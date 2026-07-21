Colombia

Salario mínimo de 2026: Petro dijo que tiene ganas de hacer otro aumento antes del 7 de agosto y explicó por qué no lo hace

El mandatario, en intervención en el Congreso, dij oque “como pueden ver, mi Gobierno decidió, por decisión mía, aumentar sustancialmente el porcentaje” del sueldo básico

Guardar
Google icon
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que la decisión de incrementar de manera sustancial el salario mínimo responde al mandato constitucional de garantizar un salario vital y móvil. Señaló que esta política, sustentada en la teoría económica de John Maynard Keynes, parte de que "subir el salario real de la gente que trabaja, si hay capacidad productiva instalada no ocupada, no produce inflación, sino puestos de trabajo" - crédito Presidencia

Durante la instalación del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro dijo el lunes 20 de julio que ha pensado en ordenar un nuevo aumento del salario mínimo ($2.000.000 actuales) y presentó esa posibilidad como parte de la política salarial que defiende desde el inicio de su gobierno.

Después de varios días de que el Consejo de Estado avaló el aumento del 23,7% que estableció por medio de decreto para 2026, afirmó que las alzas aplicadas durante su mandato contribuyeron a reducir la pobreza y a activar el empleo, y defendió la idea de que subir el salario real no genera inflación cuando existe capacidad productiva instalada no ocupada.

PUBLICIDAD

Planteó el tema al hablar de crecimiento económico, empleo y pobreza. “No todo crecimiento económico es crecimiento real y no todo crecimiento económico da como consecuencia crecer los puestos de trabajo en Colombia”, puntualizó. A partir de esa premisa, ubicó la política salarial en el centro de su balance. “¿Qué fue el mayor incentivo para la disminución de la pobreza y la activación del empleo? (...) Pues esa línea naranja en esta historia de tasas de crecimiento del salario mínimo. La línea naranja es mi gobierno”.

Pesos colombianos-Colombia
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000 mensuales - crédito Colprensa

Incluso, habló de que ha tenido ganas de decretar un nuevo aumento, pero no se decidió todavía: “He tenido ganas en estos días, pero me he contenido, de producir un nuevo salto”.

PUBLICIDAD

Defensa de los aumentos del salario mínimo

Petro afirmó que el incremento del salario mínimo fue una decisión suya desde el comienzo de su mandato. “Como pueden ver, mi Gobierno decidió, por decisión mía, aumentar sustancialmente el porcentaje del salario mínimo”, agregó. También rechazó la idea de que esa línea hubiera surgido al cierre de un año. Insistió en que “la última línea no fue algo que se me ocurrió el 31 de diciembre pasado; desde el principio de mi Gobierno tomé ese camino, solo que lo fui escalando”.

Añadió que el cambio fue más allá de un ajuste puntual. “Decidimos pasar del salario mínimo vital a algo que ordena la Constitución de Colombia: el salario vital familiar y flexible”, agregó. Petro dijo además que esa decisión tuvo impacto en la reacción de la prensa durante el último año. Señaló que “fue un poco duro para la prensa en el último año” al explicar la forma en que su administración elevó ese ingreso.

La tesis de Petro sobre salarios, inflación y empleo

El presidente enlazó la política salarial con la Reforma Laboral de 2025 y con la actuación del Congreso. “Esta política salarial, que también se ampara y se coordina con la Reforma Laboral, que muchos aquí estudiaron y aprobaron, contó con la participación del Congreso”, anotó.

La revocatoria del Consejo de Estado reactivó la cifra que define la remuneración mínima de los trabajadores en Colombia para 2026 - crédito Consejo de Estado
La revocatoria del Consejo de Estado reactivó la cifra que define la remuneración mínima de los trabajadores en Colombia para 2026 - crédito Consejo de Estado

Insistió en que la decisión no correspondió únicamente al Ejecutivo. “El Congreso hizo parte, no es solo el Gobierno”, afirmó, antes de añadir que “la justicia hizo un poquito” en ese proceso.

Petro expuso después su argumento económico central. “Subir el salario real de la gente que trabaja, si hay capacidad productiva instalada no ocupada, el salario no produce inflación; produce crecimiento económico y puestos de trabajo”, remarcó. Sobre esa base, buscó respaldar su planteamiento con una referencia teórica. “¿Quién dijo eso? Keynes, no Petro”, afirmó, y después agregó: “Keynes no es socialista. Díganle a Marco Rubio”.

Presentó al economista Milton Keynes como un referente del crecimiento capitalista con distribución y lo vinculó con experiencias de Estados Unidos y Europa. También sostuvo que en Colombia aplica esa tesis porque, según dijo, existe capacidad productiva instalada no ocupada.

Imagen de referencia. Empresas de calzado. Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa.
Según el Dane, son 2.400.000 trabajadores colombianos los que ganan un salario mínimo al mes - crédito Colprensa

Cifras y decisión judicial que rodean la discusión

La discusión sobre el salario mínimo sigue dándose, y más ahora por un dato judicial reciente. Los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocaron la suspensión provisional que había dejado sin efectos el aumento del 23% del salario mínimo para 2026. Esa alza quedó adoptada por decreto firmado por Petro. La referencia apareció junto a las declaraciones del presidente como parte del marco reciente de la discusión sobre esa política.

Durante su intervención, Petro situó, además el origen de esa estrategia en una decisión sostenida a lo largo del mandato y no en una medida aislada de fin de año. Por eso volvió a remarcar que la senda salarial venía “desde el principio” y que la aplicó de forma escalonada.

Aunque habló de otro posible salto, dejó claro que por ahora no lo ha ordenado. Su mensaje cerró con la idea de una medida que ha considerado en días recientes, pero que todavía no ha tomado.

Temas Relacionados

Salario MínimoAumento del Salario MínimoSalario Mínimo 2026Colombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

El sistema masivo recomendó consultar la aplicación de TransMiApp y su portal web para revisar los cambios de rutas, paradas y accesos por los cierres asociados a la construcción del viaducto del metro

Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

La famosa artista barranquillera compartió imágenes de las personalidades más importantes que se encontró en medio de su exitosa presentación como una de las figuras principales del evento deportivo

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: legisladores de la oposición dieron duros discursos de réplica y Petro no los escuchó

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: legisladores de la oposición dieron duros discursos de réplica y Petro no los escuchó

Partidos ya habrían pactado las presidencias de las comisiones constitucionales de la Cámara: el Centro Democrático se quedaría con dos

La Comisión Cuarta o de Presupuesto estaría en manos del Partido Liberal, mientras que el Partido Conservador se quedaría con la Comisión Segunda o de Relaciones Internacionales

Partidos ya habrían pactado las presidencias de las comisiones constitucionales de la Cámara: el Centro Democrático se quedaría con dos

Ejército Nacional desarticuló en Meta una red de extorsión de la Segunda Marquetalia: ocho capturados y material incautado

La intervención se dirigió contra una comisión ligada a las disidencias, señalada por secuestro y cobros ilegales en Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico. Durante la operación, las tropas rescataron un menor reclutado

Ejército Nacional desarticuló en Meta una red de extorsión de la Segunda Marquetalia: ocho capturados y material incautado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

Deportes

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo