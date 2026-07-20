Colombia

El Presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a la selección Colombia: “Perdieron por codicia y falta de humildad”

Durante su último discurso en la conmemoración del 20 de Julio, el mandatario aseguró que España ganó por no ser codiciosos, una cualidad que le hizo falta a las selecciones de Colombia y Argentina

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Gustavo Petro, Presidente de la República, arremetió contra la selección Colombia por su participación en el Mundial 2026. Aseguró que, junto a Argentina, habían perdido por codicia y falta de humildad - crédito Presidencia de la República

El presidente saliente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a la participación de la selección Colombia en el Mundial de 2026 y aseguró que tanto el combinado nacional como Argentina fueron derrotados por “codicia y falta de humildad”.

Las declaraciones las entregó durante el que presentó como su último discurso público como jefe de Estado, en el que hizo un balance de su gobierno y dedicó un apartado a la educación pública.

En su intervención, Petro recordó la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España, disputada el sábado 19 de julio, y relacionó el resultado deportivo con las decisiones políticas adoptadas por el presidente argentino, Javier Milei, especialmente en materia de educación superior gratuita.

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El Presidente Gustavo Petro criticó a la selección Colombia y Argentina por su participación en el Mundial 2026 - crédito EFE
El Presidente Gustavo Petro criticó a la selección Colombia y Argentina por su participación en el Mundial 2026 - crédito EFE

Gustavo Petro y su crítica a la selección Colombia

La frase que más llamó la atención llegó cuando volvió a relacionar el rendimiento deportivo con valores colectivos. “Argentina y Colombia perdieron por codicia y falta de humildad. Lo dije y me miraron feo. ¿Por qué ganó España? Porque se ayudan entre sí”, manifestó Petro durante el discurso.

No es la primera vez que Gustavo Petro hace comentarios que generan discusión alrededor del combinado nacional. Antes de que la selección Colombia emprendiera su viaje al Mundial de 2026, el presidente despidió a los jugadores en un acto oficial celebrado el 4 de junio, donde compartió un mensaje de carácter filosófico y espiritual.

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Sí quiero transmitirles dos conceptos que me gustaría que se llevaran y que reflexionaran un poco en ellos en los días de gozo, ojalá, de gloria; habrá también tristezas. Siempre es así en la vida, la dialéctica siempre nos trae esa consecuencia”, dijo inicialmente.

Luego mostró un símbolo que acostumbra portar y explicó su significado. “Uno es este símbolo que va en mi mano; siempre lo conservo. No es una cruz, es una letra de un alfabeto antiguo llamado arameo y es la última letra de ese alfabeto. Expresa unas palabras de Jesús, traducidas y traídas al tiempo contemporáneo, que dicen que el último será el primero”.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro, Presidente de la República, compartió con los jugadores de la selección Colombia antes del Mundial 2026 - crédito Ovidio González/Presidencia

El símil del espíritu de la selección Colombia con el que, según Petro, ha predominado en su Gobierno

Finalmente, el mandatario relacionó ese mensaje con su trayectoria política y con el espíritu que esperaba ver reflejado en la selección nacional. “‘El último será el primero’ ha sido la filosofía, la consigna de mi vida y de este Gobierno”, expresó en aquella oportunidad.

Ahora, tras la final del Mundial y en el cierre de su mandato, Petro retomó el tema para asegurar que Colombia y Argentina compartieron una misma causa en sus derrotas, mientras atribuyó el título conseguido por España a la capacidad de sus jugadores para actuar colectivamente y ayudarse entre sí. Las afirmaciones volvieron a generar reacciones por la forma en que el presidente vinculó el desempeño futbolístico con factores políticos, educativos y de comportamiento colectivo.

Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina abandonan el terreno de juego tras perder la final del Mundial - crédito Jeenah Moon/Reuters
Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina abandonan el terreno de juego tras perder la final del Mundial - crédito Jeenah Moon/Reuters

Gustavo Petro y su reforma agraria

“Antes de terminar esta evaluación rápida del gobierno, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de salud, y quiero hablar de educación. Podríamos extendernos a más temas, la reforma agraria, por ejemplo, pero quiero tener una fase aquí que hable del futuro de Colombia, y esta apenas es la evaluación de lo que hicimos”, expresó el mandatario.

Al referirse a la educación superior en Colombia, Petro destacó la cobertura alcanzada durante su administración y comparó la situación con la de Argentina. “En educación, jóvenes, padres, madres de familia, el 97 % de los estudiantes en universidad pública, universidad pública, 97 %, casi todos y todas estudian gratuitamente, como era en Argentina. Era, porque Milei acabó con eso; por eso Argentina perdió el Mundial del Fútbol y Colombia también por lo mismo”, afirmó.

El presidente también resaltó el incremento en la oferta de cupos para las universidades públicas. “Aumentamos los cupos para nuevos estudiantes de lo que usualmente entraban en la universidad pública, en el primer semestre del primer año, en 425 mil cupos. A este semestre, a final del año, ojo, porque a final del año sigue rigiendo nuestro presupuesto aprobado el año pasado, ojo, Abelardo va a sacar pecho, pero por estos programas y este dinero llegará a 500 mil. Nuestra propuesta y nuestra promesa: medio millón adicional a lo que había de jóvenes”, señaló.

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