo que describió como un proceso de captura estatal por parte de grandes empresarios y empleadores, tras posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026.

La legisladora alertó sobre un retroceso en los derechos laborales y advirtió que el actual gobierno prioriza los intereses empresariales sobre las garantías de los trabajadores.

Según la parlamentaria, “con Abelardo de la Espriella volvemos a un Estado capturado por los grandes empresarios, los patrones”.

Zuleta aseguró que el objetivo de la administración es “despojarnos de derechos y garantías para los trabajadores porque los considera una amenaza para sus ganancias”. Estas declaraciones surgieron durante su intervención en la Asamblea Nacional de Sintramienergética, sindicato del sector minero energético.

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Isabel Zuleta cuestionó influencia empresarial en el Estado y advirtió por derechos laborales - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta cuestionó influencia empresarial en el Estado y advirtió por derechos laborales - crédito @ISAZULETA/X

Isabel Zuleta sostuvo que la relación entre los empleadores y el Estado permanece inalterada, con una institucionalidad que, a su juicio, ha dejado de ofrecer protección a los trabajadores.

“Hoy la relación entre ese patrón y el Estado es la misma. Ya no tenemos un Estado que dé garantías al trabajador”, expresó la senadora.

En palabras de Zuleta, “un Estado que va a estar sometido a los patrones, sometido a quienes tengan las condiciones económicas para la explotación de todos los bienes de la naturaleza, y ya lo estamos viendo en el Congreso”.

La dirigente del Pacto Histórico instó a los trabajadores a mantener la vigilancia y fortalecer sus organizaciones sindicales ante este escenario.

“Por eso, los trabajadores deben estar alerta, fortalecer sus organizaciones, movilizarse y emprender la resistencia civil desde las calles”, recomendó Zuleta en su discurso recogido por la propia senadora en X. Además, afirmó que los sectores sindicales y militantes se encuentran en el centro de la atención de quienes buscan reducir las garantías laborales con fines lucrativos.

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“Ellos lo que ven es que a menor posibilidad de garantía de derechos, mayor lucro. Así de sencillo”, remarcó la legisladora.

Abelardo De La Espriella, aspirante presidencial, anunció en entrevista su intención de sacar al país del organismo internacional, generando reacciones inmediatas y críticas desde sectores políticos y legislativos como la de Isabel Zuleta - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @DELAESPRIELLAE
Isabel Zuleta volvió a lanzar fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @DELAESPRIELLAE

En su mensaje, la congresista hizo referencia a los debates legislativos recientes, donde, según su visión, se evidencia una orientación política orientada a favorecer la explotación de recursos naturales por parte de actores privados.

Por último, Zuleta utilizó un tono crítico hacia las decisiones adoptadas en el Congreso y subrayó la importancia de la movilización social como herramienta de resistencia.

Isabel Zuleta exigió que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía extranjera

La senadora de Colombia Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, reafirmó su negativa a reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente electo, insistiendo en que el Congreso no lo puede posesionar mientras mantenga su ciudadanía extranjera.

En un video difundido a través de X, Zuleta sostuvo: “No voy a reconocer a Abelardo de la Espriella hasta que no renuncie a su ciudadanía extranjera y lo estoy sustentando en nuestra Constitución”.

La legisladora leyó el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia durante su intervención, argumentando que “todas las instituciones del Estado debemos defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la vigencia del orden justo”.

Isabel Zuleta insistió en que el Congreso no debe posesionar a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta insistió en que el Congreso no debe posesionar a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad - crédito @ISAZULETA/X

Para Zuleta, el hecho de que De la Espriella jurara lealtad a otro país al obtener la nacionalidad estadounidense implica, según su postura, una incompatibilidad con el ejercicio de funciones que requieren defender la soberanía. “Renunciar a la lealtad a nuestro país le impide ejercer funciones como presidente, sobre todo las establecidas en el artículo 189”, afirmó la senadora.

Zuleta alertó sobre los efectos de una eventual posesión: “Lo que va a suceder el 7 de agosto, si el Congreso no reflexiona, es que vamos a entregar nuestro país a Estados Unidos, vamos a entregar nuestra soberanía”.

En su mensaje, también cuestionó la legitimidad del proceso y rechazó cualquier señalamiento de actitudes antidemocráticas: “Esa discusión sobre legitimidad no se la pueden quitar a ningún congresista y no puede ser llamada como antidemocrática”.

También subrayó que la comisión ha modificado la carta magna en más de 50 ocasiones y defendió la facultad del Congreso para proponer reformas constitucionales siempre que se sigan los procedimientos establecidos.

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