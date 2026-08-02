México
Agregar Infobae enGoogle

Detienen a Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

EEUU ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que derivara en el arresto del también integrante de Cárteles Unidos

Poncho La Quiringua
fotografía antigua de “La Quiringua” Foto: Facebook/mexicoserifa
Guardar

El Ejército Mexicano detuvo este sábado 1 de agosto en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) como el líder del Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos en Michoacán.

“Poncho” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín en México. Además, el gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, derivado de diversos cargos por narcotráfico que enfrenta en aquel país.

PUBLICIDAD

La detención fue confirmada esta noche por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch
Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

Tras el arresto, integrantes del Cártel de Los Reyes respondieron con narcobloqueos e incendio de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

PUBLICIDAD

Durante el desarrollo del operativo, medios locales como Quadrantín Michoacán reportaron la presunta detención de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, también señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los presuntos líderes de Cárteles Unidos.

La detención de “El R5″ no fue mencionada en el mensaje de Harfuch y el Registro Nacional de Detenciones no arroja hasta el momento alguna ficha con ese nombre.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

MichoacánCártel de Los ReyesOmar García HarfuchEEUUCárteles UnidosNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujer sobrevive tras lanzarse de la azotea en Metepec

Una mujer de 24 años sobrevive tras lanzarse de la azotea de una vivienda en Metepec, Estado de México

Mujer sobrevive tras lanzarse de la azotea en Metepec

¿BTS regresa a México en 2027? Ticketmaster responde y habla de boletos

La boletera habló del posible retorno de la agrupación a nuestro país

¿BTS regresa a México en 2027? Ticketmaster responde y habla de boletos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Reportan que FGR solicitó nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

Este nuevo recurso legal sería distinto al que dio paso a la investigación contra el empresario desde 2025

Reportan que FGR solicitó nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

Conoce las enfermedades que previenes si todos los días consumes verduras verdes

Añade estos alimentos a tu dieta diaria

Conoce las enfermedades que previenes si todos los días consumes verduras verdes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Despliegan operativo por narcobloqueos en Los Reyes, Michoacán, tras presunta detención de un líder criminal

A nueve meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz promete continuar su lucha y cuestiona el presunto motivo del crimen

Operativo Rastrillo: dos ataques contra policías en Zacatecas dejan un elemento muerto y cinco agresores abatidos

EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

¿BTS regresa a México en 2027? Ticketmaster responde y habla de boletos

Madoka Magica llega a cines de México y Latinoamérica: conoce la fecha de estreno

Arantza Ruiz confiesa en La Casa de los Famosos México 2026 por qué se divorció

Esta es la razón por la que Yahir de La Casa de los Famosos México es considerado un “mujeriego”

DEPORTES

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: México suma oros en ciclismo, ráquetbol y clavados

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: México suma oros en ciclismo, ráquetbol y clavados

Cruz Azul vs Atlante: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la J3 del Apertura 2026

¡Delegación dorada! México supera las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026

Cruz Azul acudiría ante el TAS atras negativa de FIFA en el caso Rodrigo Huescas

Futuro de Erik Lira: Mónaco no hará frente a Al Jazira si ofrecen más dinero por el jugador de Cruz Azul