Brasil y Paraguay acordaron intensificar las negociaciones por Itaipú tras años de demoras y tensiones por el precio de la energía

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), recibe a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña (d) (EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Paraguay, Santiago Peña, acordaron este domingo relanzar las negociaciones en torno al tratado de Itaipú durante una reunión en la ciudad brasileña de Campo Grande, con el objetivo de acelerar la revisión del Anexo C.

Lula afirmó en un comunicado que ambos gobiernos decidieron “intensificar” las discusiones para concluir “rápidamente” la revisión del Anexo C del tratado que gobierna el funcionamiento de la central hidroeléctrica. El entendimiento busca destrabar un proceso que acumula demoras y que resulta clave en la relación bilateral en materia energética.

Por su parte, Peña sostuvo en otro mensaje que el encuentro incluyó una “visión política” de Itaipú orientada al crecimiento económico de ambos países. El mandatario paraguayo señaló: “Analizamos los detalles sobre el precio de la energía y su afectación en el desarrollo de nuestras naciones a corto y largo plazo”.

Las negociaciones sobre el Anexo C, que regula aspectos centrales del acuerdo entre ambos países, debían concluir hace tres años, pero avanzaron con lentitud debido a diferencias entre los gobiernos. A ese escenario se sumó un escándalo de espionaje impulsado en el pasado por Brasil contra autoridades paraguayas, que también incidió en el ritmo de las conversaciones.

Uno de los principales puntos de tensión es el precio de la energía. El mandatario paraguayo se opone a una reducción de la tarifa a la que su país le vende a Brasil el excedente de energía que no utiliza. Esa reducción es impulsada por el Gobierno brasileño en el marco de las negociaciones en curso.

Vista de la hidroeléctrica de Itaipú, en Foz de Iguazú (Brasil), en una fotografía de archivo. EFE/ Rubén Peña

En ese contexto, las declaraciones de ambos presidentes reflejan la intención de avanzar en un entendimiento que contemple las posiciones de las dos partes. El análisis del precio de la energía y su impacto en el desarrollo económico aparece como uno de los ejes centrales del diálogo.

Además del tema energético, Lula y Peña abordaron la situación geopolítica mundial y destacaron la importancia del Mercosur, el bloque comercial integrado por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión. La conversación incluyó la relevancia de ese espacio regional en el contexto internacional.

El presidente paraguayo también indicó que trataron la situación de Venezuela y expresó “el interés en colaborar en la reconstrucción de la democracia” en ese país, según el mensaje difundido tras la reunión.

El encuentro entre ambos mandatarios se realizó en Campo Grande en el marco de la inauguración de la decimoquinta conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15), que se celebra durante la semana en esa ciudad brasileña. La coincidencia en ese evento facilitó el diálogo bilateral sobre los distintos temas de la agenda.

El presidente paraguayo también indicó que trataron la situación de Venezuela y expresó “el interés en colaborar en la reconstrucción de la democracia” en ese país, según el mensaje difundido tras la reunión (REUTERS)

Como parte del acercamiento, Lula y Peña intercambiaron invitaciones para realizar visitas de Estado a sus respectivos países. Las fechas de esos viajes aún no fueron definidas.

El relanzamiento de las negociaciones sobre Itaipú se produce en un contexto de diferencias pendientes y tras varios años sin un acuerdo sobre la revisión del Anexo C. La decisión de intensificar las discusiones apunta a acelerar un proceso clave para la relación bilateral y para la definición de las condiciones de intercambio energético entre Brasil y Paraguay.

(Con información de EFE)