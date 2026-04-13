América Latina

Miles de peruanos colapsaron su único recinto de votación en Santiago de Chile

Ciudadanos hicieron interminables filas en Espacio Riesco para intentar votar en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en el país vecino

Guardar

Varias mesas recién se abrieron al mediodía provocando un cuello de botella.

Absolutamente colapsado se vio ayer el Espacio Riesco en Santiago, el único recinto habilitado en la capital para que unos 137 mil ciudadanos peruanos pudieran votar en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en el país vecino, las que hasta hora arrojan un balotaje entre Keiko Fujimori con el 17% de los votos y Rafael López Aliaga, con 14.5%.

A pesar de que el recinto, ubicado en el alejado barrio empresarial de Huechuraba, abrió a las 07:00 horas y el consulado del Perú en Santiago dispuso buses gratuitos de acercamiento desde distintas estaciones de metro, reportes señalaron que muchas de las mesas se instalaron recién al mediodía, por lo que a eso de las 14:00 horas el lugar presentaba filas kilométricas, reclamos por doquier y aglomeraciones que incluso pusieron en riesgo la seguridad de los votantes.

“Hemos caminado un montón y ahora la semejante cola que hay. Nosotros hemos estado esperando los buses al local, pero no había. Nos hemos venido por nuestros medios. Fue todo un engaño. Hay un caos. Hay que tener harta paciencia”, aseguró una votante al medio America Televisión.

“Hay mucho desorden. Estamos pidiendo información de aquí para allá. Llevó 15 años viviendo en Chile. Antes era mas ordenado, teníamos más colegios para votar y no había estas filas”, sostuvo otro elector.

“Muy mal organizado. Yo soy muy responsable y he hecho este sacrificio, sino hubiera preferido pagar mi multa de $20 mil pesos chilenos (USD 22)”, señaló otra mujer.

Miles de peruanos colapsaron su recinto de votación en Santiago de Chile
Hubo filas kilométricas, reclamos por doquier y aglomeraciones que incluso pusieron en riesgo la seguridad de los votantes.

“La culpa es del Consulado”

Otro ciudadano, identificado como Rocky Vega, detalló que el recinto contaba con 241 mesas de sufragio pero tenía un solo ingreso, lo que provocó un verdadero cuello de botella. La situación pudo pasar a mayores cuando un grupo personas, en su desesperación, arremetió contra una mampara de vidrio, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

Varios de los consultados, visiblemente molestos, manifestaron su firme intención de abandonar la fila y no pagar la multa, acusando al consulado peruano en la capital de ser responsables del caos.

Hay una cantidad de gente inmensa y lo único que ha hecho el consulado ha sido traer a todos los inmigrantes aquí a un solo lugar para votar y esto nunca se ha visto”, afirmó Manuel Porta a BioBíoChile.

Según el ofuscado votante, “yo creo que la mitad de la gente no va a poder votar. Esto no puede continuar. Nosotros no estamos en condiciones de estar pagando las multas. ¿Por qué no estamos en condiciones de pagar? Porque la culpa no es de nosotros, la culpa fue del consulado. El consulado tiene toda la culpa de lo que está pasando en estos momentos".

Temas Relacionados

PerúEleccionesEspacio RiescoSantiago de Chile

Últimas Noticias

El Salvador: el déficit de granos básicos amenaza con agravarse en el ciclo agrícola 2026-2027, advierte gremial CAMPO

La situación del sector agropecuario se complica por el retraso del invierno, la falta de relevo generacional y la dependencia creciente de importaciones, circunstancias que aumentan la vulnerabilidad del sistema alimentario nacional

El Salvador: el déficit de granos básicos amenaza con agravarse en el ciclo agrícola 2026-2027, advierte gremial CAMPO

Horror en Chile: tres sujetos secuestraron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro

Dos ciudadanos chilenos y un extranjero serán formalizados esta jornada en Iquique

Horror en Chile: tres sujetos secuestraron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro

La ausencia de partidos tradicionales marca el primer ballotage en Santa Cruz de la Sierra

La aparición de candidatos ajenos a las estructuras conocidas reconfigura el panorama, mientras la contienda por la gobernación se convierte en un punto de inflexión tras la salida de líderes históricos y la fragmentación de alianzas

La ausencia de partidos tradicionales marca el primer ballotage en Santa Cruz de la Sierra

Kast prepara una batería de medidas económicas en medio de las críticas de la oposición y advertencias de expertos

El proyecto de Reconstrucción Nacional sería ingresado al Congreso esta semana y contempla una baja del impuesto a las empresas y ajustes a la gratuidad universitaria, entre varios otros puntos

Kast prepara una batería de medidas económicas en medio de las críticas de la oposición y advertencias de expertos

Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas

El encuentro organizado por un senador y la mayor organización campesina. Las demandas incluyen la reducción salarial en el Legislativo y de la renta vitalicia para expresidentes, entre otros puntos

Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron un bebé muerto dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Encontraron un bebé muerto dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de lenta reapertura de mesas este lunes

La Justicia de EEUU suspendió todas las apelaciones en el juicio por YPF y avanza la aplicación del fallo favorable a la Argentina

Flash electoral de Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna pone a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

Tatuajes y deudas: quién es el sospechoso detrás del cuerpo hallado dentro de la pared de una obra en construcción

INFOBAE AMÉRICA
El Museo del Prado examina cómo la fotografía cambió la mirada del artista en el siglo XIX

El Museo del Prado examina cómo la fotografía cambió la mirada del artista en el siglo XIX

Detenidos en Estonia una cifra récord de supuestos espías rusos en el último año

Lula cesa al jefe de la Seguridad Social por su mala gestión ante un caso de corrupción

Israel anuncia la muerte de un comandante de Hamás al que acusa del "ataque más letal" contra su Ejército

El reportero Carlos Chamorro alerta que la represión en Nicaragua se ha vuelto permanente

ENTRETENIMIENTO

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

La salud de Kylie Jenner genera preocupación tras su aparición en Coachella

El director de Toy Story 5 reflexionó sobre la influencia digital en la infancia: “Cuando entra la tecnología, gana”

El regreso de Céline Dion podría dejar un impacto de 1.200 millones de euros en París

Grandes figuras de Hollywood se unen contra la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount: “Costos más altos y menos opciones para el público”