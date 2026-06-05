Brutal balacera en Chile dejó dos jóvenes muertas y 7 heridos

Las dos jóvenes muertas tienen 19 y 20 años.

Autoridades del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) confirmaron la muerte de una segunda víctima de la brutal balacera que se desató la noche del pasado miércoles en el cerro Rodelillo, que dejó otros siete heridos, dos de ellos en estado crítico.

La nueva víctima fue identificada como Nahmia Escobar Jofre, de 20 años, quien se suma a Ninoska Carvajal, de 19, fallecida esa misma noche tras recibir una bala en el estómago.

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“Los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico”, señalaron desde el recinto asistencial.

De acuerdo a imágenes de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió a las 22:28 horas en la esquina de avenida Rodelillo y el pasaje María Labrín, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos disparó en repetidas ocasiones desde un automóvil en movimiento contra varias personas que se encontraban en la calle, desatando la tragedia.

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La policía aún no ha dado con los responsables del salvaje ataque.

Dos personas en estado crítico

El director subrogante del Hospital Carlos Van Buren, Simón Rojas, actualizó el estado de salud de los sobrevivientes, dos de los cuales se encuentran en estado crítico.

El primero es un hombre de 54 años que recibió un balazo en la médula espinal y presenta daños pulmonares, mientras que el segundo se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo abdominal.

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Otros heridos de menor gravedad, de 73 y 31 años, presentan lesiones en sus extremidades y debieron ser sometidos a procedimientos traumatológicos, a la vez que otras dos personas sufrieron traumatismos en sus rostros.

Rojas detalló que en total recibieron nueve pacientes, asunto que obligó a los trabajadores de la salud a reaccionar de manera simultánea para atenderlos, provocándose un verdadero caos asistencial con frenéticos intentos de reanimación y familiares en las afueras del recinto lamentándose y clamando por justicia.

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Así las cosas, el motivo exacto de la balacera ocurrida en el cerro Rodelillo aún se encuentra bajo investigación, aunque la Fiscalía local y las policías barajan varias hipótesis como una disputa territorial por narcotráfico, una venganza o una acción de sicariato.

Por ahora, las diligencias están dirigidas a analizar las evidencias balísticas halladas en el sitio del suceso, las cámaras de seguridad y las declaraciones de las víctimas y testigos, pues no se han informado personas detenidas por el despiadado ataque.

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