Detienen a Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

fotografía antigua de “La Quiringua” Foto: Facebook/mexicoserifa

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El Ejército Mexicano detuvo este sábado 1 de agosto en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) como el líder del Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos en Michoacán.

“Poncho” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín en México. Además, el gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, derivado de diversos cargos por narcotráfico que enfrenta en aquel país.

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La detención fue confirmada esta noche por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

Tras el arresto, integrantes del Cártel de Los Reyes respondieron con narcobloqueos e incendio de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

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Durante el desarrollo del operativo, medios locales como Quadrantín Michoacán reportaron la presunta detención de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, también señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los presuntos líderes de Cárteles Unidos.

La detención de “El R5″ no fue mencionada en el mensaje de Harfuch y el Registro Nacional de Detenciones no arroja hasta el momento alguna ficha con ese nombre.

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