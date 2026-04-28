Una orca llegó débil a la costa de Punta del Este, quedó varada y debió ser sacrificada

Una orca quedó varada en la playa de Punta del Este; su cuerpo fue retirado y trasladado a una facultad (@5noticiasuy)

La Parada 1 de la Playa Mansa de Punta del Este fue testigo durante este lunes de un inédito operativo: había que aplicarle la eutanasia a una orca que apareció en la arena y que no tenía posibilidades de sobrevivir.

La orca era un ejemplar de 4,20 metros y había aparecido este domingo en esa zona de Punta del Este. Pesaba alrededor de 1.300 kilos. Se trataba de un macho y este tipo de ejemplares llegan a pesar hasta seis toneladas.

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El Ministerio de Ambiente expresó que la decisión de la eutanasia se tomó ante el “marcado estado de debilidad” del ejemplar y que sus condiciones impidieron la inmediata devolución al mar, según lo consignado por la Intendencia de Maldonado. Además, las autoridades destacaron que el animal recibió atención veterinaria, pero su estado de salud era crítico e ingresó en una “fase agónica”.

“El procedimiento fue decidido por parte de especialistas de la Facultad de Veterinaria con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”, detalla el gobierno departamental.

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Una orca quedó varada en la playa de Punta del Este y debió ser sacrificada (@5noticiasuy)

“Era un animal sin posibilidades de sobrevivencia”, dijo en una rueda de prensa Natasha Eliopulos, investigadora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Los técnicos tenían dos caminos para el futuro de la orca, explicó la profesional. Uno era esperar que la muerte se produjera de manera natural y el otro era “ayudarlo” y evitar “un proceso agónico”.

La opción elegida fue la segunda. Eliopulos explicó que el asesoramiento sobre el protocolo a seguir llegó desde el exterior.

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“Nosotros llegamos ayer [por el domingo] y el animal ya estaba muy debilitado. Se intentó introducirlo [al mar] en varias oportunidades. También tuvimos otras estrategias para poderlo dejar tranquilo, administrarle fármacos para darle más energía y darle el tiempo para que él pudiera volver. En ninguno de los casos pudo salir adelante. Luego, la marea hizo de lo suyo. Tuvimos un clima poco favorable”, agregó la veterinaria.

Los profesionales ahora buscarán determinar la causa que provocó que la orca quede varada y el motivo por el que quedó “tan débil” como para no poder volver al mar.

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Fotografía que muestra la aleta caudal de una orca varada este lunes, y que es estabilizada en la parada 1 de Playa Mansa, en Punta del Este (Uruguay). EFE/ STR

“No era una desorientación. Estaba muy, muy débil. Sin embargo, su estado corporal no era un estado supermagro que uno pudiera pensar que es un animal con un proceso crónico. Pero bueno, cuando hagamos el estudio veremos los resultados”, agregó la mujer.

En declaraciones a El País, Eliopulos detalló que le dolía “en el corazón” la decisión que había tenido que tomar e insistió con que llegó desde Montevideo con la intención de empujarla y que ingresara al agua para que sobreviviera.

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Fue el Grupo de Trabajo en Varamientos el que activó los mecanismos para garantizar el bienestar del animal, consignó este medio uruguayo. Esto implicó dar aviso a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a los especialistas de la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo, que debieron ir hasta el lugar.

Fue sobre el mediodía de este lunes que se confirmó que el animal recibiría la eutanasia.

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“Los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal”, dice el texto. El grupo resaltó “que se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad del equipo que se encontraba en el lugar”.

La orca fue trasladada a la Facultad de Veterinaria, donde estaba previsto que se le realice la necropsia para conocer las potenciales causas del varamiento. El comunicado cerró con el pedido a la población de que no se acercara para que el equipo especializado pudiera actuar.

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