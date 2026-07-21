Partidos ya habrían pactado las presidencias de las comisiones constitucionales de la Cámara: el Centro Democrático se quedaría con dos

El Centro Democrático tendría el liderazgo de dos comisiones constitucionales de la Cámara, pero tendría difícil lograr la presidencia del Senado - crédito @MafeCarrascal/X

La elección de las mesas directivas del Congreso de la República generó discordia entre algunas fuerzas políticas, debido a los movimientos políticos que surgieron y los respaldos anunciados por las colectividades. El liderazgo del Senado fue el foco de los disgustos, teniendo en cuenta que se disputa entre los congresistas Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático).

Pese a que hay acuerdos a los que no se pudieron llegar, las colectividades sí lograron pactar la conformación de las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes. De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, ya estarían definidas las presidencias de las agrupaciones.

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El informativo citado indicó que la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara será liderada por el Centro Democrático, colectividad que se declaró partido de gobierno para la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ese mismo movimiento político liderará la Comisión Séptima Constitucional Permanente.

La Comisión Sexta o de Transportes y Comunicaciones sería encabezada por el partido Cambio Radical - crédito Senado de la República

Por otro lado, el Partido Conservador podrá ubicar a un congresista en la presidencia de la Comisión Segunda o de Relaciones Internacionales y en la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, la Comisión Cuarta o de Presupuesto estará en manos del Partido Liberal; la Comisión Quinta Constitucional Permanente sería liderada por el Partido de la U y la Comisión Sexta o de Transportes y Comunicaciones será encabezada por el partido Cambio Radical.

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La contienda por la presidencia del Senado que molesta al Centro Democrático

Pese a que el partido Centro Democrático –fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez– podría liderar dos comisiones en la Cámara de Representantes, podría no quedarse con la presidencia del Senado de la República. El candidato Alfredo Deluque cuenta con el respaldo de varias colectividades y con el apoyo del Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. Por otro lado, su aspirante, Honorio Henríquez, tendría un menor respaldo.

De acuerdo con la excandidata presidencial y excongresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, sería injusto que el movimiento político se quedara sin la presidencia de la corporación porque, tradicionalmente, el partido de gobierno con mayorías en el Congreso obtiene esa dignidad. La exsenadora afirmó que el Centro Democrático, además de tener un amplio número de legisladores, es uno de los partidos que hizo una ardua oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio de su administración en 2022.

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La excongresista recordó que el partido político fue opositor al Gobierno Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

En consecuencia, afirmó que la colectividad no está pidiendo que le sea otorgada la presidencia del Senado; considera que el partido uribista “se la ganó”. “Es una tradición de demasiados años, donde quien queda de presidente es quien tiene las mayorías como partido de gobierno. En este caso es el Centro Democrático, que obtuvo más de tres millones de votos de colombianos que lo escogieron como la fuerza política más importante de Colombia. Por eso es natural que el partido esté buscando esa presidencia y lo que corresponde es que se la respeten”, indicó la excongresista en un video publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje en la misma red social, con el fin de destacar la trayectoria política del congresista Honorio Henríquez. Aseguró que el legislador se caracteriza por actuar con transparencia y coherencia. Además, recordó que ha trabajado en distintas comisiones de la corporación.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”, indicó el ex jefe de Estado.