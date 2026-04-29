Chile: el oficialismo estudia dos juicios políticos contra exministros de la administración Boric

Montes es cuestionado por un informe de la Contraloría que pone en tela de juicio el plan implementado tras el megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, mientras que a Grau se le culpa de “negligencia técnica grave” por sus decisiones en materia fiscal.

En medio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional ingresada recientemente por el Gobierno de Kast, otras dos batallas legislativas se avizoran en el Congreso, pues parlamentarios de oposición evalúan por estos días acusar constitucionalmente a los exministros de Hacienda y Vivienda de la administración Boric, Nicolás Grau y Carlos Montes.

Mientras a Grau se le culpa de “negligencia técnica grave” por sus decisiones en materia fiscal que terminaron con un alto déficit fiscal estructural (3,6% del PIB) en febrero de este año, Montes es cuestionado por un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que pone en tela de juicio el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), implementado luego del megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso.

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Sin embargo, los legisladores tienen poco más de un mes para presentar dichas imputaciones, puesto que la ley establece que una Acusación Constitucional (AC) contra funcionarios del gobierno anterior solo puede presentarse hasta tres meses después del cambio de mando, ocurrido en este caso el 11 de marzo pasado.

En el caso del exministro Nicolás Grau, este martes el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, explicó que un equipo está analizando varios pasos en falso dados por la autoridad, los que configurarían un patrón de “dolo”.

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“Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando”, aseguró, según consignó BioBíoChile.

El Ministro de Obras Públicas, Iván Poduje, aseguró que "el Parlamento tiene que tomar una decisión y hay bastantes razones para tomarla”.

Montes y la reconstrucción tras el megaincendio

En tanto, la semana pasada el diputado Hotuiti Teao, miembro de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció que también prepara un juicio político contra el exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, debido a “la gravedad de los antecedentes que hemos conocido en un lapidario informe de Contraloría respecto al plan de vivienda tras el megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso”.

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Cabe señalar que el informe sobre el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno de Gabriel Boric, emitido por el ente contralor, dio cuenta de varias irregularidades en la compra de terrenos realizada por dicha cartera, poniendo un manto de dudas sobre eventuales sobreprecios.

En la misma línea, el actual ministro del Minvu, Iván Poduje, subrayó que “la Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy tenemos un déficit de 500 mil familias en terrenos vacíos, que se compraron a precios muy altos. Entonces, el Parlamento tiene que tomar una decisión y hay bastantes razones para tomarla”.

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