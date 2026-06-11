América Latina

Crisis en Cuba: la isla afronta uno de los veranos más duros entre apagones y protestas

La escasez de electricidad alteró la vida en los hogares y provocó cambios en hospitales y escuelas, según autoridades del régimen

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Familias y trabajadores buscaron alternativas para resistir jornadas sin electricidad (Reuters)
Familias y trabajadores buscaron alternativas para resistir jornadas sin electricidad (Reuters)

Las noches en Cuba se volvieron interminables en pleno inicio del verano. La población cubana enfrenta cortes de electricidad cada vez más extensos, una situación que golpea con fuerza a hogares, hospitales, escuelas y oficinas en las principales ciudades del país.

En la isla, la estatal Unión Eléctrica proyectó para este miércoles un déficit de hasta 2.040 megavatios frente a una demanda que rondó los 3.000 megavatios, con cortes simultáneos en el 68% del sistema durante el pico de consumo. La falta de energía afectó a hogares y servicios públicos, y forzó ajustes en salud y educación, según autoridades del régimen.

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Quienes viven en barrios céntricos de La Habana relataron jornadas marcadas por el agotamiento y la imposibilidad de descansar debido a la falta de energía. Una vecina de 78 años expresó a AP que no tenía fuerzas para continuar y pidió una solución urgente. Oficinas diplomáticas y empresas buscaron alternativas para seguir funcionando: empleados trasladaron escritorios a pasillos y zonas con luz natural, mientras que el consulado de España en la Lonja del Comercio adaptó su atención al público en medio de las restricciones.

La crisis energética, que se arrastra hace cinco años, se agravó tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre sanciones a países que vendieran petróleo a Cuba. La nación caribeña necesita aproximadamente 100.000 barriles diarios de crudo para mantener en funcionamiento su infraestructura eléctrica, pero solo logró producir alrededor de 40.000. Las plantas termoeléctricas, muchas de ellas obsoletas y sin mantenimiento suficiente, dependieron del combustible para operar.

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Por otro lado, los testimonios recogidos reflejaron el malestar creciente. Yamilé Rodríguez Febré, vendedora de alimentos y madre de cuatro hijos en Mayabeque, relató que su familia atravesó días enteros sin electricidad.

La falta de energía obligó a muchas familias a modificar sus rutinas y buscar alternativas para sobrellevar las altas temperaturas. Además, vecinos de varios barrios respondieron con cacerolazos nocturnos como forma de protesta.

Cubanos luchan con un apagón prolongado y una nueva tormenta tropical
Los cacerolazos nocturnos en La Habana se multiplicaron como protesta ante los apagones prolongados (AP Photo/Ramon Espinosa)

En una comparecencia televisiva, la viceministra de Salud Carilda Peña García comunicó que cerca de 100.000 pacientes con cirugías pendientes no pudieron ser atendidos por la escasez de electricidad, incluidos unos 5.000 pacientes oncológicos. El sistema de salud afronta dificultades que repercutieron directamente en la atención médica.

Por su parte, la ministra de Educación Naima Trujillo informó que se adelantó el cierre de las clases para entre el 15 y el 30 de junio con el objetivo de proteger a estudiantes y docentes ante la imposibilidad de mantener condiciones mínimas en los establecimientos.

El clima social se tensó ante la falta de respuestas del régimen de Cuba. “Un cambio es lo que necesita este país”, afirmó Lázaro Javier Gómez, estudiante universitario de cultura física y deportes. El descontento se hizo visible en las calles, donde el hartazgo por la situación se suma a la incertidumbre sobre cuándo se restablecería el servicio eléctrico de manera estable.

Las relaciones entre la dictadura cubana y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más complejos. En esta jornada, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió a Cuba que no adquiera ni utilice armas que representen un riesgo para Estados Unidos durante una visita a la base militar en Guantánamo. Su presencia en la isla coincidió con un período de fuerte presión estadounidense, que combinó nuevas sanciones y un bloqueo petrolero contra el régimen.

Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense. De otra forma “estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, dijo.

Con uniforme de camuflaje, Hegseth dirigió un discurso militar a las tropas en Guantánamo, una base que funciona desde 1903 y que, tras la Revolución de 1959, se transformó en un foco permanente de tensión entre Washington y La Habana.

El Pentágono alertó a Cuba sobre posibles riesgos militares en medio de la tensión (Reuters)
El Pentágono alertó a Cuba sobre posibles riesgos militares en medio de la tensión (Reuters)

Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos. Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa. Cuba tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos", señaló.

(Con información de AP)

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