Miles de peruanos colapsaron su único recinto de votación en Santiago de Chile

Varias mesas recién se abrieron al mediodía provocando un cuello de botella.

Absolutamente colapsado se vio ayer el Espacio Riesco en Santiago, el único recinto habilitado en la capital para que unos 137 mil ciudadanos peruanos pudieran votar en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en el país vecino, las que hasta hora arrojan un balotaje entre Keiko Fujimori con el 17% de los votos y Rafael López Aliaga, con 14.5%.

A pesar de que el recinto, ubicado en el alejado barrio empresarial de Huechuraba, abrió a las 07:00 horas y el consulado del Perú en Santiago dispuso buses gratuitos de acercamiento desde distintas estaciones de metro, reportes señalaron que muchas de las mesas se instalaron recién al mediodía, por lo que a eso de las 14:00 horas el lugar presentaba filas kilométricas, reclamos por doquier y aglomeraciones que incluso pusieron en riesgo la seguridad de los votantes.

“Hemos caminado un montón y ahora la semejante cola que hay. Nosotros hemos estado esperando los buses al local, pero no había. Nos hemos venido por nuestros medios. Fue todo un engaño. Hay un caos. Hay que tener harta paciencia”, aseguró una votante al medio America Televisión.

“Hay mucho desorden. Estamos pidiendo información de aquí para allá. Llevó 15 años viviendo en Chile. Antes era mas ordenado, teníamos más colegios para votar y no había estas filas”, sostuvo otro elector.

“Muy mal organizado. Yo soy muy responsable y he hecho este sacrificio, sino hubiera preferido pagar mi multa de $20 mil pesos chilenos (USD 22)”, señaló otra mujer.

Hubo filas kilométricas, reclamos por doquier y aglomeraciones que incluso pusieron en riesgo la seguridad de los votantes.

“La culpa es del Consulado”

Otro ciudadano, identificado como Rocky Vega, detalló que el recinto contaba con 241 mesas de sufragio pero tenía un solo ingreso, lo que provocó un verdadero cuello de botella. La situación pudo pasar a mayores cuando un grupo personas, en su desesperación, arremetió contra una mampara de vidrio, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

Varios de los consultados, visiblemente molestos, manifestaron su firme intención de abandonar la fila y no pagar la multa, acusando al consulado peruano en la capital de ser responsables del caos.

“Hay una cantidad de gente inmensa y lo único que ha hecho el consulado ha sido traer a todos los inmigrantes aquí a un solo lugar para votar y esto nunca se ha visto”, afirmó Manuel Porta a BioBíoChile.

Según el ofuscado votante, “yo creo que la mitad de la gente no va a poder votar. Esto no puede continuar. Nosotros no estamos en condiciones de estar pagando las multas. ¿Por qué no estamos en condiciones de pagar? Porque la culpa no es de nosotros, la culpa fue del consulado. El consulado tiene toda la culpa de lo que está pasando en estos momentos".