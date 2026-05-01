La cooperación entre Guatemala y Taiwán fortalece los sectores tecnológico, sanitario y comercial

En una mesa de trabajo profesional, las banderas de Guatemala y Taiwán se exhiben junto a microchips, placas de circuito impreso y una laptop, simbolizando su cooperación en tecnología y desarrollo económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala y Taiwán profundizan su alianza tecnológica con proyectos conjuntos en semiconductores, ciberseguridad y gobernanza digital, en un año en que la cooperación bilateral se extiende también a la salud pública y el comercio agrícola.

A comienzos de 2026, el ministro de Finanzas guatemalteco Jonathan Menkos fue recibido en Taipéi por el canciller Lin Chia-lung, quien resaltó el avance del “Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos”, según publicó Centroamérica360. Lin detalló que Taiwán contribuye al desarrollo tecnológico de Guatemala mediante transferencia de conocimientos y capacitación profesional en semiconductores, ciberseguridad y gobernanza digital.

PUBLICIDAD

Estas iniciativas se enmarcan en la “Ruta del Chip”, programa que el gobierno guatemalteco impulsa para modernizar su sector industrial. Lin anunció además la intención de ampliar la cooperación hacia salud pública, educación e inversión, e incentivar el desembarco de capitales taiwaneses en el país centroamericano.

Menkos valoró la experiencia taiwanesa en gobernanza digital y manifestó el interés de su gobierno en “abrir un nuevo capítulo en la cooperación bilateral”, según recogió Centroamérica360. Lin también reconoció los esfuerzos del presidente Bernardo Arévalo de León en transparencia fiscal y eficiencia administrativa, conceptos que alineó con los valores democráticos de Taiwán.

PUBLICIDAD

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, posa con su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, durante su visita al hospital de Chimaltenango, Guatemala, en esta fotografía publicada el 2 de abril de 2023. Presidencia de Guatemala/Imagen cedida vía REUTERS.

Otras áreas de cooperación de Taiwán en Guatemala

En el ámbito sanitario, en febrero de 2026 el gobierno taiwanés firmó un convenio para financiar y equipar el primer centro especializado en oncología del sistema público guatemalteco, confirmó el ministro de Salud Joaquín Barnoya a Infobae. A la ceremonia acudieron Arévalo y la embajadora Vivia Chun-Fei Chang.

El acuerdo apunta a cubrir una de las carencias más importantes del sistema sanitario nacional. “Carece de servicios de radioterapia, problema que este hospital busca solventar”, indicó Barnoya, quien precisó que la cooperación taiwanesa incluirá el suministro de dos aceleradores lineales.

PUBLICIDAD

Guatemala registra más de 9,000 fallecimientos oncológicos anuales, siendo el cáncer de mama y de cuello uterino las principales causas de muerte en mujeres, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud citadas por Infobae. El déficit de acceso a radioterapia fue subrayado por Barnoya con apoyo en estudios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Arévalo definió el proyecto como “esperanza, dignidad y justicia para miles de familias”.

El café guatemalteco escala al segundo lugar en las exportaciones hacia Taiwán

En el ámbito comercial, el grano guatemalteco ocupa el segundo puesto en las exportaciones hacia el mercado taiwanés, solo por detrás del azúcar, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala a Infobae. La oficina de promoción comercial Central America Trade Office (CATO) de Taiwán sitúa a Guatemala como el cuarto mayor proveedor de café para la isla, con una cuota de mercado del 12%.

PUBLICIDAD

En el ciclo actual, una delegación de importadores taiwaneses anunció su intención de incrementar un 50% las compras de grano respecto al período anterior, lo que supone operaciones superiores a USD 2.6 millones, de acuerdo con el portal económico americaretail-malls.com. La proyección para el siguiente ciclo contempla la adquisición de más de 720 toneladas, en un mercado cuya demanda interna alcanza las 8 millones de tazas diarias.

El informe recomiendan poda y desombrado en fincas tras la cosecha, como estrategia clave para frenar la propagación de la roya del café en la temporada lluviosa. (Cortesía: Gemini)

La estabilidad diplomática de Guatemala con Taiwán impulsa al sector cafetalero

El alejamiento de Taiwán de otros socios centroamericanos posicionó a Guatemala como el aliado más estable de la isla en la región, con efectos directos sobre el sector exportador. Las visitas periódicas de misiones comerciales a zonas productoras como Huehuetenango, Antigua Guatemala y Atitlán, junto con plataformas digitales como EIO Barn —que conectan a pequeños productores con consumidores en Taipéi y Taichung—, transformaron la estructura comercial de la industria cafetera y sostienen a miles de familias rurales, declaró Andrés Destarac, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), a Infobae.

PUBLICIDAD

Destarac señaló que la relación con Taiwán, sostenida durante más de una década, permitió exhibir la diversidad y calidad del grano ante tostadoras y comercializadoras de especialidad asiáticas. La delegación taiwanesa destacó las características aromáticas y la acidez del café de Huehuetenango, atributos especialmente valorados en el segmento boutique de la isla.