América Latina

Crisis en Cuba: la mayor ONG de la isla amplía la asistencia diaria a miles de personas

Un comedor social en uno de los barrios con mayores carencias de La Habana distribuye alimentos a miles de beneficiarios cada jornada, mientras el número de solicitudes y la presión sobre sus recursos siguen en aumento debido al contexto económico

Guardar
Google icon
Mujer con blusa blanca y pañuelo en la cabeza cocina en un fogón rústico al aire libre. Varias ollas negras descansan sobre una parrilla con fuego y humo
En Cuba, una mujer prepara alimentos en una cocina rústica al aire libre, ilustrando las condiciones monitoreadas por el Informe alimentación del Food Monitor Program.

La mayor ONG de Cuba alimenta a más de 12.500 personas al día en medio de una crisis que no para de profundizarse. En el comedor social de la fundación religiosa Quisicuaba, ubicado en Los Sitios, uno de los barrios más humildes de La Habana, más de un centenar de ancianos delgados y agotados esperan cada jornada su turno para recibir un plato de comida caliente, y el número no deja de crecer.

Nueve calderos de arroz amarillo con vegetales y atún, media docena de cocineros y un frenesí permanente desde la madrugada hasta entrada la noche describen el ritmo de trabajo de la instalación. El comedor procesa unos 700 kilos de arroz al día y registra entre 15 y 20 nuevos beneficiarios cada jornada.

PUBLICIDAD

En 2018 y 2019, según explicó a EFE el presidente de Quisicuaba, Enrique Alemán, la asistencia diaria rondaba las 700 personas y se mantenía relativamente estable. La pandemia disparó esa cifra, y desde entonces no ha dejado de escalar hasta los más de 12.524 beneficiarios actuales.

Cuba arrastra una contracción del producto interno bruto (PIB) superior al 15% entre 2020 y 2025. A esa caída se suman el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias impuestas desde enero por Washington, factores que, según Alemán, están llevando al país “a terreno desconocido”.

PUBLICIDAD

Gente espera para comprar comida en un puesto callejero en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez
Gente espera para comprar comida en un puesto callejero en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez

Al identificar la prioridad más apremiante en el actual contexto, Alemán señaló directamente la escasez de hidrocarburos. “Es imposible sostener un país sin que haya combustible estable”, afirmó. El propio comedor opera bajo esa presión: tras 48 horas sin electricidad, los cocineros recurren al carbón en el patio y repintan las paredes ennegrecidas por el humo para continuar el servicio.

Alemán también advirtió sobre un efecto disuasorio que va más allá de las sanciones directas: organizaciones y gobiernos que podrían colaborar con Cuba se abstienen de hacerlo “por el miedo a tener una sanción”, lo que reduce aún más el margen de maniobra de la ONG.

Una mujer cuenta el dinero para comprar artículos a un vendedor ambulante en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez
Una mujer cuenta el dinero para comprar artículos a un vendedor ambulante en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez

Además del comedor, Quisicuaba gestiona en Cuba un centro de atención médica integral en La Habana, un centro de Vida Asistida con 318 residentes y programas de prevención del VIH. La organización también trabaja con personas en situación de calle, adultos mayores, familias con condiciones sociales vulnerables, la comunidad sexo-género diversa y jóvenes con antecedentes penales.

En conjunto, las 34 obras sociales que administra la fundación a lo largo del país benefician a unas 500.000 personas, cerca del 6% de la población cubana, según los datos aportados por Alemán. La plantilla suma 220 trabajadores y un promedio de 70 voluntarios. El presupuesto de la ONG superó los 195.000 euros en 2025, sin aporte alguno del Estado cubano, y sus ingresos provienen de fundaciones en el exterior, grupos de solidaridad internacional y organismos multilaterales, aunque estos últimos “cada vez son menos para Cuba”.

Varias personas hacen fila para entrar a una sucursal bancaria en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez
Varias personas hacen fila para entrar a una sucursal bancaria en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez

Sobre el papel de los organismos internacionales, Alemán reclamó una presencia más activa de las Naciones Unidas (ONU). “Las Naciones Unidas tienen un mandato humanitario que no lo vemos en Cuba”, lamentó. Rechazó además la exigencia de que el régimen cubano declare formalmente una crisis humanitaria como condición para recibir ayuda, calificando esa postura de “muy tecnócrata, muy burócrata”, y recordó que instituciones civiles, estatales y políticas de la isla ya han denunciado la situación reiteradamente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

QuisicuabaLa HabanaCrisis Económica CubaAyuda Humanitaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

La reforma electoral redistribuye la representación legislativa y permitirá votar a salvadoreños en el extranjero sin documentos vigentes

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

Crisis en Bolivia: médicos y enfermeros exigieron frenar los bloqueos ante la escasez de oxígeno y alimentos en los hospitales

Centros de salud de La Paz y El Alto comenzaron a racionar insumos, suspender cirugías y compartir reservas mientras continúan los cortes de rutas y el desabastecimiento en varias regiones del país

Crisis en Bolivia: médicos y enfermeros exigieron frenar los bloqueos ante la escasez de oxígeno y alimentos en los hospitales

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron que la Fiscalía incumplió acuerdos sobre la salud de los detenidos

Los allegados exigieron avances en la revisión de denuncias presentadas ante el Ministerio Público y cuestionaron la falta de resultados tras reuniones previas

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron que la Fiscalía incumplió acuerdos sobre la salud de los detenidos

Tensión en Bolivia: partidarios de Evo Morales reactivaron las protestas en el bastión cocalero del país

Seguidores del expresidente reforzaron los cortes de carreteras en el Trópico de Cochabamba tras un corte de luz, que interpretaron como señal de un operativo policial para capturarlo; el Gobierno desmiente cualquier intervención

Tensión en Bolivia: partidarios de Evo Morales reactivaron las protestas en el bastión cocalero del país

El Sistema de Naciones Unidas reporta resultados de ciclo 2021-2025 en Guatemala

La presentación del informe anual destacó el impacto de más de 375 proyectos y el uso de casi mil millones de dólares, con énfasis en el acceso ampliado a servicios fundamentales y el apoyo a sectores vulnerables

El Sistema de Naciones Unidas reporta resultados de ciclo 2021-2025 en Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Maluma reveló por qué desconectarse de las redes sociales fue el impulso para su nuevo álbum: “Necesitaba parar”

Maluma reveló por qué desconectarse de las redes sociales fue el impulso para su nuevo álbum: “Necesitaba parar”

“¿Millones de dólares o una conversación con Dios?”: la inesperada respuesta de J Balvin que ‘prendió’ las redes sociales

Quien es Zenyazen Escobar, morenista acusado de emborracharse en la Cámara de Diputados e intentar golpear a un priista

Los recuerdos del Bronx, a 10 años de la intervención y la actualidad del proyecto social alrededor de zonas de tolerancia

Presidente Balcázar viajará el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV, pero salida al Vaticano depende del aval del Congreso

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Crisis en Bolivia: médicos y enfermeros exigieron frenar los bloqueos ante la escasez de oxígeno y alimentos en los hospitales

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron que la Fiscalía incumplió acuerdos sobre la salud de los detenidos

Tensión en Bolivia: partidarios de Evo Morales reactivaron las protestas en el bastión cocalero del país

ENTRETENIMIENTO

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

Revelaron nuevos detalles de la salida de Tom Hardy de ‘MobLand’: “La puerta no está cerrada”