Colombia

Partidos ya habrían pactado las presidencias de las comisiones constitucionales de la Cámara: el Centro Democrático se quedaría con dos

La Comisión Cuarta o de Presupuesto estaría en manos del Partido Liberal, mientras que el Partido Conservador se quedaría con la Comisión Segunda o de Relaciones Internacionales

Guardar
Google icon
Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
El Centro Democrático tendría el liderazgo de dos comisiones constitucionales de la Cámara, pero tendría difícil lograr la presidencia del Senado - crédito @MafeCarrascal/X

La elección de las mesas directivas del Congreso de la República generó discordia entre algunas fuerzas políticas, debido a los movimientos políticos que surgieron y los respaldos anunciados por las colectividades. El liderazgo del Senado fue el foco de los disgustos, teniendo en cuenta que se disputa entre los congresistas Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático).

Pese a que hay acuerdos a los que no se pudieron llegar, las colectividades sí lograron pactar la conformación de las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes. De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, ya estarían definidas las presidencias de las agrupaciones.

PUBLICIDAD

El informativo citado indicó que la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara será liderada por el Centro Democrático, colectividad que se declaró partido de gobierno para la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ese mismo movimiento político liderará la Comisión Séptima Constitucional Permanente.

La Mesa Directiva del Senado se renueva cada año con un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente - crédito Senado de la República
La Comisión Sexta o de Transportes y Comunicaciones sería encabezada por el partido Cambio Radical - crédito Senado de la República

Por otro lado, el Partido Conservador podrá ubicar a un congresista en la presidencia de la Comisión Segunda o de Relaciones Internacionales y en la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, la Comisión Cuarta o de Presupuesto estará en manos del Partido Liberal; la Comisión Quinta Constitucional Permanente sería liderada por el Partido de la U y la Comisión Sexta o de Transportes y Comunicaciones será encabezada por el partido Cambio Radical.

PUBLICIDAD

La contienda por la presidencia del Senado que molesta al Centro Democrático

Pese a que el partido Centro Democrático –fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez– podría liderar dos comisiones en la Cámara de Representantes, podría no quedarse con la presidencia del Senado de la República. El candidato Alfredo Deluque cuenta con el respaldo de varias colectividades y con el apoyo del Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. Por otro lado, su aspirante, Honorio Henríquez, tendría un menor respaldo.

De acuerdo con la excandidata presidencial y excongresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, sería injusto que el movimiento político se quedara sin la presidencia de la corporación porque, tradicionalmente, el partido de gobierno con mayorías en el Congreso obtiene esa dignidad. La exsenadora afirmó que el Centro Democrático, además de tener un amplio número de legisladores, es uno de los partidos que hizo una ardua oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio de su administración en 2022.

La excongresista recordó que el partido político fue opositor al Gobierno Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

En consecuencia, afirmó que la colectividad no está pidiendo que le sea otorgada la presidencia del Senado; considera que el partido uribista “se la ganó”. “Es una tradición de demasiados años, donde quien queda de presidente es quien tiene las mayorías como partido de gobierno. En este caso es el Centro Democrático, que obtuvo más de tres millones de votos de colombianos que lo escogieron como la fuerza política más importante de Colombia. Por eso es natural que el partido esté buscando esa presidencia y lo que corresponde es que se la respeten”, indicó la excongresista en un video publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje en la misma red social, con el fin de destacar la trayectoria política del congresista Honorio Henríquez. Aseguró que el legislador se caracteriza por actuar con transparencia y coherencia. Además, recordó que ha trabajado en distintas comisiones de la corporación.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”, indicó el ex jefe de Estado.

Temas Relacionados

Comisiones constitucionales de la CámaraCámara de RepresentantesCongreso de la RepúblicaPartidos políticos de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

El sistema masivo recomendó consultar la aplicación de TransMiApp y su portal web para revisar los cambios de rutas, paradas y accesos por los cierres asociados a la construcción del viaducto del metro

Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

La famosa artista barranquillera compartió imágenes de las personalidades más importantes que se encontró en medio de su exitosa presentación como una de las figuras principales del evento deportivo

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: legisladores de la oposición dieron duros discursos de réplica y Petro no los escuchó

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: legisladores de la oposición dieron duros discursos de réplica y Petro no los escuchó

Salario mínimo de 2026: Petro dijo que tiene ganas de hacer otro aumento antes del 7 de agosto y explicó por qué no lo hace

El mandatario, en intervención en el Congreso, dij oque “como pueden ver, mi Gobierno decidió, por decisión mía, aumentar sustancialmente el porcentaje” del sueldo básico

Salario mínimo de 2026: Petro dijo que tiene ganas de hacer otro aumento antes del 7 de agosto y explicó por qué no lo hace

Ejército Nacional desarticuló en Meta una red de extorsión de la Segunda Marquetalia: ocho capturados y material incautado

La intervención se dirigió contra una comisión ligada a las disidencias, señalada por secuestro y cobros ilegales en Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico. Durante la operación, las tropas rescataron un menor reclutado

Ejército Nacional desarticuló en Meta una red de extorsión de la Segunda Marquetalia: ocho capturados y material incautado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

Deportes

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo

Esta es la posición final de la selección Colombia en el Mundial 2026, según la FIFA