Autoridades aseguran armas, drogas y una granada en Matamoros: hay 4 detenidos

La GN detalló el aseguramiento de cuatro armas largas, una granada de mano, 31 cargadores y cartuchos de diversos calibres. En materia de narcóticos, se registraron 18 envoltorios de marihuana, 10 envoltorios de goma de cannabis y cinco frascos con cigarros de la misma sustancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron a cuatro personas y aseguraron un arsenal de guerra el pasado 15 de julio de 2026 en la colonia Loma Alta de Matamoros, Tamaulipas, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres enmarcados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Matamoros para la realización de peritajes e investigaciones que determinen su situación jurídica, según información compartida por la Guardia Nacional.

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Armamento, droga y equipo táctico entre lo asegurado

La GN detalló el aseguramiento de cuatro armas largas, una granada de mano, 31 cargadores y cartuchos de diversos calibres. En materia de narcóticos, se registraron 18 envoltorios de marihuana, 10 envoltorios de goma de cannabis y cinco frascos con cigarros de la misma sustancia.

El vehículo en que se trasladaban los detenidos también fue asegurado.

Cuatro ocupantes detenidos sin lesionados

El operativo se desencadenó durante un recorrido de seguridad y vigilancia cuando los elementos de las tres corporaciones detectaron el vehículo con ocupantes armados, quienes intentaron huir.

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El operativo se desencadenó durante un recorrido de seguridad y vigilancia cuando los elementos de las tres corporaciones detectaron el vehículo con ocupantes armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la intervención, los cuatro ocupantes fueron detenidos. La Vocería de la Guardia Nacional precisó en su comunicado que no se registraron lesionados entre los elementos de seguridad participantes.

Las autoridades subrayaron que todas las acciones se realizaron “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”, con el objetivo de preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

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Matamoros, municipio bajo presión operativa sostenida

El aseguramiento del 15 de julio no fue un hecho aislado en el municipio fronterizo. Cuatro días antes, el 11 de julio, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaba recorridos de seguridad por el libramiento Emilio Portes Gil, en la colonia Praderas de La Rioja de Matamoros, cuando fue atacado a tiros por civiles armados.

Imagen ilustrativa. Crédito: FGR

Tras repeler la agresión, las autoridades aseguraron otro fusil Barrett calibre .50, nueve armas largas, 51 cargadores, mil 167 cartuchos de diversos calibres, seis chalecos balísticos y un vehículo, de acuerdo con Infobae.

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Todo ese material fue puesto a disposición de la FGR con sede en Matamoros para los peritajes correspondientes. Uno de los detenidos en ese operativo, identificado como Donalson “N”, fue vinculado a proceso el 21 de julio por un juez de control, quien le impuso prisión preventiva oficiosa.

Donalson “N” permanecerá recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Matamoros durante los dos meses establecidos para el cierre de la investigación complementaria, según Infobae.

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Contexto nacional de operativos coordinados

Los operativos en Matamoros se inscriben en una ofensiva de mayor alcance. Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos y 91 armas aseguradas en 15 entidades del país, de acuerdo con datos oficiales.

Entre el 17 y el 19 de julio, nuevas operaciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la SEDENA, la Secretaría de Marina, la FGR y corporaciones estatales arrojaron 23 detenidos adicionales, 21 armas de fuego, más de cinco mil cartuchos y laboratorios para la elaboración de metanfetamina en diez entidades del país.

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El Gabinete de Seguridad estimó que el conjunto de esas acciones representó una afectación económica de 3 mil 963 millones de pesos para las organizaciones criminales.

En su comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron “la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada” y su compromiso para salvaguardar la paz y seguridad de la población.

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