El Senado de Brasil rechazó al candidato de Lula para la Corte Suprema y marcó el primer veto en 132 años

Jorge Messias fue el tercer candidato de Lula para el Supremo durante su actual mandato (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

El Senado de Brasil rechazó la nominación de Jorge Messias, propuesto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar un lugar en la Corte Suprema.

Con una votación secreta, 42 senadores se pronunciaron en contra y 34 a favor, bloqueando el nombramiento que requería 41 votos afirmativos para su aprobación.

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La decisión marca un hecho inédito en la historia reciente de Brasil: el Senado no vetaba un candidato a la Corte Suprema desde 1894, según el registro oficial del Legislativo. El rechazo obliga al presidente Lula a presentar un nuevo nombre, que deberá pasar por el mismo proceso de evaluación y votación en la cámara alta.

Jorge Messias, procurador general de Brasil desde 2023 y colaborador cercano de Lula, había sido inicialmente aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado con 16 votos a favor y 11 en contra.

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Durante su presentación en el Senado, Messias destacó su perfil técnico y su origen evangélico (Reuters)

Sin embargo, el pleno no ratificó la decisión, dejando vacante el cargo que antes ocupaba Luís Roberto Barroso, jubilado recientemente. Desde entonces, la Corte Suprema funciona con solo 10 miembros.

El contexto político de la votación estuvo condicionado por la cercanía de las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula aspira a la reelección para un cuarto mandato no consecutivo.

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La nominación de Messias se anunció en noviembre, pero la sesión se postergó durante meses por las tensas relaciones entre el Gobierno y el Senado, dominado por fuerzas de derecha y centro-derecha. La oposición sostiene que la vacante en la Corte Suprema debería definirse después de los comicios.

Messias, de 45 años, cuenta con una trayectoria relevante en la administración pública e inició su carrera como procurador de la Fazenda Nacional en 2007.

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Messias fue aprobado previamente por la Comisión de Constitución y Justicia antes de ser rechazado en el pleno (Reuters)

Posee estudios en Derecho y posgrados en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad de Brasilia. Ocupó cargos en gobiernos del Partido de los Trabajadores, como subchefe para Asuntos Jurídicos de la Presidencia y secretario en el Ministerio de Educación, además de consultor jurídico en distintos ministerios.

En la audiencia ante los senadores, Messias afirmó que no impulsaría cambios en la legislación sobre el aborto y subrayó su respeto a la Constitución y la jurisprudencia vigente, aunque reconoció que su postura personal es contraria a la legalización. También mencionó su origen evangélico y se definió como “siervo de Dios”, en un mensaje dirigido a los sectores religiosos conservadores.

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La figura de Messias ganó notoriedad nacional durante la crisis política de 2016, cuando el entonces juez federal Sérgio Moro divulgó una grabación telefónica entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff. En esa conversación, Rousseff mencionaba que Messias entregaría a Lula un documento para su posible asunción como ministro, en medio de la investigación de la operación Lava Jato.

La candidatura de Messias fue defendida públicamente tanto por Lula como por miembros de la Corte Suprema

El episodio generó debate sobre la intención de otorgar fuero privilegiado a Lula, aunque ambos negaron que se tratara de una maniobra para dificultar las investigaciones judiciales.

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(Con información de AP y EFE)