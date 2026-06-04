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El gobierno de Chile puso en marcha su “Plan de Abandono Voluntario” para migrantes irregulares

Quienes dejen el país por su propia cuenta no recibirán sanciones migratorias ni económicas

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Migrantes bloquean el acceso en la frontera Perú-Chile
El trámite es gratuito y permite volver al país de manera legal.

Tal como lo adelantó el presidente José Antonio Kast el lunes pasado en su primera Cuenta Pública al país, este miércoles el gobierno lanzó su “Plan de Abandono Voluntario”, mecanismo excepcional para incentivar la salida de Chile de aquellos extranjeros con situación migratoria irregular.

De acuerdo a un instructivo publicado en las redes sociales del Servicio Nacional de Migraciones, podrán acogerse a este plan todos aquellos que hayan entrado al país por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, y también quienes ingresaron con visa de turista o permanencia transitoria, pero se quedaron en el país aunque dicho plazo ya ha vencido.

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Quienes accedan a este beneficio podrán abandonar el país sin una sanción económica, ni la prohibición de reingresar al país de manera legal. También se revocarán automáticamente las órdenes de expulsión fundadas precisamente en el ingreso irregular, siempre y cuando se cumpla con salir de Chile en los plazos establecidos por las autoridades.

Así, los interesados deberán acreditar su identidad mediante pasaporte, documento nacional de identidad vigente o vencido, salvoconducto consular o título de viaje.

Eso sí, no podrán acceder al beneficio las personas que registren antecedentes penales o policiales en Chile o en el extranjero.

El Director Regional (subrogante) del Servicio Nacional de Migraciones, Ricardo Sprohnle, hizo un llamado “a las personas extranjeras que actualmente se encuentran en situación migratoria irregular a informarse oportunamente sobre este programa excepcional, que busca entregar una alternativa segura, ordenada y gratuita para regularizar su salida del país”.

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“Este mecanismo permite resolver su situación migratoria de manera institucional, evitando sanciones económicas y facilitando futuros procesos migratorios conforme a la normativa vigente. Invitamos a quienes cumplan los requisitos a utilizar los canales oficiales del Servicio Nacional de Migraciones y evitar intermediarios o información no oficial”, complementó Sprohnle.

El gobierno de Chile puso en marcha su “Plan de Abandono Voluntario” para migrantes irregulares
Quienes tengan algún arraigo familiar o contrato laboral vigente podrán acceder a una residencia temporal.

Arraigo familiar y contrato de trabajo

Sin embargo, quienes tengan un hijo, cónyuge, conviviente civil, padre o madre chilenos, o bien algún vínculo con un extranjero que posea residencia definitiva, así como aquellos que tengan un contrato laboral vigente, podrán presentar una solicitud de residencia temporal antes de abandonar el país, la que se activará cuando la persona deje el territorio nacional.

Cabe destacar que todo el proceso es completamente gratuito y mediante la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones (www.serviciomigraciones.cl), donde la solicitud será recepcionada. El plazo es de 180 días corridos desde la apertura de la plataforma en la web del SERMIG, la cual será comunicada de manera posterior a la tramitación de las resoluciones respectivas.

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Chile“Plan de Abandono Voluntario”José Antonio KastMigrantes irregulares

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