Julio María Sanguinetti: “Irán es agresor per sé; Israel tiene derecho a defenderse”

El expresidente uruguayo dijo que el régimen iraní no está en el derecho internacional y cuestionó que no cumple con el plan nuclear

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, en una fotografía de archivo. EFE/ Alex Gutiérrez Páez

El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) pidió “no entreverar los tantos” para hablar de las guerras que están abiertas en el mundo. Expresó, por ejemplo, que no es lo mismo lo que sucede entre Rusia y Ucrania con el conflicto en Medio Oriente, reactivado con el operativo conjunto entre Estados Unidos e Israel en Irán. En este último caso, el histórico dirigente del Partido Colorado uruguayo tiene una postura clara: “Israel tiene derecho a defenderse”.

“Irán es una potencia agresora per sé, agresora todos los días del año”, dijo el dos veces presidente uruguayo, entrevistado en el programa Aire Rico de FM Del Sol. “¿Un país que dice que su vecino tiene que desaparecer qué es? Es un agresor permanente. Los 365 días del año es un agresor. Estamos esperado la agresión porque dice que tiene que desaparecer”, consideró, y puso como ejemplo que Argentina estableciera que Uruguay ya no debe existir más como “definición”.

Consultado sobre si el ataque contra Irán fue ajustado a derecho, Sanguinetti dijo que ese país “no está en el derecho internacional”. “¿Dónde está el Irán en el derecho internacional, cuando está violando las normas sobre energía nuclear de tipo militar?”, se preguntó. Definió que, cuando se habla del régimen iraní, no se habla de un Estado democrático sino totalitario.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay

“Naturalmente, podemos tener relaciones con un estado totalitario, no hay ninguna duda. Pero vuelvo a decir: este es un estado totalitario que es agresor per sé. Quiere decir que yo tengo derecho a defenderme de alguien que todos los días del año dice que me va a hacer desaparecer”, señaló.

El ex presidente uruguayo sumó otro elemento a su argumentación: el cumplimiento del plan nuclear. Ante el incumplimiento iraní, para Sanguinetti hay dos alternativas: “Esperar que Irán sea una potencia nuclear con el riesgo conseguimiento o en algún momento se le detiene”.

Para Sanguinetti, ante este tipo de conflictos es importante posicionarse desde un lugar porque la guerra es “blanco o negro”.

Netanyahu con Trump (Credit Image: � Amos Ben Gershom/Israel Gpo via ZUMA Press Wire)

“Estamos del lado de la democracia, de la libertad política, de la economía de mercado, de los derechos humanos o estamos del lado del totalitarismo, de la postergación de la mujer, de la falta de derechos, del gobierno teocrático, del autoritarismo. Primera definición: o estamos de un lado o estamos del otro”, marcó.

Sanguinetti aclaró que su comentario no implica que él esté de acuerdo con todo lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Pero enfatizó que está del lado de ellos: “Jamás puedo estar del otro lado”.

Sanguinetti dijo que Irán es un “estado agresor” con “brazos ejecutores agresores”, como el grupo terrorista Hamás, que el 7 de octubre de 2023 atacó Israel.

Julio María Sanguinetti, un histórico líder de la política uruguaya (Partido Colorado)

“No es que ahora Trump empezó la guerra. No. Esto lo empezó Irán con Hamás. No hay ninguna duda que Hamás y Hezbolá son el Irán”, señaló. “Israel tiene derecho a invadir todos los días a Irán desde el primer día porque si el otro te dice que quiere que vos desaparezcas y que además tiene que desaparecer todo tu pueblo… cualquier día lo podrías invadir con todo el derecho del universo, con todos los códigos posibles”, expresó en la entrevista radial.

“Acá hay un agresor y un agredido y fue Hamás el que agredió”, concluyó.

En octubre, a dos años del ataque terrorista en Israel, Sanguinetti ya había expresado una postura similar. En esa ocasión definió al ataque de Hamás como “cruel e inhumano” y lamentó que el atentado haya dejado 1.200 víctimas. “Fue cruel, inhumano, salvaje y humillante”, dijo el histórico líder de la política uruguaya.

Receta de guasacaca, la salsa venezolana hecha con aguacate para acompañar empanadas, arepas y pollo a la parrilla

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

Crisis energética en el Perú: espacio para la consideración concreta de la alternativa nuclear

Francia suspende la caza de la perdiz nival durante cinco años por el declive de su población: en España también está amenazada

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

Infobae

Comunes, el partido de las FARC, pierde su representación legislativa después de ocho años

VÍDEO: Rubio denuncia que Irán trata de "tomar como rehén" al mundo con ataques "terroristas" contra países vecinos

Bruselas coloca 9.000 millones con un bono a 10 años para fondos de recuperación y Ucrania

Panamá se disculpa con Brasil por deportar por error a un exministro de Lula

Erdogan acusa a Israel de causar la guerra en Irán y alerta que puede incendiar la región

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

Brody Jenner y Tia Blanco esperan su segundo hijo: la reacción de Kylie Jenner y Kim Kardashian que emocionó a las redes

“La niña más bella del mundo” se casa: así fue el romántico compromiso de Thylane Blondeau en Grecia

Gwen Stefani relató cómo su fe la ayudó a ser madre a los 44 años