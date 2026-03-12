Uruguay extiende área de emergencia por la sequía: preocupa en el gobierno la caída de la producción

Trabajos de OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua, ante la sequía en Uruguay (OSE)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay decidió ampliar las zonas afectadas por la emergencia por déficit hídrico, que habilita apoyos adicionales al sector productivo. A partir de una resolución del Poder Ejecutivo, los productores ubicados en los departamentos al sur del Río Negro podrán acceder a los beneficios del decreto de emergencia.

Según informó el gobierno, con una resolución firmada este martes 10 por el titular del Ministerio de Ganadería, Alfredo Fratti, áreas de los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha y San José se incorporaron al listado de secciones de tierra que están afectadas por el déficit hídrico. Colonia y Soriano también forman parte de estas superficies afectadas, así como cinco seccionales del Río Negro.

Esta medida rige para todos los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja, en todos estos departamentos.

Fotografía cedida por la Presidencia de Uruguay que muestra al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, hablando durante la inauguración oficial de la cosecha de arroz este martes, en el departamento de Rocha (Uruguay). EFE/ Presidencia de Uruguay

“El informe objetivo da que están en la misma condiciones que estaban los otros [ya listados en la emergencia]. Por una cuestión de equidad, es que decretamos emergencia agropecuaria”, dijo Fratti al explicar la nueva medida, entrevistado en el noticiero Telemundo de Canal 12.

“La preocupación de fondo es la caída de la producción que va a haber. Hay maíces de primera que los tuvieron que picar porque no dio. No sabemos qué va a pasar con la soja. Estamos esperando que llueva, pero puede afectar los rendimientos. Por lo tanto, sí hay preocupación”, agregó el ministro del gobierno de Yamandú Orsi.

Fratti agregó que el efecto en la alimentación de los animales todavía no se ha registrado, pero la alarma está encendida: si no llueve en las próximas semanas, habría dificultades en el invierno. De todas maneras, los pronósticos que manejan en el gobierno son optimistas.

Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

“La expectativa es que en la segunda quincena de marzo se empiecen a normalizar las lluvias. Lo cual no soluciona el problema, pero ayudaría bastante”, dijo Fratti, aunque advirtió: “Eso es lo que dicen los pronósticos, pero tiene un porcentaje que a veces no se da. Honestamente yo pensaba que ya en esta primera quincena iban a haber más lluvias de las que hubo y no se dieron”, señaló.

¿Qué medidas fueron adoptadas por el gobierno para apoyar a los productores? El MGAP listó en su página web que se postergaron los vencimientos de enero de los aportes patronales al Banco de Previsión Social (BPS), el organismo previsional del país. Además, también se extendieron los vencimientos al Banco de Seguros del Estado.

Otra de las medidas fue la autorización del pastoreo en las fajas adjuntas a las rutas nacionales y los caminos rurales, y la disposición de acceso a financiación más barato. El banco estatal República habilitó una línea específica para la asistencia de micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros con un interés más bajo que el normal otorgado para la compra de alimentación de los animales, entre otras alternativas.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

A fines de febrero, luego de que el gobierno decretara la emergencia agropecuaria, la Federación Rural del Uruguay señaló que las lluvias continuaron por debajo de lo que el campo necesita. “Las medidas hasta ahora venían siendo como un pequeño paliativo para cierto proceso productivo, pero en realidad no cubren cabalmente lo que se necesita”, expresó el presidente de esta gremial de productores, Rafael Normey.

El sector todavía no tiene cuantificadas las pérdidas, aunque en algunos rubros ya se sienten. “El maíz de primera –todo lo que es maíz temprano– tienen daños enormes, pérdidas enormes, que no tenemos cuantificados todavía porque es un cultivo que está en proceso de cosecha”, dijo el presidente de la federación. “Hay un golpe grande en soja. Muy grande. Todavía es un cultivo que está en proceso”, señaló.a