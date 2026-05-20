América Latina

Familias a oscuras, el régimen alerta y el pueblo desesperado: cómo es la vida diaria en Cuba

Las privaciones se sufren en silencio y las líneas que dividen temor y esperanza se desdibujan bajo la presión internacional para que la dictadura ceda

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La vida diaria en Cuba
Una mujer que viste pantalones con motivos de la bandera estadounidense pasa junto a un edificio que alberga una instalación artística sobre la Revolución Cubana en La Habana, el martes 19 de mayo de 2026 (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba atraviesa una crisis profunda marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades crecientes para satisfacer las necesidades básicas. Mientras la presión internacional aumenta, la población vive la expectativa de un posible cambio, según recogió un reporte de Wall Street Journal.

La actual situación en la isla se caracteriza por cortes diarios de electricidad, dificultades para acceder a alimentos y medicinas, y un sistema de servicios colapsado, especialmente en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.

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El endurecimiento reciente del embargo estadounidense ha restringido todavía más el acceso a combustible y productos esenciales.

La vida diaria en Cuba
Un taxista en bicicleta come una rebanada de pizza en La Habana (AP Photo/Ramón Espinosa)

Esperanzas ante una posible transformación

Muchos ciudadanos, como Iraida Ávila, enfrentan la crisis apoyados por familiares o iglesias en el exterior. Ávila, quien reside en las afueras de La Habana y cuida de su hija con fibrosis quística, expresó a The Wall Street Journal: “Es cierto que hay un bloqueo contra Cuba, pero de todo esto tiene que salir algo bueno”.

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Otros, como el activista político Manuel Cuesta Morúa, ven el momento actual como una coyuntura sin precedentes. “Muchos creen que estamos ya en la última parte del túnel. Este es el último trago amargo que tenemos que tomar”, afirmó al periódico estadounidense.

La vida diaria en Cuba
La gente espera fuera de una sucursal bancaria en Regla, Cuba (AP Photo/Ramón Espinosa)

En Camagüey, los cortes de electricidad dejan a la población con apenas dos o tres horas de corriente cada día. Familias con hijos enfermos sufren especialmente las consecuencias. Irina Fals relató que su hijo se deshidrata por el calor, no tiene acceso al nebulizador y está visiblemente debilitado. “Necesitamos un cambio. Por nosotros y nuestro hijo, para una mejor calidad de vida”, dijo al medio citado.

La vida diaria en Cuba
Personas viajan en un triciclo eléctrico en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)

Mientras la mayoría anhela reformas políticas y económicas, otros temen una intervención militar de Estados Unidos. Paralelamente, surgen estrategias de supervivencia: quienes acceden a dólares encuentran oportunidades, como la compra y reventa de vehículos eléctricos o el suministro clandestino de gasolina procedente del extranjero.

Miles de personas dependen de remesas y ayudas externas. Yasser Sosa Tamayo, responsable de una organización benéfica en Santiago de Cuba, describió la nación como “una isla a la deriva”, enfatizando la sensación de abandono que domina a la población. Señaló que suministra alimentos y medicinas a cientos de personas gracias a contribuciones desde la diáspora, aunque reconoce que el desabastecimiento ha puesto al límite sus esfuerzos.

La vida diaria en Cuba
Una mujer lleva a una niña en bicicleta en La Habana (Foto AP/Ramón Espinosa)

Respuesta del régimen

El régimen sitúa el conflicto en un tono de máxima alerta. El dictador Miguel Díaz-Canel advirtió que una intervención militar extranjera desencadenaría “un baño de sangre con consecuencias incalculables”.

Esta advertencia ganó relevancia después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, advirtiera en La Habana sobre la breve ventana para restablecer la estabilidad económica y entablar negociaciones con la administración Trump. Según The Wall Street Journal, Washington prevé presentar cargos criminales contra Raúl Castro.

El clima de tensión se siente entre los allegados de la familia Castro, quienes han reducido su visibilidad pública tras el aumento de la presión estadounidense. En las calles, crece la percepción de vigilancia y militarización: jóvenes soldados patrullan los techos de instalaciones militares en busca de drones extranjeros y las familias viven con angustia. Según testimonios recogidos por el periódico, estos jóvenes estarían en servicio obligatorio y reciben ayuda alimentaria de sus familias durante las noches.

Sectores fieles al régimen mantienen, al menos en el discurso, su disposición a resistir una posible intervención. Un ex agente de inteligencia citado por The Wall Street Journal aseguró que defendería a Castro y que miles se sumarían a la causa con los medios disponibles.

La sociedad civil oscila entre incertidumbre y expectativa. Como expresó Sosa Tamayo, para muchos la libertad y el futuro de toda una generación están condicionados por límites invisibles que aún no logran superar.

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